https://sarabic.ae/20240723/جنرال-إسرائيلي-سابق-السنوار-يحظى-بمكانة-عالمية-وكأنه-صلاح-الدين-الحديث-1091070090.html

جنرال إسرائيلي سابق: السنوار يحظى بمكانة عالمية وكأنه صلاح الدين الحديث

جنرال إسرائيلي سابق: السنوار يحظى بمكانة عالمية وكأنه صلاح الدين الحديث

سبوتنيك عربي

ذكر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يحظى بمكانة عالمية كنوع من صلاح الدين الأيوبي الحديث. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T18:07+0000

2024-07-23T18:07+0000

2024-07-23T18:07+0000

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال عوفر فينتال، أن "زعيم حماس، يحيى السنوار، يحظى بمكانة عالمية كنوع من صلاح الدين الحديث"، مضيفا أن تلك المكانة العالية تعود إلى أن "إسرائيل تتفاوض مع قادة حماس وهو على رأسهم على اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم.ووجه الجنرال عوفر فينتال، والذي أقاله الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب على قطاع غزة، انتقادا شديدا لجيش بلاده، موضحا أن "تشخيص الجهاز الأمني ​​الإسرائيلي للمشكلة الاستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل في الحرب هو تشخيص خاطئ".وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن الطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية في قطاع غزة لم تحل المشكلة فحسب، بل وضعت إسرائيل في موقف أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويأتي هذا فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن المقدم احتياط إيتمار إيتام، أن "الجيش الإسرائيلي يعرف وسيعرف بالتأكيد كيف ينتصر في الحرب على غزة، وأنه لا مفر من النجاح والانتصار في الحرب على القطاع بداخل غزة".وزعم الضابط الإسرائيلي أن بلاده بحاجة للسيطرة على المنطقة للسماح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي، وعدم الاعتماد على الأسوار أو المراقبين على طول الجدار مع قطاع غزة أو حتى الاكتشافات التكنولوجية، مشددا على "ضرورة سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأرض في غزة حتى نضمن لأنفسنا عدم تعزيز حماس"، على حد قوله.في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وقعت الفصائل الفلسطينية إعلانا في بكين، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث أفاد التلفزيون الصيني أن قادة من حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سيلتقون مع الصحفيين في بكين بحضور وزير الخارجية الصيني.وأعربت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار الفلسطيني في بكين عن تقديرها العالي لدعم جمهورية الصين لحقوق الشعب الفلسطيني.واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع بكين على آلية جماعية لتنفيذ بنود الإعلان من كافة جوانيه، كما تقرر اعتبار اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كنقطة انطلاق لعمل الطواقم الوطنية المشتركة بشكل عاجل، ووضع أجندة زمنية لتنفيذ بنود الإعلان المشترك.وكانت بكين قد استضافت لقاء جمع فتح وحماس بباقي الفصائل الفلسطينية نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي آنذاك، توجه "ممثلون عن حركة فتح وحركة (حماس) إلى بكين منذ أيام قليلة لإجراء حوار عميق وصريح"، منوهة إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني في 23 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه تعطّل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس آنذاك.وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية؛ موسكو نهاية فبراير/ شباط.وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع نحو 14 فصيلا فلسطينيا، إلا أن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي "حماس" و"فتح" باعتبارهما طرفي الانقسام، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.

https://sarabic.ae/20240723/قناة-إسرائيلية-علينا-السيطرة-الكاملة-على-غزة-وإلا-ستتعزز-حماس-في-القطاع-1091066633.html

https://sarabic.ae/20240723/رئيس-بلدية-المطلة-الإسرائيلية-لدينا-قيادة-يناسبها-وجود-حرب-1091069858.html

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