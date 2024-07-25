https://sarabic.ae/20240725/على-مسافة-ألف-متر-مشاهد-لعمل-القناصة-الروس-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1091128226.html
"على مسافة ألف متر"... مشاهد لعمل القناصة الروس في منطقة العملية الخاصة... فيديو
"على مسافة ألف متر"... مشاهد لعمل القناصة الروس في منطقة العملية الخاصة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عمل القناصة التابعين لقوات مجموعة "المركز" الروسية في أفدييفكا، حيث تم القضاء على مراقبين وطاقم مدفع رشاش تابعين... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T16:04+0000
2024-07-25T16:04+0000
2024-07-25T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/11/1088942311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98bd29876e048de08665460e292d88b3.jpg
وتبين المشاهد لحظة استهداف المراقبين وطاقم مدفع الرشاش التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل القناصة التابعين لقوات مجموعة "المركز" الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 42، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق فولشانسك، وغلوبوكوي، وليبتسي، وستاريتسا، وشستاكوفو، في مقاطعة خاركوف. وتم صد ستة هجمات مضادة من تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 235 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M101" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "خورتيتسيا-إم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
https://sarabic.ae/20240725/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-من-تموضعها-التكتيكي-على-عدة-محاور-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1091118857.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
"على مسافة ألف متر"... مشاهد لعمل القناصة الروس في منطقة العملية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عمل القناصة التابعين لقوات مجموعة "المركز" الروسية في أفدييفكا، حيث تم القضاء على مراقبين وطاقم مدفع رشاش تابعين للقوات الأوكرانية على مسافة 1000 متر تقريبًا.
وتبين المشاهد لحظة استهداف المراقبين وطاقم مدفع الرشاش التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل القناصة التابعين لقوات مجموعة "المركز" الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 42، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق فولشانسك، وغلوبوكوي، وليبتسي، وستاريتسا، وشستاكوفو، في مقاطعة خاركوف. وتم صد ستة هجمات مضادة من تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 235 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M101" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "خورتيتسيا-إم".
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، ودمرت تشكيلات اللواء الميكانيكي 144 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 110 و112، واللواء الأول للقوات الخاصة من الحرس الوطني في مناطق بتروبافلوفكا، وستيبوفايا، نوفوسيلوفكا، وبيشانوي، في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.