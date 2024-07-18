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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/المستشار-الألماني-يرفض-طلب-زيلينسكي-بإسقاط-الصواريخ-الروسية-فوق-أوكرانيا-1090933108.html
المستشار الألماني يرفض طلب زيلينسكي بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا
المستشار الألماني يرفض طلب زيلينسكي بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا
سبوتنيك عربي
رفض المستشار الألماني، أولاف شولتس، طلب فلاديمير زيلينسكي للحلفاء الغربيين بإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية فوق الأراضي الأوكرانية. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T22:18+0000
2024-07-18T22:18+0000
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
العالم
روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية عن شولتس قوله للصحفيين ردًا على سؤال حول طلب زيلينسكي (للدول الغربية بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا): "أرى مثل هذا الإجماع على أن مثل هذه الخطوات ليست واردة، حتى الولايات المتحدة واضحة جدًا بشأن هذه القضية".ودعت سلطات كييف في وقت سابق الدول الغربية إلى إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا من أراضيها، ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أوكرانيين في نهاية يونيو أن كييف كانت تضغط على الحلفاء الأوروبيين لإنشاء منطقة حظر جوي في غرب أوكرانيا من خلال نشر أنظمة دفاع جوي في بولندا ورومانيا.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو قد ترد بطريقة غير متكافئة على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى. ووفقا له، فإن روسيا ستدرس إمكانية نقل أسلحتها إلى تلك المناطق التي يمكن من خلالها شن هجمات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240715/بسرية-تامة-وسائل-إعلام-تكشف-عن-تسليم-ألمانيا-مجموعة-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1090815145.html
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زيلينسكي, أخبار ألمانيا, العالم, روسيا, سلاح روسيا
زيلينسكي, أخبار ألمانيا, العالم, روسيا, سلاح روسيا

المستشار الألماني يرفض طلب زيلينسكي بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا

22:18 GMT 18.07.2024
© AFP 2023 / ADAM BERRYالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / ADAM BERRY
تابعنا عبر
رفض المستشار الألماني، أولاف شولتس، طلب فلاديمير زيلينسكي للحلفاء الغربيين بإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية فوق الأراضي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية عن شولتس قوله للصحفيين ردًا على سؤال حول طلب زيلينسكي (للدول الغربية بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا): "أرى مثل هذا الإجماع على أن مثل هذه الخطوات ليست واردة، حتى الولايات المتحدة واضحة جدًا بشأن هذه القضية".
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"بسرية تامة"... وسائل إعلام تكشف عن تسليم ألمانيا مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا
15 يوليو, 13:09 GMT
ودعت سلطات كييف في وقت سابق الدول الغربية إلى إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا من أراضيها، ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أوكرانيين في نهاية يونيو أن كييف كانت تضغط على الحلفاء الأوروبيين لإنشاء منطقة حظر جوي في غرب أوكرانيا من خلال نشر أنظمة دفاع جوي في بولندا ورومانيا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو قد ترد بطريقة غير متكافئة على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى. ووفقا له، فإن روسيا ستدرس إمكانية نقل أسلحتها إلى تلك المناطق التي يمكن من خلالها شن هجمات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية21:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية13:11 GMT
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