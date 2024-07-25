https://sarabic.ae/20240725/على-مسافة-ألف-متر-مشاهد-لعمل-القناصة-الروس-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1091128226.html

"على مسافة ألف متر"... مشاهد لعمل القناصة الروس في منطقة العملية الخاصة... فيديو

"على مسافة ألف متر"... مشاهد لعمل القناصة الروس في منطقة العملية الخاصة... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عمل القناصة التابعين لقوات مجموعة "المركز" الروسية في أفدييفكا، حيث تم القضاء على مراقبين وطاقم مدفع رشاش تابعين... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T16:04+0000

2024-07-25T16:04+0000

2024-07-25T16:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة استهداف المراقبين وطاقم مدفع الرشاش التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل القناصة التابعين لقوات مجموعة "المركز" الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 42، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق فولشانسك، وغلوبوكوي، وليبتسي، وستاريتسا، وشستاكوفو، في مقاطعة خاركوف. وتم صد ستة هجمات مضادة من تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 235 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M101" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "خورتيتسيا-إم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية

https://sarabic.ae/20240725/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-من-تموضعها-التكتيكي-على-عدة-محاور-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1091118857.html

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