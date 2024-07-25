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لماذا ينتظر بعض المغاربة فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
لماذا ينتظر بعض المغاربة فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
سبوتنيك عربي
يراقب بعض المغاربة تطورات المشهد السياسي الأمريكي وسباق الرئاسة، حيث يتمنى بعضهم فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T09:04+0000
2024-07-25T09:04+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" إن الشباب المغاربة الذين يتداولون العملات الرقمية يرون أن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية له قد تنعش سوق عملة البيتكوين، وذلك بسبب المرونة التي يبديها ترامب مؤخرا مع تداول العملات المشفّرة، حيث بدأ خطابه الانتخابي لرئاسيات 2024 مغايرا لبعض التحفظ الذي أبداه تجاه هذا المجال وهو على كرسي الحكم.ورأى البعض في محاولة اغتيال ترامب فرصة لتأكيد ارتباطه بسوق العملات المشفرة، وخاصة عملة البيتكوين، حيث تجاوز البيتكوين حاجز 60 ألفا، بعد نجاة ترامب من عملية الاغتيال.في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام أمريكية إن أكبر مؤتمر لعملة البيتكوين بالعالم سيحضر فيه دونالد ترامب لإلقاء خطاب فيه.من جانبه، يرى بدر بلاج، خبير في العملات الرقمية، أن ترقب المستثمرين المغاربة لفوز ترامب يشد انتباه نظرائهم في مختلف دول العالم، حيث أن صعود ترامب سينعش سوق العملات الرقمية، وخاصة عملة البيتكوين، لأسباب بسيطة تتعلق بخطابه الداعم لهذا المجال.ولفت الخبير إلى أنه كانت هناك عملة اسمها "ترامب توكن" يمتلكها ترامب، حيث كانت له استثمارات في هذا المجال، موضحا أن "هذه الورقة يستخدمها هو شخصيا في الانتخابات لكسب أصوات الديمقراطيين المستثمرين في هذا المجال".وعمل ترامب على طمأنة المستثمرين بإعلان نيته منع الدولار الرقمي، والحفاظ على حقوق المتداولين، وتعيين وزير مالية مختص في هذا المجال.من ناحية أخرى، يرى الطيب الهزاز، الخبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني، أن فوز ترامب في الانتخابات سيؤدي بشكل واضح إلى إنعاش سوق العملات الرقمية في المغرب، وأضاف الهزاز، أن العالم بأسره يراقب صعود ترامب وتأثير ذلك على العملات الرقمية التي تخضع للتداول، موضحا أن "مرشح الجمهوريين يحظى بدعم إيلون ماسك، الذي بدوره له أموال كبيرة في هذا المجال".واستبعد الخبير أن يؤثر فوز ترامب في الانتخابات على رغبة المغرب في تقنين العملات، بسبب عدم جاهزية السوق المغربية بعد لهذه الخطوة.يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد صرح، يوم الخميس الماضي، بأن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تعد أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية كارولينا الشمالية: "كامالا هاريس يسارية متطرفة وستدمر بلادنا إذا وصلت للبيت الأبيض فهي مسؤولة عن جميع الكوارث التي تسببت بها إدارة بايدن خلال السنوات الماضية".وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/ يوليو الجاري، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, الأخبار

لماذا ينتظر بعض المغاربة فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

09:04 GMT 25.07.2024
© AP Photo / Evan Vucciترامب بعد إطلاق النار عليه وسط أنصاره في بنسلفانيا 14 يوليو 2024
ترامب بعد إطلاق النار عليه وسط أنصاره في بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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يراقب بعض المغاربة تطورات المشهد السياسي الأمريكي وسباق الرئاسة، حيث يتمنى بعضهم فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت صحيفة "هسبريس" إن الشباب المغاربة الذين يتداولون العملات الرقمية يرون أن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية له قد تنعش سوق عملة البيتكوين، وذلك بسبب المرونة التي يبديها ترامب مؤخرا مع تداول العملات المشفّرة، حيث بدأ خطابه الانتخابي لرئاسيات 2024 مغايرا لبعض التحفظ الذي أبداه تجاه هذا المجال وهو على كرسي الحكم.
ورأى البعض في محاولة اغتيال ترامب فرصة لتأكيد ارتباطه بسوق العملات المشفرة، وخاصة عملة البيتكوين، حيث تجاوز البيتكوين حاجز 60 ألفا، بعد نجاة ترامب من عملية الاغتيال.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
دبلوماسي إسرائيلي سابق: إيلون ماسك سيكون الوسيط المناسب بين ترامب ونتنياهو
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في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام أمريكية إن أكبر مؤتمر لعملة البيتكوين بالعالم سيحضر فيه دونالد ترامب لإلقاء خطاب فيه.
من جانبه، يرى بدر بلاج، خبير في العملات الرقمية، أن ترقب المستثمرين المغاربة لفوز ترامب يشد انتباه نظرائهم في مختلف دول العالم، حيث أن صعود ترامب سينعش سوق العملات الرقمية، وخاصة عملة البيتكوين، لأسباب بسيطة تتعلق بخطابه الداعم لهذا المجال.
ولفت الخبير إلى أنه كانت هناك عملة اسمها "ترامب توكن" يمتلكها ترامب، حيث كانت له استثمارات في هذا المجال، موضحا أن "هذه الورقة يستخدمها هو شخصيا في الانتخابات لكسب أصوات الديمقراطيين المستثمرين في هذا المجال".
وعمل ترامب على طمأنة المستثمرين بإعلان نيته منع الدولار الرقمي، والحفاظ على حقوق المتداولين، وتعيين وزير مالية مختص في هذا المجال.
من ناحية أخرى، يرى الطيب الهزاز، الخبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني، أن فوز ترامب في الانتخابات سيؤدي بشكل واضح إلى إنعاش سوق العملات الرقمية في المغرب، وأضاف الهزاز، أن العالم بأسره يراقب صعود ترامب وتأثير ذلك على العملات الرقمية التي تخضع للتداول، موضحا أن "مرشح الجمهوريين يحظى بدعم إيلون ماسك، الذي بدوره له أموال كبيرة في هذا المجال".
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أمس, 05:33 GMT
واستبعد الخبير أن يؤثر فوز ترامب في الانتخابات على رغبة المغرب في تقنين العملات، بسبب عدم جاهزية السوق المغربية بعد لهذه الخطوة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد صرح، يوم الخميس الماضي، بأن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تعد أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية كارولينا الشمالية: "كامالا هاريس يسارية متطرفة وستدمر بلادنا إذا وصلت للبيت الأبيض فهي مسؤولة عن جميع الكوارث التي تسببت بها إدارة بايدن خلال السنوات الماضية".
وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/ يوليو الجاري، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.
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