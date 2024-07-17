https://sarabic.ae/20240717/وزير-النفط-الإيراني-سنحصل-من-روسيا-يوميا-على-300-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-1090888434.html

وزير النفط الإيراني: سنحصل من روسيا يوميا على 300 مليون متر مكعب من الغاز

وزير النفط الإيراني: سنحصل من روسيا يوميا على 300 مليون متر مكعب من الغاز

سبوتنيك عربي

صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا، وذلك بموجب اتفاق جرى إبرامه في الآونة الأخيرة مع... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T15:27+0000

2024-07-17T15:27+0000

2024-07-17T15:27+0000

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وكانت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، قد وقّعت مذكرة تفاهم، في يونيو/حزيران الماضي، مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز عبر خط أنابيب إلى إيران.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف أوجي أنه "بموجب العقد الذي يمتد لـ30 عاما، سيتم تصدير فائض الغاز المستورد من روسيا، إلى دول أخرى في المنطقة".وأشار إلى أن "القيمة المالية السنوية لهذا العقد تتراوح بين 10 و12 مليار دولار".وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قد صرح في وقت سابق، بأن "الاتفاقية التي تم توقيعها بين إيران وروسيا، بشأن نقل الغاز، ستحول طهران إلى مركز للغاز في المنطقة.ومنذ أيام، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجتبى دميرجي، أن بلاده ستوقع "قريبا" اتفاقية للتعاون الشامل مع روسيا.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أضاف دميرجي، أن "الاتفاقية مدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين، منذ ما يقرب من عامين".يشار إلى أنه تم الإعلان عن اتفاقية التعاون، والتي تصل مدتها إلى 20 عاما، قبل نحو عامين ونصف، خلال زيارة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، إلى موسكو، واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وحينها أعلن رئيسي أن "هذا الاتفاق سيكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق قفزة في العلاقات الشاملة بين البلدين".

https://sarabic.ae/20240717/طهران-اتفاق-نقل-الغاز-الروسي-إلى-إيران-ثورة-اقتصادية-وصناعية-ستعود-بالنفع-على-المنطقة--1090879781.html

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