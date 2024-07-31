https://sarabic.ae/20240731/مدن-عربية-تتصدر-قائمة-الدول-الـ10-الأكثر-أمانا-في-العالم--1091290042.html
مدن عربية تتصدر قائمة الدول الـ10 الأكثر أمانا في العالم
مدن عربية تتصدر قائمة الدول الـ10 الأكثر أمانا في العالم
سبوتنيك عربي
الدول العربية الأكثر أمانا لعام 2024
2024-07-31T14:21+0000
2024-07-31T14:21+0000
2024-07-31T14:21+0000
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حافظت مدينة أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أمانا للنصف الأول، من عام 2024، على مستوى العالم، بحسب مؤشر "أمن المدن" الصادر من موقع "نومبيو".ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا في العالم لعام 2024بحسب التقرير الذي نشره موقع "نومبيو" لأكثر المدن أمانا حول العالم، والذي ضم 329 مدينة في العالم، كان ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا، لعام 2024، كالآتي:الجدير بالذكرأن ٤ مدن إماراتية في مصاف المدن الاكثر أمانا في العالم، وبهذا تحصل 6 مدن عربية على المراكز الأولى ضمن التصنيف العالمي لأكثر المدن أمانا، متفوقة على نظيراتها الأوروبية.ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "نومبيو"، فإن مدينة أبوظبي حافظت على الصدارة في التصنيف الدولي، منذ عام 2017، وتصدرت قائمة، عام 2024، التي ضمت 329 مدينة في العالم، ما يعكس جهود الإمارة المستمرة لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.دولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024
https://sarabic.ae/20240621/6--دول-عربية-تتصدر-تصنيف-الدول-الأكثر-تنافسية-4-منها-أفريقية--1090051124.html
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سبوتنيك عربي
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ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا في العالم لعام 2024
ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا في العالم لعام 2024
مدن عربية تتصدر قائمة الدول الـ10 الأكثر أمانا في العالم
نشر موقع "نومبيو" المتخصص بمؤشرات "أمن المدن" حول العالم، تقريرا يتضمن أكثر المدن أمانا حول العالم، لعام 2024.
حافظت مدينة أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أمانا للنصف الأول، من عام 2024، على مستوى العالم، بحسب مؤشر "أمن المدن" الصادر من موقع "نومبيو".
ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا في العالم لعام 2024
بحسب التقرير الذي نشره موقع "نومبيو"
لأكثر المدن أمانا حول العالم، والذي ضم 329 مدينة في العالم، كان ترتيب المدن العربية الأكثر أمانا، لعام 2024، كالآتي:
1.
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
4.
دبي، الإمارات العربية المتحدة
5.
عجمان، الإمارات العربية المتحدة
6.
رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة
الجدير بالذكرأن ٤ مدن إماراتية في مصاف المدن الاكثر أمانا في العالم،
وبهذا تحصل 6 مدن عربية على المراكز الأولى ضمن التصنيف العالمي لأكثر المدن أمانا، متفوقة على نظيراتها الأوروبية.
ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "نومبيو"،
فإن مدينة أبوظبي حافظت على الصدارة في التصنيف الدولي، منذ عام 2017، وتصدرت قائمة، عام 2024، التي ضمت 329 مدينة في العالم، ما يعكس جهود الإمارة المستمرة لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.