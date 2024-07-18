https://sarabic.ae/20240718/المستشار-الألماني-يرفض-طلب-زيلينسكي-بإسقاط-الصواريخ-الروسية-فوق-أوكرانيا-1090933108.html

المستشار الألماني يرفض طلب زيلينسكي بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا

المستشار الألماني يرفض طلب زيلينسكي بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا

سبوتنيك عربي

رفض المستشار الألماني، أولاف شولتس، طلب فلاديمير زيلينسكي للحلفاء الغربيين بإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية فوق الأراضي الأوكرانية. 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T22:18+0000

2024-07-18T22:18+0000

2024-07-18T22:18+0000

زيلينسكي

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية عن شولتس قوله للصحفيين ردًا على سؤال حول طلب زيلينسكي (للدول الغربية بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا): "أرى مثل هذا الإجماع على أن مثل هذه الخطوات ليست واردة، حتى الولايات المتحدة واضحة جدًا بشأن هذه القضية".ودعت سلطات كييف في وقت سابق الدول الغربية إلى إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا من أراضيها، ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أوكرانيين في نهاية يونيو أن كييف كانت تضغط على الحلفاء الأوروبيين لإنشاء منطقة حظر جوي في غرب أوكرانيا من خلال نشر أنظمة دفاع جوي في بولندا ورومانيا.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو قد ترد بطريقة غير متكافئة على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى. ووفقا له، فإن روسيا ستدرس إمكانية نقل أسلحتها إلى تلك المناطق التي يمكن من خلالها شن هجمات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

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