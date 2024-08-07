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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240807/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-1091506130.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن مواقعها على محاور عدة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن مواقعها على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية وقامت بتحسين مواقعها على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T11:03+0000
2024-08-07T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي في منطقة مسؤوليتها، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 620 جنديا، ومركبة قتال مشاة، و9 مركبات، وعدد من المدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف إن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانياتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html
https://sarabic.ae/20240807/القوات-الروسية-تستهدف-احتياطي-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-سومي-1091504410.html
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روسيا

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن مواقعها على محاور عدة

11:03 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 07.08.2024)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورراجمة اللهب "سولنتسيبيوك"
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية وقامت بتحسين مواقعها على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".

بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 220 جنديا، و6 دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و4 ناقلات جند مدرعة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و6 شاحنات صغيرة، وعدد من المدافع.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك
09:57 GMT
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي في منطقة مسؤوليتها، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".

بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 530 جنديا، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي"، وحاملة جند مدرعة من طراز "إم 113"، و18 مركبة، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي
09:53 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 620 جنديا، ومركبة قتال مشاة، و9 مركبات، وعدد من المدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف إن".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
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