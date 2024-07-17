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https://sarabic.ae/20240717/رئيس-المجلس-الوطني-لـحركة-الشعب-هذه-خياراتنا-في-انتخابات-الرئاسة-التونسية-1090898238.html
رئيس المجلس الوطني لـ"حركة الشعب": هذه خياراتنا في انتخابات الرئاسة التونسية
رئيس المجلس الوطني لـ"حركة الشعب": هذه خياراتنا في انتخابات الرئاسة التونسية
سبوتنيك عربي
عُرفت "حركة الشعب" التونسية، بتأييدها لمسار 25 يوليو/ تموز، الذي سطّره رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكانت من بين الأحزاب التي وقفت في الصفوف الأولى دفاعا عن قرارات... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T20:08+0000
2024-07-17T20:08+0000
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واختارت الحركة دخول السباق الانتخابي الرئاسي المقبل، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، الموعد الذي حدده الرئيس لإجرائه، مطلقا بذلك إشارة انطلاق تقديم الترشحات وجمع التوقيعات التي فرضتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقبول ملف الترشح.وأعلنت الحركة في اختتام أعمال مجلسها الوطني في العاصمة تونس، الأحد الماضي، أنها "قررت ترشيح أحد قياداتها (لم تسمه) للانتخابات الرئاسية القادمة".فمن هي الشخصية التي اختارتها "حركة الشعب" لتمثيلها في انتخابات الرئاسية المقبلة؟ لماذا لم تكتفِ الحركة بدعم ترشح الرئيس سعيد؟ هل يعني ذلك بداية القطيعة معه؟ وبأي برنامج انتخابي ستدخل الحركة غمار السباق الانتخابي؟هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها رئيس المجلس الوطني لـ"حركة الشعب" والعضو في البرلمان عبد الرزاق عويدات، في حوار مع "سبوتنيك".هل حسمت حركة الشعب "الشخصية المرشحة للانتخابات الرئاسية" وهل يكون الأمين العام للحركة زهير المغزاوي هو الأقرب للرئاسة؟من الوارد أن تكون الشخصية المرشحة هي الأمين العام للحركة زهير المغزاوي، أو رئيس المجلس الوطني للحركة عبد الرزاق عويدات، ولكن المؤكد لدينا هو أن الشخصية المرشحة لها وزن سياسي وقادرة على إدارة الدولة.لقد اجتمعت قيادات الحركة وحسمت أمرها في مسألة الترشح واختارت أن تكون الشخصية من داخل الحركة وسنعلن عن الاسم قريبا في ندوة صحفية.لماذا استبعدتم خيار ترشيح الرئيس قيس سعيد والحركة عُرفت بدعمها له ولقراراته؟لا يمكن لحركة الشعب أن تدعم رئيس الجمهورية الذي لم يعلن إلى حد الآن ترشحه بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية.. نحن لا نتحكم في غيرنا ونحن حزب سياسي وهذه محطة انتخابية مهمة وحاسمة في تاريخ البلاد.إن الترشح للرئاسة يتطلب برنامجا واستراتيجية وسياسات واضحة يقع الإعلان عنها للشعب التونسي، وحركة الشعب لا يمكن أن تلزم غيرها ببرامجها أو أن تفرض عليه شروطها، فالحركة قادرة فقط على إلزام قياداتها بسياساتها.نحن لم نتواصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، في هذا الإطار وليست لنا دراية ببرنامجه الانتخابي.ما هو البرنامج الذي ستقدمه الحركة للانتخابات الرئاسية؟ما زالت توجهاتنا تتقاطع مع توجهات رئيس الجمهورية ومع مسار 25 يوليو 2022، التي عبر عنها الشعب التونسي في مسيرات احتجاجية.سيحرص برنامجنا على تحويل شعارات هذا المسار إلى سياسات وبرامج تخدم المصلحة العامة للبلاد، والحركة ما تزال مؤمنة بالدور الاجتماعي للدولة وحريصة على ضمان السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.سيرتكز برنامجنا الانتخابي على تحقيق السيادة الوطنية من خلال رسم سياسات واضحة تفضي إلى حسن استغلال ثرواتنا الوطنية وإدارتها لصالح الشعب التونسي، إلى جانب برامج أخرى تتعلق بتحقيق السيادة الغذائية والدوائية والتعليمية وكل ما يطمح إليه التونسيون من عيش كريم في وطن آمن.كيف تقيّم الحركة الشروط التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للترشح، خاصة فيما يعلق بجمع التزكيات التي اعتبرها بعض المراقبين مهمة صعبة؟في اعتقادي، الشروط التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقبولة باعتبارها تنسجم مع القانون الانتخابي القديم ومع ما ورد في دستور 2022.صحيح أنه وقع تعديل بعض الشروط لتنسجم مع الدستور الجديد الذي له العلوية على القوانين وعلى الأوامر والتراتيب، ولكن لا أعتقد أنها ستصعب عملية الترشح للانتخابات الرئاسية.أما فيما يتعلق بجمع التوقيعات للمترشحين فهذا شرط معمول به حتى في انتخابات 2019 التي فرضت خلالها هيئة الانتخابات جمع 10 آلاف تزكية لقبول الترشح.بعض الخبراء في القانون الدستوري يعتبرون أن الانتخابات الرئاسية لا تستقيم في غياب المحكمة الدستورية.. ما هو تعليقك على ذلك؟انتخابات 2019، أجريت دون محكمة دستورية وكذلك انتخابات 2014، ومع ذلك لم نسمع أحدا يتحدث عن غياب الديمقراطية في غياب هذه المحكمة.صحيح أنه ليس من الطبيعي عدم إرساء المحكمة الدستورية إلى غاية اليوم، ولكن هذا لا يعني الإقرار باستحالة تنظيم هذه الانتخابات في غياب هذا الهيكل الدستوري.يجب الإقرار في المقابل بأن تعطل إرساء المحكمة ناجم عن تقصير من الحكومة ومن مجلس نواب الشعب، لأن الدستور كان واضحا وحدد شروط تركيبة المحكمة الدستورية وبالتالي المسألة لم تعد تتطلب جهدا كبيرا.كان بالإمكان تجاوز هذه المسألة بمشروع قانون تقدمه الحكومة إلى البرلمان لمناقشته أو بمقترح قانون تقدمه مجموعة من النواب لإرساء المحكمة الدستورية، وهذا أمر كان يمكن القيام به خلال العهدة البرلمانية السابقة.. وبالتالي التقصير ينسحب أيضا على نواب البرلمان.كيف تقيّمون المسار الجديد للدبلوماسية التونسية وهل تؤيدون مسألة تنويع العلاقات والتوجه نحو الشرق؟تونس تبحث اليوم عن مخرج لإنقاذ اقتصادها، وتوجهها نحو الشرق هو الخيار الأفضل بالنسبة لها في إطار تنويع شركائها الدوليين.بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسعى تونس حاليا إلى تكثيف زياراتها نحو الشرق كبديل، وهذا في اعتقادي خطوة هامة للتقدم اقتصاديا.والزيارات الأخيرة المتبادلة بين كل من تونس والصين وروسيا والبرازيل هي خطوة جيدة وستظهر نتائجها الإيجابية في القريب."حركة الشعب" كانت من بين الأطراف التي أعلنت دعمها للقضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023 من خلال بيانات تضامنية وتنظيمها لمؤتمر حضرته شخصيات فلسطينية.. هل هناك مبادرات أخرى للحركة خاصة بعد مجزرة النصيرات؟بالنسبة إلينا القضية الفلسطينية هي القضية الأم في تونس ونحن ندعم المقاومة ونعتبر أن خط المقاومة هو الخط الوحيد الممكن اعتماده لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.كنا نخطط لتمرير المساعدات عن طريق مصر، ولكن الأحداث لم تكن في مستوى توقعاتنا، ومن المخجل أن نقف اليوم عاجزين دون تقديم مساعدات ملموسة إلى شعب يغرق بالدماء ويجوع ويشرد عن أرضه.. كلما كانت هناك فرصة لمساعدة الفلسطينيين سنكون على الموعد.أجرت الحوار: مريم جمال
https://sarabic.ae/20240716/تونس-مسيرة-تجوب-العاصمة-تضامنا-مع-الشعب-الفلسطيني-1090865292.html
https://sarabic.ae/20240715/هل-يؤثر-غياب-المحكمة-الدستورية-على-الانتخابات-الرئاسية-في-تونس؟-1090814492.html
https://sarabic.ae/20240714/النيابة-التونسية-تأمر-بالتحفظ-على-قياديين-في-حركة-النهضة-1090785977.html
https://sarabic.ae/20240711/حركة-النهضة-التونسية-انتخابات-الرئاسة-المقبلة-لن-تكون-ديمقراطية-دون-تكافؤ-الفرص-1090712806.html
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حصري, حوارات, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, قيس سعيد
حصري, حوارات, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, قيس سعيد

رئيس المجلس الوطني لـ"حركة الشعب": هذه خياراتنا في انتخابات الرئاسة التونسية

20:08 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Mariam Gaderaرئيس المجلس الوطني لحركة الشعب والعضو في البرلمان التونسي "عبد الرزاق عويدات"
رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب والعضو في البرلمان التونسي عبد الرزاق عويدات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Mariam Gadera
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حصري
عُرفت "حركة الشعب" التونسية، بتأييدها لمسار 25 يوليو/ تموز، الذي سطّره رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكانت من بين الأحزاب التي وقفت في الصفوف الأولى دفاعا عن قرارات الرئيس قيس سعيد، التي كان من بينها إقالة الحكومة ومحاسبة من تعلّقت بهم تهم فساد وحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
واختارت الحركة دخول السباق الانتخابي الرئاسي المقبل، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، الموعد الذي حدده الرئيس لإجرائه، مطلقا بذلك إشارة انطلاق تقديم الترشحات وجمع التوقيعات التي فرضتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقبول ملف الترشح.
وأعلنت الحركة في اختتام أعمال مجلسها الوطني في العاصمة تونس، الأحد الماضي، أنها "قررت ترشيح أحد قياداتها (لم تسمه) للانتخابات الرئاسية القادمة".
مسيرة تجوب العاصمة التونسية تضامنا مع الشعب الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
تونس... مسيرة تجوب العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
أمس, 22:16 GMT
فمن هي الشخصية التي اختارتها "حركة الشعب" لتمثيلها في انتخابات الرئاسية المقبلة؟ لماذا لم تكتفِ الحركة بدعم ترشح الرئيس سعيد؟ هل يعني ذلك بداية القطيعة معه؟ وبأي برنامج انتخابي ستدخل الحركة غمار السباق الانتخابي؟
هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها رئيس المجلس الوطني لـ"حركة الشعب" والعضو في البرلمان عبد الرزاق عويدات، في حوار مع "سبوتنيك".
هل حسمت حركة الشعب "الشخصية المرشحة للانتخابات الرئاسية" وهل يكون الأمين العام للحركة زهير المغزاوي هو الأقرب للرئاسة؟
من الوارد أن تكون الشخصية المرشحة هي الأمين العام للحركة زهير المغزاوي، أو رئيس المجلس الوطني للحركة عبد الرزاق عويدات، ولكن المؤكد لدينا هو أن الشخصية المرشحة لها وزن سياسي وقادرة على إدارة الدولة.
لقد اجتمعت قيادات الحركة وحسمت أمرها في مسألة الترشح واختارت أن تكون الشخصية من داخل الحركة وسنعلن عن الاسم قريبا في ندوة صحفية.
الانتخابات الرئاسية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
هل يؤثر غياب المحكمة الدستورية على الانتخابات الرئاسية في تونس؟
15 يوليو, 12:59 GMT
لماذا استبعدتم خيار ترشيح الرئيس قيس سعيد والحركة عُرفت بدعمها له ولقراراته؟
لا يمكن لحركة الشعب أن تدعم رئيس الجمهورية الذي لم يعلن إلى حد الآن ترشحه بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية.. نحن لا نتحكم في غيرنا ونحن حزب سياسي وهذه محطة انتخابية مهمة وحاسمة في تاريخ البلاد.
إن الترشح للرئاسة يتطلب برنامجا واستراتيجية وسياسات واضحة يقع الإعلان عنها للشعب التونسي، وحركة الشعب لا يمكن أن تلزم غيرها ببرامجها أو أن تفرض عليه شروطها، فالحركة قادرة فقط على إلزام قياداتها بسياساتها.
نحن لم نتواصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، في هذا الإطار وليست لنا دراية ببرنامجه الانتخابي.
ما هو البرنامج الذي ستقدمه الحركة للانتخابات الرئاسية؟
ما زالت توجهاتنا تتقاطع مع توجهات رئيس الجمهورية ومع مسار 25 يوليو 2022، التي عبر عنها الشعب التونسي في مسيرات احتجاجية.
سيحرص برنامجنا على تحويل شعارات هذا المسار إلى سياسات وبرامج تخدم المصلحة العامة للبلاد، والحركة ما تزال مؤمنة بالدور الاجتماعي للدولة وحريصة على ضمان السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.
سيرتكز برنامجنا الانتخابي على تحقيق السيادة الوطنية من خلال رسم سياسات واضحة تفضي إلى حسن استغلال ثرواتنا الوطنية وإدارتها لصالح الشعب التونسي، إلى جانب برامج أخرى تتعلق بتحقيق السيادة الغذائية والدوائية والتعليمية وكل ما يطمح إليه التونسيون من عيش كريم في وطن آمن.
عناصر من الشرطة التونسية أمام البرلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
النيابة التونسية تأمر بالتحفظ على قياديين في حركة "النهضة"
14 يوليو, 13:02 GMT
كيف تقيّم الحركة الشروط التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للترشح، خاصة فيما يعلق بجمع التزكيات التي اعتبرها بعض المراقبين مهمة صعبة؟
في اعتقادي، الشروط التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقبولة باعتبارها تنسجم مع القانون الانتخابي القديم ومع ما ورد في دستور 2022.
صحيح أنه وقع تعديل بعض الشروط لتنسجم مع الدستور الجديد الذي له العلوية على القوانين وعلى الأوامر والتراتيب، ولكن لا أعتقد أنها ستصعب عملية الترشح للانتخابات الرئاسية.
أما فيما يتعلق بجمع التوقيعات للمترشحين فهذا شرط معمول به حتى في انتخابات 2019 التي فرضت خلالها هيئة الانتخابات جمع 10 آلاف تزكية لقبول الترشح.
بعض الخبراء في القانون الدستوري يعتبرون أن الانتخابات الرئاسية لا تستقيم في غياب المحكمة الدستورية.. ما هو تعليقك على ذلك؟
انتخابات 2019، أجريت دون محكمة دستورية وكذلك انتخابات 2014، ومع ذلك لم نسمع أحدا يتحدث عن غياب الديمقراطية في غياب هذه المحكمة.
صحيح أنه ليس من الطبيعي عدم إرساء المحكمة الدستورية إلى غاية اليوم، ولكن هذا لا يعني الإقرار باستحالة تنظيم هذه الانتخابات في غياب هذا الهيكل الدستوري.
يجب الإقرار في المقابل بأن تعطل إرساء المحكمة ناجم عن تقصير من الحكومة ومن مجلس نواب الشعب، لأن الدستور كان واضحا وحدد شروط تركيبة المحكمة الدستورية وبالتالي المسألة لم تعد تتطلب جهدا كبيرا.
كان بالإمكان تجاوز هذه المسألة بمشروع قانون تقدمه الحكومة إلى البرلمان لمناقشته أو بمقترح قانون تقدمه مجموعة من النواب لإرساء المحكمة الدستورية، وهذا أمر كان يمكن القيام به خلال العهدة البرلمانية السابقة.. وبالتالي التقصير ينسحب أيضا على نواب البرلمان.
الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
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11 يوليو, 16:13 GMT
كيف تقيّمون المسار الجديد للدبلوماسية التونسية وهل تؤيدون مسألة تنويع العلاقات والتوجه نحو الشرق؟
تونس تبحث اليوم عن مخرج لإنقاذ اقتصادها، وتوجهها نحو الشرق هو الخيار الأفضل بالنسبة لها في إطار تنويع شركائها الدوليين.
بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسعى تونس حاليا إلى تكثيف زياراتها نحو الشرق كبديل، وهذا في اعتقادي خطوة هامة للتقدم اقتصاديا.
والزيارات الأخيرة المتبادلة بين كل من تونس والصين وروسيا والبرازيل هي خطوة جيدة وستظهر نتائجها الإيجابية في القريب.
"حركة الشعب" كانت من بين الأطراف التي أعلنت دعمها للقضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023 من خلال بيانات تضامنية وتنظيمها لمؤتمر حضرته شخصيات فلسطينية.. هل هناك مبادرات أخرى للحركة خاصة بعد مجزرة النصيرات؟
بالنسبة إلينا القضية الفلسطينية هي القضية الأم في تونس ونحن ندعم المقاومة ونعتبر أن خط المقاومة هو الخط الوحيد الممكن اعتماده لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
كنا نخطط لتمرير المساعدات عن طريق مصر، ولكن الأحداث لم تكن في مستوى توقعاتنا، ومن المخجل أن نقف اليوم عاجزين دون تقديم مساعدات ملموسة إلى شعب يغرق بالدماء ويجوع ويشرد عن أرضه.. كلما كانت هناك فرصة لمساعدة الفلسطينيين سنكون على الموعد.
أجرت الحوار: مريم جمال
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