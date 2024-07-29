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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240729/جندي-أوكراني-يشكو-من-النقص-الكارثي-في-أفراد-ومعدات-قوات-نظام-كييف-1091228304.html
جندي أوكراني يشكو من النقص الكارثي في أفراد ومعدات قوات نظام كييف
جندي أوكراني يشكو من النقص الكارثي في أفراد ومعدات قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفاد جندي من اللواء الميكانيكي المنفصل الـ31 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن قوات نظام كييف تعاني من نقص كارثي في الأفراد والمعدات والذخيرة. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T15:52+0000
2024-07-29T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في مقال منشور في إحدى وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن ذلك الجندي: "الوضع صعب للغاية، هناك عدد قليل جدًا من الأفراد. لم يتبق سوى عدد قليل جدًا منا".وتابع: "لدي 3 أشخاص في كتيبتي، وبعض آخر لديه أيضًا 3 أو 4، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد معدات على الإطلاق، لدينا أيضًا عدد قليل جدًا من القذائف".وأوضحت صحيفة "فوكس"، نقلا عن الجندي، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة على الجبهة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مرة أخرى، بأن الوضع صعب للغاية على الجبهة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091221453.html
https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تدمر-كيربي-تركية-الصنع--ومحطة-إنكلاف-إن-في-مقاطعة-خاركوف--1091222297.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

جندي أوكراني يشكو من النقص الكارثي في أفراد ومعدات قوات نظام كييف

15:52 GMT 29.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد جندي من اللواء الميكانيكي المنفصل الـ31 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن قوات نظام كييف تعاني من نقص كارثي في الأفراد والمعدات والذخيرة.
وجاء في مقال منشور في إحدى وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن ذلك الجندي: "الوضع صعب للغاية، هناك عدد قليل جدًا من الأفراد. لم يتبق سوى عدد قليل جدًا منا".
وتابع: "لدي 3 أشخاص في كتيبتي، وبعض آخر لديه أيضًا 3 أو 4، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد معدات على الإطلاق، لدينا أيضًا عدد قليل جدًا من القذائف".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:21 GMT
وأوضحت صحيفة "فوكس"، نقلا عن الجندي، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة على الجبهة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مرة أخرى، بأن الوضع صعب للغاية على الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر "كيربي" تركية الصنع ومحطة "إنكلاف-إن" في مقاطعة خاركوف
12:00 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيلي14:21 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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