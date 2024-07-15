https://sarabic.ae/20240715/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1090798227.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

سبوتنيك عربي

دمر الدفاع الجوي الروسي 10 طائرات مسيرة أوكرانية، اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك. 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T00:17+0000

2024-07-15T00:17+0000

2024-07-15T00:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

طائرة مسيرة

أخبار أوكرانيا

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وأعلن حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة. مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو دمار.وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المسيرات، حيث تم تدمير ثلاث طائرات بدون طيار فوق منطقة زلينكوفسكي".وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وفي منشور آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية عاشرة فوق المقاطعة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا