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https://sarabic.ae/20240731/مدن-عربية-تتصدر-قائمة-الدول-الـ10-الأكثر-أمانا-في-العالم--1091290042.html
مدن عربية تتصدر قائمة الدول الـ10 الأكثر أمانا في العالم
مدن عربية تتصدر قائمة الدول الـ10 الأكثر أمانا في العالم
سبوتنيك عربي
الدول العربية الأكثر أمانا لعام 2024
2024-07-31T14:21+0000
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مجتمع
الدول العربية
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قطر
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حافظت مدينة أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أمانا للنصف الأول، من عام 2024، على مستوى العالم، بحسب مؤشر "أمن المدن" الصادر من موقع "نومبيو".ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا في العالم لعام 2024بحسب التقرير الذي نشره موقع "نومبيو" لأكثر المدن أمانا حول العالم، والذي ضم 329 مدينة في العالم، كان ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا، لعام 2024، كالآتي:الجدير بالذكرأن ٤ مدن إماراتية في مصاف المدن الاكثر أمانا في العالم، وبهذا تحصل 6 مدن عربية على المراكز الأولى ضمن التصنيف العالمي لأكثر المدن أمانا، متفوقة على نظيراتها الأوروبية.ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "نومبيو"، فإن مدينة أبوظبي حافظت على الصدارة في التصنيف الدولي، منذ عام 2017، وتصدرت قائمة، عام 2024، التي ضمت 329 مدينة في العالم، ما يعكس جهود الإمارة المستمرة لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.دولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024
https://sarabic.ae/20240621/6--دول-عربية-تتصدر-تصنيف-الدول-الأكثر-تنافسية-4-منها-أفريقية--1090051124.html
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سلطنة عمان
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ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا في العالم لعام 2024
ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا في العالم لعام 2024

مدن عربية تتصدر قائمة الدول الـ10 الأكثر أمانا في العالم

14:21 GMT 31.07.2024
© Photo / unsplash/ Bayer Yanمسجد المدينة التعليمية في الدوحة، قطر
مسجد المدينة التعليمية في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Photo / unsplash/ Bayer Yan
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نشر موقع "نومبيو" المتخصص بمؤشرات "أمن المدن" حول العالم، تقريرا يتضمن أكثر المدن أمانا حول العالم، لعام 2024.
حافظت مدينة أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أمانا للنصف الأول، من عام 2024، على مستوى العالم، بحسب مؤشر "أمن المدن" الصادر من موقع "نومبيو".

ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا في العالم لعام 2024

بحسب التقرير الذي نشره موقع "نومبيو" لأكثر المدن أمانا حول العالم، والذي ضم 329 مدينة في العالم، كان ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا، لعام 2024، كالآتي:
1.
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
2.
تايبيه، تايوان
3.
الدوحة، قطر
4.
دبي، الإمارات العربية المتحدة
5.
عجمان، الإمارات العربية المتحدة
6.
رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة
7.
مسقط، عمان
8.
لاهاي (دن هاغ)، هولندا
9.
ميونخ، ألمانيا
10.
تروندهايم، النرويج
علم الامارات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
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21 يونيو, 15:24 GMT
الجدير بالذكرأن ٤ مدن إماراتية في مصاف المدن الاكثر أمانا في العالم، وبهذا تحصل 6 مدن عربية على المراكز الأولى ضمن التصنيف العالمي لأكثر المدن أمانا، متفوقة على نظيراتها الأوروبية.
ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "نومبيو"، فإن مدينة أبوظبي حافظت على الصدارة في التصنيف الدولي، منذ عام 2017، وتصدرت قائمة، عام 2024، التي ضمت 329 مدينة في العالم، ما يعكس جهود الإمارة المستمرة لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.
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