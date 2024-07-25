https://sarabic.ae/20240725/طريقة-مشيتك-تكشف-شيخوختك--1091116781.html

طريقة مشيتك تكشف شيخوختك

طريقة مشيتك تكشف شيخوختك

سبوتنيك عربي

كشفت تقريرجديد نشرته مجلة علمية، أن طريقة المشي الخاصة بك يمكن أن تكشف الكثير عن صحتك ومستقبل شيخوختك. 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T10:19+0000

2024-07-25T10:19+0000

2024-07-25T10:20+0000

مجتمع

الصحة

رياضة

المشي

باركنسون

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كشف تقرير نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، تقريرا يتحدث عن علاقة بين طريقة المشي وصحة الجسم. وبحسب التقرير، فإن المشي يتطلب عددًا كبيرًا من الإشارات بين الدماغ، وعضلات الذراعين، والصدر، والظهر، والبطن، والحوض، والساقين. ويمكن أن تكون وتيرة مشيتك ونعومتها مؤشرًا على صحتك ومدى تقدمك في السن.مع تقدم الجسم في السن، تفقد العضلات كتلتها وقوتها وجودتها. تسمى هذه العملية بالـ"ساركوبينيا" وتبدأ في الأربعينيات تقريبًا. ويمكن أن يكون الانخفاض في سرعة ونعومة مشيتك مؤشرًا مبكرًا على حالات التنكس العصبي، مثل مرض "باركنسون".أظهرت الدراسات أن سرعة المشي عند سن 45 عامًا تعد مؤشرًا قويًا لصحتك الجسدية والعقلية في وقت لاحق من الحياة. وستنخفض سرعة المشي بشكل ملحوظ عند تجاوزك سن الستين.يتداخل مرض "باركنسون" مع رسائل الدماغ إلى الجهاز العضلي الهيكلي، مما يجعل مشية الشخص أبطأ وأقل تناسقًا. يمكن اكتشاف المرض خلال مراحله المبكرة من طريقة المشي. ومع التقدم في العمر، يكون طول الخطوة عند المشي أقصر بكثير. ويزداد الوقت الذي يستغرقه إكمال الخطوة.إذا كنت تشعر بألم في عضلات المؤخرة، وأسفل الجزء الخلفي من ساقك، أثناء المشي، ويختفي الألم عندما تتوقف عن الحركة، فقد تكون مصابًا بمرض "الشرايين الطرفية".ويسمى وجود الألم ومن ثم غيابه أثناء الراحة بـ"العرج". ويحدث هذا بسبب ضيق الشرايين التي تغذي ساقيك بالدم. لأنه عند المشي، هناك طلب متزايد على الأوكسجين من عضلات الساقين.غالبًا ما ترتبط المشية غير المتوازنة مع مشاكل الإفراط في تناول الكحول، ولكنها قد تشير أيضًا إلى نقص فيتامين "ب 12". ويستغرق ظهور الأعراض لدى البالغين شهورًا، وحتى سنوات، ولكن يمكن أن يظهر في الأطفال في وقت أقصر بكثير بسبب نضج الجهاز العصبي والدور الرئيسي الذي يلعبه فيتامين "ب 12" في حماية الجهاز العصبي من الاضطرابات.ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية التي نشرت التقرير، يمكن أن تكون مشكلات الأذن الداخلية، مثل التهاب الأذن الوسطى، سببًا قصير المدى لمشاكل التوازن والمشية. وعادة ما تحل من تلقاء نفسها دون علاج.وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية التي نشرت التقرير، فإنه مع التقدم في السن، يصبح المشي حتمًا أقل سلاسة وأكثر جهدًا. ومع ذلك، إذا لاحظت زيادة في التعثر والترنح والسقوط، أو أصبح المشي أكثر صعوبة خلال فترة قصيرة، فمن الضروري استشارة طبيبك بشأن ذلك.

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الصحة, رياضة, المشي, باركنسون