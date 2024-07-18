https://sarabic.ae/20240718/كيم-جونغ-أون-يعرب-عن-دعمه-للعملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1090933609.html
كيم جونغ أون يعرب عن دعمه للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
كيم جونغ أون يعرب عن دعمه للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماعه بالوفد الروسي عن دعم حكومة بلاده وشعبه للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T23:47+0000
2024-07-18T23:47+0000
2024-07-18T23:47+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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كوريا الشمالية - سبوتنيك. وبحسب الوكالة، تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون العسكري بين البلدين من أجل ضمان الأمن المشترك.كما أكد كيم جونغ أون تضامن بلاده مع روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأعرب عن دعمه للقوات المسلحة الروسية، مشيرًا إلى أنها تقاتل من أجل العدالة لحماية الحقوق السيادية وأمن البلاد.وأشار كيم جونغ أون إلى أهمية اجتماعه في يونيو الماضي مع الرئيس فلاديمير بوتين، وأعرب عن أمله في تعميق التعاون العسكري بين البلدين.ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة رئيسي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ، استمرت يومين.ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية، مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة مقبلة.
https://sarabic.ae/20240718/كيم-جونغ-أون-يستقبل-وفدا-عسكريا-روسيا-برئاسة-نائب-وزير-الدفاع-1090932734.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
كيم جونغ أون يعرب عن دعمه للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماعه بالوفد الروسي عن دعم حكومة بلاده وشعبه للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
كوريا الشمالية - سبوتنيك
. وبحسب الوكالة، تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون العسكري بين البلدين من أجل ضمان الأمن المشترك.
كما أكد كيم جونغ أون تضامن بلاده مع روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأعرب عن دعمه للقوات المسلحة الروسية، مشيرًا إلى أنها تقاتل من أجل العدالة لحماية الحقوق السيادية وأمن البلاد.
وأشار كيم جونغ أون إلى أهمية اجتماعه في يونيو الماضي مع الرئيس فلاديمير بوتين، وأعرب عن أمله في تعميق التعاون العسكري
بين البلدين.
ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة
، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة رئيسي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ، استمرت يومين.
ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية، مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية
لسنوات عديدة مقبلة.