https://sarabic.ae/20240803/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-على-خط-الجبهة-1091392701.html

مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عن وضع القوات الأوكرانية على خط الجبهة

مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عن وضع القوات الأوكرانية على خط الجبهة

سبوتنيك عربي

أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأوكرانية، في حالة حرجة بسبب خسائرها الفادحة وضعف أداء أنظمة... 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T20:47+0000

2024-08-03T20:47+0000

2024-08-03T20:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ماكغريغور على موقع "يوتيوب": "لا تزال الخسائر كما هي في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها، ما يقرب من 1500 إلى 2000 جندي أوكراني يوميًا، وربما يُقتل نصفهم أو أكثر".وأكد أن نظام كييف في آخر أيامه، وأوكرانيا تموت بصراحة، وأنه لم يعد لديهم أشخاص يرمونهم في المقدمة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 11 ضربة مشتركة، في الفترة من 27 يوليو/ تموز الماضي إلى 2 أغسطس/ آب الجاري، بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على منشآت عسكرية أوكرانية استراتيجية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240803/مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-موعد-الحرب-الأهلية-في-بلاده-1091389049.html

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