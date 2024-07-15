https://sarabic.ae/20240715/لماذا-يتجنب-خبراء-الأرصاد-الجوية-السفر-بالطائرات-في-الأمسيات-الصيفية-1090811212.html

لماذا يتجنب خبراء الأرصاد الجوية السفر بالطائرات في الأمسيات الصيفية؟

لماذا يتجنب خبراء الأرصاد الجوية السفر بالطائرات في الأمسيات الصيفية؟

سبوتنيك عربي

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن سبب تجنبهم السفر بالطائرات ليلا في فصل الصيف، وذكروا سبب تفضيلهم السفر في أوقات الصباح الباكر. 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T12:11+0000

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حتى لو كانت السماء صافية في جميع أنحاء البلاد في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، فإن أي طائرة تأخرت، في وقت سابق من اليوم، من الممكن أن تظل متأخرة عن موعدها.لا يساعد حجز الرحلات الصباحية على تجنب الأحوال الجوية السيئة فحسب، بل إنه يحمي أيضًا من التأخير الذي يتراكم على مدار اليوم.ليس من الضروري أن يكون الطقس السيئ في مسار الرحلة هو سبب التأخير. يمكن أن يكون الطقس السيء في مدينة توقفت فيها الطائرة، في وقت سابق من ذلك اليوم، فمثلا قد تؤدي عاصفة في شيكاغو إلى تأخير الطائرة التي من المفترض أن تأخذك من لاغوارديا إلى ميامي.وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن "الطقس في مدن أخرى يمكن أن يعطل خطط سفرك حقًا".في الصيف، تساعد حرارة الشمس على تحريك الهواء إذا كان الجو غير مستقر بدرجة كافية، إما بسبب اختلاف درجات الحرارة أو الرطوبة في طبقات الغلاف الجوي المختلفة. يبدأ هواء الصيف الدافئ بالقرب من سطح الأرض في الارتفاع إلى ارتفاعات أعلى وأكثر برودة، وبالتالي يسبب عواصف رعدية.ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، هناك ثلاثة مكونات تصنع عاصفة رعدية: الرطوبة، والهواء غير المستقر، وطريقة ما لتحريك هذا الهواء. وفترة ما بعد الظهيرة في الصيف هي وقت الذروة للعواصف الرعدية.تقول أليسا غليني، عالمة الأرصاد الجوية: "يميل الصباح إلى أن يكون أكثر هدوءًا في معظم المناطق. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتراكم الغيوم، وبعدها تشتعل العواصف، لذلك قد يكون لديك رحلة أكثر هدوءًا في الصباح". وبالتالي، فإن نصيحة خبراء الأرصاد الجوية بسيطة: "احجز رحلة في الصباح في الصيف".رائد فضاء يتمكن من التقاط صور لـ"العفريت الأحمر"الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر مكونات مناخ الاستثمار

https://sarabic.ae/20240712/1090733159.html

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