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"حماس": السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية
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محلل لبناني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن دلالات خطاب نصر الله بشأن الرد على إسرائيل
محلل لبناني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن دلالات خطاب نصر الله بشأن الرد على إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال فيصل عبد الساتر، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كان مميزًا، حيث قرأ في المتغيرات والثوابت في آن واحد. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T17:37+0000
2024-08-06T17:37+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
حسن نصر الله
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الخطاب احتفظ بما سيكون من رد حتمي وطبيعي باتجاه إسرائيل بسبب جريمة اغتيال شكر في الضاحية الجنوبية، وذكر إسرائيل بأن إيران سترد وكذلك اليمن والعراق، في الوقت نفسه حرص ألا تذهب الأمور باتجاه التصعيد المباشر.وأكد أن الخطاب من حيث المبدأ أكد على ضرورة أن يعيش الإسرائيلي حالة من الانتظار الذي يتبعه الخوف من الرد المتوقع، فيما لم يذهب للتصعيد مباشرة، نظرًا لأن ما جرى في المنطقة من وقائع تشي بأن الهدف الذي يرمي إليه نتنياهو هو أخذ المنطقة لحالة الجنون، مستقويًا بالولايات المتحدة الأمريكية، والحلف التي ستقوم بتدشينه مع بعض الدول الغربية والعربية لحماية الكيان الإسرائيلي من أي رد، وهو ما تم تسريبه من تحركات أمريكيةوأوضح أن الخطاب يؤكد بأن "نصر الله" يدرك جيدًا أن العنوان الأساسي للمعركة التي فتحت هي إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني، ويريد أن يحافظ على هذا الهدف، من دون أخذ الأمور في المنطقة إلى الحرب الواسعة.وأشار إلى أن الخطاب حاول امتصاص كل ما من شأنه أن يجعل الناس في حالة خوف، نتيجة التهويل وتحريك الكثير من العناصر التي تأخذ المنطقة إلى الحرب الشاملة.وصرح الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، بأنه على سكان مدينة حيفا شمالي إسرائيل أن يكونوا مستعدين لأي سيناريو.وأفادت قناة الميادين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات حسن نصر الله جاءت في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للقيادي البارز، فؤاد شكر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي.ونقلت القناة عن نصر الله مطالبته كل المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان من مدينة "نهاريا" إلى الجولان، التواجد قرب الأماكن المحصنة، مضيفا أن "المعركة القائمة تشكل فلسطين وقطاع غزة والضفة ميدانها المركزي وتضاف إليها جبهات إسناد المقاومة".وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنه "في الآونة الأخيرة تطورت ظروف تساعد بقوة على فهم طبيعة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرفة"، منوها إلى أن "هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية".وأوضح نصر الله أن "الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى ولو في غزة، ومشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر".وياتي هذا فيما طالبت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستوطني شمال هضبة الجولان السورية المحتلة بالبقاء قرب الملاجئ إثر استهداف مناطق الجليل الغربي، وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأنه بعد القصف على مستوطنات الجليل الغربي، أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لسكان شمال الجولان بالبقاء بالقرب من مناطق محمية.ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان.ولفتت إلى أنه شوهد اندلاع حريق نتيجة سقوط طائرة دون طيار أو شظايا طائرة اعتراضية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة "قيلع"، ولم تقع أي أضرار أو إصابات في الأرواح.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة"، مضيفا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت". وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
https://sarabic.ae/20240806/نصر-الله-على-السكان-في-منطقة-حيفا-أن-يستعدوا-لأي-سيناريو-1091482801.html
https://sarabic.ae/20240802/نصر-الله-يتوعد-أن-الرد-قادم-ومن-كل-الجبهات-ونتنياهو-إسرائيل-في-حالة-استعداد-عالية-جدا-لأي-سيناريو-1091364717.html
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تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, حسن نصر الله
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, حسن نصر الله

محلل لبناني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن دلالات خطاب نصر الله بشأن الرد على إسرائيل

17:37 GMT 06.08.2024
© AFP 2023 / STRINGERحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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قال فيصل عبد الساتر، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كان مميزًا، حيث قرأ في المتغيرات والثوابت في آن واحد.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الخطاب احتفظ بما سيكون من رد حتمي وطبيعي باتجاه إسرائيل بسبب جريمة اغتيال شكر في الضاحية الجنوبية، وذكر إسرائيل بأن إيران سترد وكذلك اليمن والعراق، في الوقت نفسه حرص ألا تذهب الأمور باتجاه التصعيد المباشر.
وأكد أن الخطاب من حيث المبدأ أكد على ضرورة أن يعيش الإسرائيلي حالة من الانتظار الذي يتبعه الخوف من الرد المتوقع، فيما لم يذهب للتصعيد مباشرة، نظرًا لأن ما جرى في المنطقة من وقائع تشي بأن الهدف الذي يرمي إليه نتنياهو هو أخذ المنطقة لحالة الجنون، مستقويًا بالولايات المتحدة الأمريكية، والحلف التي ستقوم بتدشينه مع بعض الدول الغربية والعربية لحماية الكيان الإسرائيلي من أي رد، وهو ما تم تسريبه من تحركات أمريكية
وأوضح أن الخطاب يؤكد بأن "نصر الله" يدرك جيدًا أن العنوان الأساسي للمعركة التي فتحت هي إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني، ويريد أن يحافظ على هذا الهدف، من دون أخذ الأمور في المنطقة إلى الحرب الواسعة.
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
"نصر الله": على السكان في منطقة حيفا أن يستعدوا لأي سيناريو
15:31 GMT
وأشار إلى أن الخطاب حاول امتصاص كل ما من شأنه أن يجعل الناس في حالة خوف، نتيجة التهويل وتحريك الكثير من العناصر التي تأخذ المنطقة إلى الحرب الشاملة.
وصرح الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، بأنه على سكان مدينة حيفا شمالي إسرائيل أن يكونوا مستعدين لأي سيناريو.
وأفادت قناة الميادين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات حسن نصر الله جاءت في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للقيادي البارز، فؤاد شكر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي.
ونقلت القناة عن نصر الله مطالبته كل المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان من مدينة "نهاريا" إلى الجولان، التواجد قرب الأماكن المحصنة، مضيفا أن "المعركة القائمة تشكل فلسطين وقطاع غزة والضفة ميدانها المركزي وتضاف إليها جبهات إسناد المقاومة".
وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنه "في الآونة الأخيرة تطورت ظروف تساعد بقوة على فهم طبيعة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرفة"، منوها إلى أن "هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية".
وأوضح نصر الله أن "الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى ولو في غزة، ومشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر".
وياتي هذا فيما طالبت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستوطني شمال هضبة الجولان السورية المحتلة بالبقاء قرب الملاجئ إثر استهداف مناطق الجليل الغربي، وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأنه بعد القصف على مستوطنات الجليل الغربي، أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لسكان شمال الجولان بالبقاء بالقرب من مناطق محمية.
ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان.
نصر الله يتوعد أن الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة ونتنياهو يؤكد أن إسرائيل في حالة استعداد عالية جدا لأي سيناريو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
راديو
نصر الله يتوعد أن الرد قادم ومن كل الجبهات.. ونتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جدا لأي سيناريو
2 أغسطس, 16:38 GMT
ولفتت إلى أنه شوهد اندلاع حريق نتيجة سقوط طائرة دون طيار أو شظايا طائرة اعتراضية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة "قيلع"، ولم تقع أي أضرار أو إصابات في الأرواح.
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة"، مضيفا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت". وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".
وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
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