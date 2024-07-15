لماذا يتجنب خبراء الأرصاد الجوية السفر بالطائرات في الأمسيات الصيفية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240715/لماذا-يتجنب-خبراء-الأرصاد-الجوية-السفر-بالطائرات-في-الأمسيات-الصيفية-1090811212.html
لماذا يتجنب خبراء الأرصاد الجوية السفر بالطائرات في الأمسيات الصيفية؟
لماذا يتجنب خبراء الأرصاد الجوية السفر بالطائرات في الأمسيات الصيفية؟
سبوتنيك عربي
كشف خبراء الأرصاد الجوية عن سبب تجنبهم السفر بالطائرات ليلا في فصل الصيف، وذكروا سبب تفضيلهم السفر في أوقات الصباح الباكر. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T12:11+0000
2024-07-15T12:11+0000
مجتمع
علوم
منوعات
رحلة طيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090812506_0:983:2048:2135_1920x0_80_0_0_fd06fbb4ed59dea7bb910bfc4ec93709.jpg
حتى لو كانت السماء صافية في جميع أنحاء البلاد في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، فإن أي طائرة تأخرت، في وقت سابق من اليوم، من الممكن أن تظل متأخرة عن موعدها.لا يساعد حجز الرحلات الصباحية على تجنب الأحوال الجوية السيئة فحسب، بل إنه يحمي أيضًا من التأخير الذي يتراكم على مدار اليوم.ليس من الضروري أن يكون الطقس السيئ في مسار الرحلة هو سبب التأخير. يمكن أن يكون الطقس السيء في مدينة توقفت فيها الطائرة، في وقت سابق من ذلك اليوم، فمثلا قد تؤدي عاصفة في شيكاغو إلى تأخير الطائرة التي من المفترض أن تأخذك من لاغوارديا إلى ميامي.وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن "الطقس في مدن أخرى يمكن أن يعطل خطط سفرك حقًا".في الصيف، تساعد حرارة الشمس على تحريك الهواء إذا كان الجو غير مستقر بدرجة كافية، إما بسبب اختلاف درجات الحرارة أو الرطوبة في طبقات الغلاف الجوي المختلفة. يبدأ هواء الصيف الدافئ بالقرب من سطح الأرض في الارتفاع إلى ارتفاعات أعلى وأكثر برودة، وبالتالي يسبب عواصف رعدية.ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، هناك ثلاثة مكونات تصنع عاصفة رعدية: الرطوبة، والهواء غير المستقر، وطريقة ما لتحريك هذا الهواء. وفترة ما بعد الظهيرة في الصيف هي وقت الذروة للعواصف الرعدية.تقول أليسا غليني، عالمة الأرصاد الجوية: "يميل الصباح إلى أن يكون أكثر هدوءًا في معظم المناطق. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتراكم الغيوم، وبعدها تشتعل العواصف، لذلك قد يكون لديك رحلة أكثر هدوءًا في الصباح". وبالتالي، فإن نصيحة خبراء الأرصاد الجوية بسيطة: "احجز رحلة في الصباح في الصيف".رائد فضاء يتمكن من التقاط صور لـ"العفريت الأحمر"الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر مكونات مناخ الاستثمار
https://sarabic.ae/20240712/1090733159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090812506_0:791:2048:2327_1920x0_80_0_0_1cbd3df79412f9f6bdf0510d4566dfcf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, رحلة طيران
علوم, منوعات, رحلة طيران

لماذا يتجنب خبراء الأرصاد الجوية السفر بالطائرات في الأمسيات الصيفية؟

12:11 GMT 15.07.2024
© Photo / Unsplash/William Topaقمرة القيادة في طائرة مدنية
قمرة القيادة في طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Photo / Unsplash/William Topa
تابعنا عبر
كشف خبراء الأرصاد الجوية عن سبب تجنبهم السفر بالطائرات ليلا في فصل الصيف، وذكروا سبب تفضيلهم السفر في أوقات الصباح الباكر.
حتى لو كانت السماء صافية في جميع أنحاء البلاد في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، فإن أي طائرة تأخرت، في وقت سابق من اليوم، من الممكن أن تظل متأخرة عن موعدها.
لا يساعد حجز الرحلات الصباحية على تجنب الأحوال الجوية السيئة فحسب، بل إنه يحمي أيضًا من التأخير الذي يتراكم على مدار اليوم.
ليس من الضروري أن يكون الطقس السيئ في مسار الرحلة هو سبب التأخير. يمكن أن يكون الطقس السيء في مدينة توقفت فيها الطائرة، في وقت سابق من ذلك اليوم، فمثلا قد تؤدي عاصفة في شيكاغو إلى تأخير الطائرة التي من المفترض أن تأخذك من لاغوارديا إلى ميامي.
مضيفة الطيران الصربي للمستقبل من خلال عيون الذكاء الاصطناعي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
وسائط متعددة
"في عيدهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي
12 يوليو, 07:50 GMT
وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن "الطقس في مدن أخرى يمكن أن يعطل خطط سفرك حقًا".
في الصيف، تساعد حرارة الشمس على تحريك الهواء إذا كان الجو غير مستقر بدرجة كافية، إما بسبب اختلاف درجات الحرارة أو الرطوبة في طبقات الغلاف الجوي المختلفة. يبدأ هواء الصيف الدافئ بالقرب من سطح الأرض في الارتفاع إلى ارتفاعات أعلى وأكثر برودة، وبالتالي يسبب عواصف رعدية.
ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، هناك ثلاثة مكونات تصنع عاصفة رعدية: الرطوبة، والهواء غير المستقر، وطريقة ما لتحريك هذا الهواء. وفترة ما بعد الظهيرة في الصيف هي وقت الذروة للعواصف الرعدية.
تقول أليسا غليني، عالمة الأرصاد الجوية: "يميل الصباح إلى أن يكون أكثر هدوءًا في معظم المناطق. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتراكم الغيوم، وبعدها تشتعل العواصف، لذلك قد يكون لديك رحلة أكثر هدوءًا في الصباح". وبالتالي، فإن نصيحة خبراء الأرصاد الجوية بسيطة: "احجز رحلة في الصباح في الصيف".
رائد فضاء يتمكن من التقاط صور لـ"العفريت الأحمر"
الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر مكونات مناخ الاستثمار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 5 قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة05:26 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала