https://sarabic.ae/20240802/أمين-سر-نقابة-الأفران-والمطاحن-في-لبنان-لا-خوف-على-ربطة-الخبز-حال-توسعت-الحرب-1091352308.html

أمين سر نقابة الأفران والمطاحن في لبنان: لا خوف على ربطة الخبز حال توسعت الحرب

أمين سر نقابة الأفران والمطاحن في لبنان: لا خوف على ربطة الخبز حال توسعت الحرب

سبوتنيك عربي

أعلن أمين سر نقابة الأفران والمخابز في لبنان، نعيم خواجة، "أنّ مخزون الطحين في المطاحن يكفي لمدة شهرين". 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T11:11+0000

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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنه "على إثر انفجار مرفأ بيروت وسقوط إهراءات القمح بات من الصعب تخزين القمح لفترات طويلة، لاسيما أنه من غير المحبذ الاحتفاظ بالطحين لفترات طويلة بل يجب ادخار القمح ".وأشار إلى أن "حفظ الطحين في المطاحن يعود لعدم قدرة الأفران على تخزين كميات كبيرة، وبحسب الجداول فإنّ كل فرن يحصل على حاجته من الطحين كل 3 أيام".ولفت خواجة إلى أنّه "في حال توسعت الحرب يمكن تأمين حاجة لبنان من القمح طالما البحر مفتوح ولم يتعرض لبنان لأيّ حصار بحري، وفي حال حدوث هذا السيناريو فإن لبنان يعتمد على "اليونيسيف" وذلك على غرار ما حدث في حرب تموز عام 2006".وأكّد أمين سر نقابة الأفران والمخابز في لبنان أنه "يوجد في لبنان مطاحن في بيروت والشمال وعليه فإنّ ربطة الخبر ستصل إلى اللبنانيين في حال توسعت الحرب أينما ذهبوا".وفي وقت سابق، أكد النائب اللبناني فيصل كرامي، أنه "من السذاجة التعويل على التطمينات الغربية، إذ أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا محايدا في هذه المعركة".وأوضح كرامي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر يأتي بدليل ما شهدناه في الكونغرس من حفلة تصفيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما يمثّل ضوء أخضر أمريكي ودعم كبير لآلة القتل الإسرائيلية تجاه العرب والمسلمين.وشدد فيصل كرامي على ضرورة ترقّب هذه الأشهر الأربعة إلى حين وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض ليبنى على الشيء مقتضاه".وفي معرض تعليقه على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أكد كرامي أنّ "موقف الحزب من الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت طبيعي جدًا وحاسم"، مشيرًا إلى أنّ "المرحلة المقبلة دقيقة وخطيرة جدًا"، مشددا على أنّ "ما يحصل اليوم على الجبهة الجنوبية هو نتيجة خروقات عديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية طيلة السنوات الماضية".وأشار إلى أنّ "كل هذه الممارسات إضافة إلى الضغوط الغربية على لبنان تهدف إلى القبول بالشروط الإسرائيلية، والضغط الحقيقي يجب أن يكون على الجانب الإسرائيلي لأنه الجانب المعتدي".واعتبر النائب اللبناني أنه "لا يمكن الاستسلام في هذه المعركة بل يجب أن نوحّد الجهود اللبنانية لمواجهة هذا العدو وصولًا إلى تحقيق تسوية مرضية توقف هذه الحرب وتطبّق من خلالها القرارات الدولية بشكل واضح وحقيقي".

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https://sarabic.ae/20240802/مسؤول-لبناني-لـسبوتنيك-مخزون-المشتقات-النفطية-في-لبنان-يكفي-لمدة-شهر-1091351598.html

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