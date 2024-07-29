https://sarabic.ae/20240729/جندي-أوكراني-يشكو-من-النقص-الكارثي-في-أفراد-ومعدات-قوات-نظام-كييف-1091228304.html
جندي أوكراني يشكو من النقص الكارثي في أفراد ومعدات قوات نظام كييف
جندي أوكراني يشكو من النقص الكارثي في أفراد ومعدات قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفاد جندي من اللواء الميكانيكي المنفصل الـ31 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن قوات نظام كييف تعاني من نقص كارثي في الأفراد والمعدات والذخيرة. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T15:52+0000
2024-07-29T15:52+0000
2024-07-29T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وجاء في مقال منشور في إحدى وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن ذلك الجندي: "الوضع صعب للغاية، هناك عدد قليل جدًا من الأفراد. لم يتبق سوى عدد قليل جدًا منا".وتابع: "لدي 3 أشخاص في كتيبتي، وبعض آخر لديه أيضًا 3 أو 4، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد معدات على الإطلاق، لدينا أيضًا عدد قليل جدًا من القذائف".وأوضحت صحيفة "فوكس"، نقلا عن الجندي، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة على الجبهة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مرة أخرى، بأن الوضع صعب للغاية على الجبهة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091221453.html
https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تدمر-كيربي-تركية-الصنع--ومحطة-إنكلاف-إن-في-مقاطعة-خاركوف--1091222297.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
جندي أوكراني يشكو من النقص الكارثي في أفراد ومعدات قوات نظام كييف
أفاد جندي من اللواء الميكانيكي المنفصل الـ31 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن قوات نظام كييف تعاني من نقص كارثي في الأفراد والمعدات والذخيرة.
وجاء في مقال منشور في إحدى وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن ذلك الجندي: "الوضع صعب للغاية، هناك عدد قليل جدًا من الأفراد. لم يتبق سوى عدد قليل جدًا منا".
وتابع: "لدي 3 أشخاص في كتيبتي، وبعض آخر لديه أيضًا 3 أو 4، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد معدات على الإطلاق، لدينا أيضًا عدد قليل جدًا من القذائف".
وأوضحت صحيفة "فوكس"، نقلا عن الجندي، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة على الجبهة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مرة أخرى، بأن الوضع صعب للغاية على الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية
، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.