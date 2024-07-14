https://sarabic.ae/20240714/الخارجية-السورية-تمادي-إسرائيل-في-الاعتداء-على-أراضينا-ينذر-بتداعيات-يصعب-السيطرة-عليها-1090789972.html
الخارجية السورية: تمادي إسرائيل في الاعتداء على أراضينا ينذر بتداعيات يصعب السيطرة عليها
الخارجية السورية: تمادي إسرائيل في الاعتداء على أراضينا ينذر بتداعيات يصعب السيطرة عليها
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، بيانا أدانت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وغيرها من دول المنطقة. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T15:40+0000
2024-07-14T15:40+0000
2024-07-14T15:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الخارجية بيانها الذي قالت فيه: "إن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية وعلى دول المنطقة ينذر بجرها إلى تصعيد خطير سيؤدي إلى تداعيات يصعب السيطرة عليها وعواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".وحذر البيان من أن "استمرار الصمت الدولي حيال ذلك، سيقوض قدرة المنظومة الأممية على مواجهة هذه الانتهاكات لميثاقها وشرعتها الدولية".وقالت الوزارة إن بيانها جاء ردا على عدوان جوي شنته القوات الإسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفةً عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية السورية، وأحد الأبنية السكنية في حي كفر سوسة في دمشق، ما أدى إلى مقتل عسكري سوري وإصابة ثلاثة آخرين والتسبب بأضرار مادية جسيمة لحقت بالأبنية السكنية والبنى التحتية.واختتمت الخارجية السورية بيانها، قائلة: "إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم، فإنها تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في وضع حد للجرائم الإسرائيلية الممنهجة، وفي مقدمتها إنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة، كما تؤكد سورية مجدداً على حقها الراسخ في الدفاع عن سيادتها وتحرير أرضها المحتلة بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي".يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان قد شن، اليوم الأحد، غارات داخل الأراضي السورية، استهدفت مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية تابعة للجيش السوري.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه شن غارات الليلة الماضية على مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية للجيش السوري بالإضافة إلى أهداف تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري.وأضاف: "جاءت هذه الغارات في أعقاب اعتراض مسيرتين كانتا قد أطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال إيلات أمس السبت"، كما حمّل الجيش الإسرائيلي السلطات السورية مسؤولية أي عمل إرهابي ينطلق من أراضيها، حسب البيان.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
الخارجية السورية: تمادي إسرائيل في الاعتداء على أراضينا ينذر بتداعيات يصعب السيطرة عليها
أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، بيانا أدانت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وغيرها من دول المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء
السورية عن الخارجية بيانها الذي قالت فيه: "إن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية وعلى دول المنطقة ينذر بجرها إلى تصعيد خطير سيؤدي إلى تداعيات يصعب السيطرة عليها وعواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".
وحذر البيان من أن "استمرار الصمت الدولي حيال ذلك، سيقوض قدرة المنظومة الأممية على مواجهة هذه الانتهاكات لميثاقها وشرعتها الدولية".
وقالت الوزارة إن بيانها جاء ردا على عدوان جوي شنته القوات الإسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفةً عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية السورية، وأحد الأبنية السكنية في حي كفر سوسة في دمشق، ما أدى إلى مقتل عسكري سوري وإصابة ثلاثة آخرين والتسبب بأضرار مادية جسيمة لحقت بالأبنية السكنية والبنى التحتية.
واختتمت الخارجية السورية بيانها، قائلة: "إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم، فإنها تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في وضع حد للجرائم الإسرائيلية الممنهجة، وفي مقدمتها إنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة، كما تؤكد سورية مجدداً على حقها الراسخ في الدفاع عن سيادتها وتحرير أرضها المحتلة بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي".
يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان قد شن، اليوم الأحد، غارات داخل الأراضي السورية، استهدفت مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية تابعة للجيش السوري.
وقال
الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه شن غارات الليلة الماضية على مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية للجيش السوري بالإضافة إلى أهداف تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري.
وأضاف: "جاءت هذه الغارات في أعقاب اعتراض مسيرتين كانتا قد أطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال إيلات أمس السبت"، كما حمّل الجيش الإسرائيلي السلطات السورية مسؤولية أي عمل إرهابي ينطلق من أراضيها، حسب البيان.