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https://sarabic.ae/20240725/طريقة-مشيتك-تكشف-شيخوختك--1091116781.html
طريقة مشيتك تكشف شيخوختك
طريقة مشيتك تكشف شيخوختك
سبوتنيك عربي
كشفت تقريرجديد نشرته مجلة علمية، أن طريقة المشي الخاصة بك يمكن أن تكشف الكثير عن صحتك ومستقبل شيخوختك. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T10:19+0000
2024-07-25T10:20+0000
مجتمع
الصحة
رياضة
المشي
باركنسون
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كشف تقرير نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، تقريرا يتحدث عن علاقة بين طريقة المشي وصحة الجسم. وبحسب التقرير، فإن المشي يتطلب عددًا كبيرًا من الإشارات بين الدماغ، وعضلات الذراعين، والصدر، والظهر، والبطن، والحوض، والساقين. ويمكن أن تكون وتيرة مشيتك ونعومتها مؤشرًا على صحتك ومدى تقدمك في السن.مع تقدم الجسم في السن، تفقد العضلات كتلتها وقوتها وجودتها. تسمى هذه العملية بالـ"ساركوبينيا" وتبدأ في الأربعينيات تقريبًا. ويمكن أن يكون الانخفاض في سرعة ونعومة مشيتك مؤشرًا مبكرًا على حالات التنكس العصبي، مثل مرض "باركنسون".أظهرت الدراسات أن سرعة المشي عند سن 45 عامًا تعد مؤشرًا قويًا لصحتك الجسدية والعقلية في وقت لاحق من الحياة. وستنخفض سرعة المشي بشكل ملحوظ عند تجاوزك سن الستين.يتداخل مرض "باركنسون" مع رسائل الدماغ إلى الجهاز العضلي الهيكلي، مما يجعل مشية الشخص أبطأ وأقل تناسقًا. يمكن اكتشاف المرض خلال مراحله المبكرة من طريقة المشي. ومع التقدم في العمر، يكون طول الخطوة عند المشي أقصر بكثير. ويزداد الوقت الذي يستغرقه إكمال الخطوة.إذا كنت تشعر بألم في عضلات المؤخرة، وأسفل الجزء الخلفي من ساقك، أثناء المشي، ويختفي الألم عندما تتوقف عن الحركة، فقد تكون مصابًا بمرض "الشرايين الطرفية".ويسمى وجود الألم ومن ثم غيابه أثناء الراحة بـ"العرج". ويحدث هذا بسبب ضيق الشرايين التي تغذي ساقيك بالدم. لأنه عند المشي، هناك طلب متزايد على الأوكسجين من عضلات الساقين.غالبًا ما ترتبط المشية غير المتوازنة مع مشاكل الإفراط في تناول الكحول، ولكنها قد تشير أيضًا إلى نقص فيتامين "ب 12". ويستغرق ظهور الأعراض لدى البالغين شهورًا، وحتى سنوات، ولكن يمكن أن يظهر في الأطفال في وقت أقصر بكثير بسبب نضج الجهاز العصبي والدور الرئيسي الذي يلعبه فيتامين "ب 12" في حماية الجهاز العصبي من الاضطرابات.ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية التي نشرت التقرير، يمكن أن تكون مشكلات الأذن الداخلية، مثل التهاب الأذن الوسطى، سببًا قصير المدى لمشاكل التوازن والمشية. وعادة ما تحل من تلقاء نفسها دون علاج.وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية التي نشرت التقرير، فإنه مع التقدم في السن، يصبح المشي حتمًا أقل سلاسة وأكثر جهدًا. ومع ذلك، إذا لاحظت زيادة في التعثر والترنح والسقوط، أو أصبح المشي أكثر صعوبة خلال فترة قصيرة، فمن الضروري استشارة طبيبك بشأن ذلك.
https://sarabic.ae/20231223/دراسة-تكشف-عن-سرعة-المشي-المثالية-للوقاية-من-مرض-السكري-النوع-الثاني-1084385650.html
https://sarabic.ae/20240611/دراسة-هامة-تكشف-الرابط-بين-التمارين-الرياضية-وضغط-الدم-1089733980.html
https://sarabic.ae/20240718/دراسة-علاج-مرضى-باركنسون-من-خلال-النطق-المكثف-فعال-بشكل-كبير--1090925016.html
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الصحة, رياضة, المشي, باركنسون
الصحة, رياضة, المشي, باركنسون

طريقة مشيتك تكشف شيخوختك

10:19 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 10:20 GMT 25.07.2024)
© Photo / unsplash/ Tegan Mierleرياضة المشي
رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Photo / unsplash/ Tegan Mierle
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كشفت تقريرجديد نشرته مجلة علمية، أن طريقة المشي الخاصة بك يمكن أن تكشف الكثير عن صحتك ومستقبل شيخوختك.
كشف تقرير نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، تقريرا يتحدث عن علاقة بين طريقة المشي وصحة الجسم. وبحسب التقرير، فإن المشي يتطلب عددًا كبيرًا من الإشارات بين الدماغ، وعضلات الذراعين، والصدر، والظهر، والبطن، والحوض، والساقين. ويمكن أن تكون وتيرة مشيتك ونعومتها مؤشرًا على صحتك ومدى تقدمك في السن.
مع تقدم الجسم في السن، تفقد العضلات كتلتها وقوتها وجودتها. تسمى هذه العملية بالـ"ساركوبينيا" وتبدأ في الأربعينيات تقريبًا. ويمكن أن يكون الانخفاض في سرعة ونعومة مشيتك مؤشرًا مبكرًا على حالات التنكس العصبي، مثل مرض "باركنسون".

يتعرض الجهاز العصبي إلى "الضمور"، وتعمل الأعصاب في كل مكان في الجسم بكفاءة أقل وتقل أعداد الأعصاب. ويُعتقد أنك تفقد 0.1% من الخلايا العصبية كل عام، بين عمر 20 و60 عامًا، وتتسارع عملية الفقدان بعد ذلك.

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أظهرت الدراسات أن سرعة المشي عند سن 45 عامًا تعد مؤشرًا قويًا لصحتك الجسدية والعقلية في وقت لاحق من الحياة. وستنخفض سرعة المشي بشكل ملحوظ عند تجاوزك سن الستين.
يتداخل مرض "باركنسون" مع رسائل الدماغ إلى الجهاز العضلي الهيكلي، مما يجعل مشية الشخص أبطأ وأقل تناسقًا. يمكن اكتشاف المرض خلال مراحله المبكرة من طريقة المشي. ومع التقدم في العمر، يكون طول الخطوة عند المشي أقصر بكثير. ويزداد الوقت الذي يستغرقه إكمال الخطوة.
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إذا كنت تشعر بألم في عضلات المؤخرة، وأسفل الجزء الخلفي من ساقك، أثناء المشي، ويختفي الألم عندما تتوقف عن الحركة، فقد تكون مصابًا بمرض "الشرايين الطرفية".
ويسمى وجود الألم ومن ثم غيابه أثناء الراحة بـ"العرج". ويحدث هذا بسبب ضيق الشرايين التي تغذي ساقيك بالدم. لأنه عند المشي، هناك طلب متزايد على الأوكسجين من عضلات الساقين.
ونتيجة للتضييق، لا يتمكن الدم الشرياني المتدفق إلى الساقين من تلبية الطلب على الأوكسجين وتصبح العضلات تفتقر إلى الأوكسجين، مما يتسبب في إطلاق حمض اللاكتيك. يسبب حمض اللاكتيك الشعور بالتشنج. ولكن عندما تتوقف عن الحركة، تحتاج العضلات إلى الحد الأدنى من الأوكسجين، وبالتالي يختفي الألم.
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غالبًا ما ترتبط المشية غير المتوازنة مع مشاكل الإفراط في تناول الكحول، ولكنها قد تشير أيضًا إلى نقص فيتامين "ب 12". ويستغرق ظهور الأعراض لدى البالغين شهورًا، وحتى سنوات، ولكن يمكن أن يظهر في الأطفال في وقت أقصر بكثير بسبب نضج الجهاز العصبي والدور الرئيسي الذي يلعبه فيتامين "ب 12" في حماية الجهاز العصبي من الاضطرابات.
ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية التي نشرت التقرير، يمكن أن تكون مشكلات الأذن الداخلية، مثل التهاب الأذن الوسطى، سببًا قصير المدى لمشاكل التوازن والمشية. وعادة ما تحل من تلقاء نفسها دون علاج.
وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية التي نشرت التقرير، فإنه مع التقدم في السن، يصبح المشي حتمًا أقل سلاسة وأكثر جهدًا. ومع ذلك، إذا لاحظت زيادة في التعثر والترنح والسقوط، أو أصبح المشي أكثر صعوبة خلال فترة قصيرة، فمن الضروري استشارة طبيبك بشأن ذلك.
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