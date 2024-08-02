وزراء إسرائيليون يتلقون هواتف نقالة بالقمر الاصطناعي تحسبا لسقوط الاتصالات حال اندلاع حرب مع إيران

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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
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ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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https://sarabic.ae/20240802/وزراء-إسرائيليون-يتلقون-هواتف-نقالة-بالقمر-الاصطناعي-تحسبا-لسقوط-الاتصالات-حال-اندلاع-حرب-مع-إيران-1091356447.html
وزراء إسرائيليون يتلقون هواتف نقالة بالقمر الاصطناعي تحسبا لسقوط الاتصالات حال اندلاع حرب مع إيران
وزراء إسرائيليون يتلقون هواتف نقالة بالقمر الاصطناعي تحسبا لسقوط الاتصالات حال اندلاع حرب مع إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه يسود تخوف حقيقي داخل إسرائيل من قيام إيران بضربة أو هجوم على أراضيها ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T12:33+0000
2024-08-02T12:33+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه يسود تخوف لدى إسرائيل من الحرب مع إيران، وهو ما دفع بحكومة بنيامين نتنياهو إلى توزيع هواتف نقالة مرتبطة بالقمر الاصطناعي على بعض الوزراء تحسبا لسقوط الاتصالات حال اندلاع حرب مع إيران.وفي السياق نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي في تجهيز عشرات الطائرات على المدارج، تحسبا لأي تطورات عسكرية قد تستدعي تنفيذ عمليات هجومية أو دفاعية. وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن هذه التحركات تأتي في إطار تصعيد التوترات الإقليمية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة والتوقعات بحدوث مواجهات محتملة مع أطراف في المنطقة، مضيفة القناة أن الطائرات التي تم تجهيزها تشمل مقاتلات من طرازات متطورة، قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة في الأراضي المعادية.وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع وحداته الجوية في حالة تأهب قصوى، مع زيادة عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية والمراقبة، بهدف رصد أي تحركات قد تهدد أمن إسرائيل، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي استنفر بوارجه الحربية ونشرها في البحر المتوسط، كجزء من استعداداته لمواجهة أي تهديدات بحرية.ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهات متعددة قد تشمل هجمات صاروخية من عدة جبهات، إضافة إلى احتمالات نشوب مواجهات بحرية.وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محملة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
https://sarabic.ae/20240802/قناة-إسرائيلية-الجيش-يجهز-عشرات-الطائرات-على-المدارج-استعدادا-للدفاع-والهجوم--1091341760.html
https://sarabic.ae/20240802/دبلوماسي-إسرائيلي-بارز-ندفن-أنفسنا-في-غزة-1091355372.html
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إيران, أخبار إيران, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

وزراء إسرائيليون يتلقون هواتف نقالة بالقمر الاصطناعي تحسبا لسقوط الاتصالات حال اندلاع حرب مع إيران

12:33 GMT 02.08.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه يسود تخوف حقيقي داخل إسرائيل من قيام إيران بضربة أو هجوم على أراضيها ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة إيران.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه يسود تخوف لدى إسرائيل من الحرب مع إيران، وهو ما دفع بحكومة بنيامين نتنياهو إلى توزيع هواتف نقالة مرتبطة بالقمر الاصطناعي على بعض الوزراء تحسبا لسقوط الاتصالات حال اندلاع حرب مع إيران.
وفي السياق نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي في تجهيز عشرات الطائرات على المدارج، تحسبا لأي تطورات عسكرية قد تستدعي تنفيذ عمليات هجومية أو دفاعية.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
قناة إسرائيلية: الجيش يجهز عشرات الطائرات على المدارج استعدادا للدفاع والهجوم
07:56 GMT
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن هذه التحركات تأتي في إطار تصعيد التوترات الإقليمية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة والتوقعات بحدوث مواجهات محتملة مع أطراف في المنطقة، مضيفة القناة أن الطائرات التي تم تجهيزها تشمل مقاتلات من طرازات متطورة، قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة في الأراضي المعادية.
وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع وحداته الجوية في حالة تأهب قصوى، مع زيادة عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية والمراقبة، بهدف رصد أي تحركات قد تهدد أمن إسرائيل، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي استنفر بوارجه الحربية ونشرها في البحر المتوسط، كجزء من استعداداته لمواجهة أي تهديدات بحرية.
ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهات متعددة قد تشمل هجمات صاروخية من عدة جبهات، إضافة إلى احتمالات نشوب مواجهات بحرية.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
دبلوماسي إسرائيلي بارز: ندفن أنفسنا في غزة
11:50 GMT
وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محملة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
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