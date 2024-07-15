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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240715/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1090798227.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
دمر الدفاع الجوي الروسي 10 طائرات مسيرة أوكرانية، اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T00:17+0000
2024-07-15T00:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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وأعلن حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة. مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو دمار.وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المسيرات، حيث تم تدمير ثلاث طائرات بدون طيار فوق منطقة زلينكوفسكي".وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وفي منشور آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية عاشرة فوق المقاطعة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240709/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عدد-كبير-من-المسيرات-الأوكرانية-1090608612.html
https://sarabic.ae/20240709/مقتل-4-مدنيين-واصابة-20-في-مقاطعة-بيلغورود-ننيجة-القصف-الأوكراني--1090608291.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

00:17 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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تابعنا عبر
دمر الدفاع الجوي الروسي 10 طائرات مسيرة أوكرانية، اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.
وأعلن حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة. مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو دمار.

وفي وقت لاحق، قال حاكم مقاطعة بريانسك إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة.

وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المسيرات، حيث تم تدمير ثلاث طائرات بدون طيار فوق منطقة زلينكوفسكي".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية
9 يوليو, 04:30 GMT
وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وفي منشور آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية عاشرة فوق المقاطعة.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في مقاطعة بيلغورود ننيجة القصف الأوكراني
9 يوليو, 04:19 GMT
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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