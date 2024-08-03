https://sarabic.ae/20240803/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-على-خط-الجبهة-1091392701.html
مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عن وضع القوات الأوكرانية على خط الجبهة
مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عن وضع القوات الأوكرانية على خط الجبهة
سبوتنيك عربي
أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأوكرانية، في حالة حرجة بسبب خسائرها الفادحة وضعف أداء أنظمة... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T20:47+0000
2024-08-03T20:47+0000
2024-08-03T20:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور على موقع "يوتيوب": "لا تزال الخسائر كما هي في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها، ما يقرب من 1500 إلى 2000 جندي أوكراني يوميًا، وربما يُقتل نصفهم أو أكثر".وأكد أن نظام كييف في آخر أيامه، وأوكرانيا تموت بصراحة، وأنه لم يعد لديهم أشخاص يرمونهم في المقدمة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 11 ضربة مشتركة، في الفترة من 27 يوليو/ تموز الماضي إلى 2 أغسطس/ آب الجاري، بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على منشآت عسكرية أوكرانية استراتيجية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240803/مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-موعد-الحرب-الأهلية-في-بلاده-1091389049.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عن وضع القوات الأوكرانية على خط الجبهة
أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأوكرانية، في حالة حرجة بسبب خسائرها الفادحة وضعف أداء أنظمة إجلاء الجرحى لديها.
وقال ماكغريغور على موقع "يوتيوب": "لا تزال الخسائر كما هي في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها، ما يقرب من 1500 إلى 2000 جندي أوكراني يوميًا، وربما يُقتل نصفهم أو أكثر".
وتابع: "تذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها حاليًا نظام إخلاء متطور للجرحى، ومستشفياتها مكتظة. إنه وضع رهيب".
وأكد أن نظام كييف في آخر أيامه، وأوكرانيا تموت بصراحة، وأنه لم يعد لديهم أشخاص يرمونهم في المقدمة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 11 ضربة مشتركة
، في الفترة من 27 يوليو/ تموز الماضي إلى 2 أغسطس/ آب الجاري، بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على منشآت عسكرية أوكرانية استراتيجية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.