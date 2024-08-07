https://sarabic.ae/20240807/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-1091506130.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن مواقعها على محاور عدة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن مواقعها على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية وقامت بتحسين مواقعها على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T11:03+0000
2024-08-07T11:03+0000
2024-08-07T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي في منطقة مسؤوليتها، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 620 جنديا، ومركبة قتال مشاة، و9 مركبات، وعدد من المدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف إن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانياتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html
https://sarabic.ae/20240807/القوات-الروسية-تستهدف-احتياطي-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-سومي-1091504410.html
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روسيا
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن مواقعها على محاور عدة
11:03 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 07.08.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية وقامت بتحسين مواقعها على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".
بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 220 جنديا، و6 دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و4 ناقلات جند مدرعة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و6 شاحنات صغيرة، وعدد من المدافع.
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي في منطقة مسؤوليتها، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 530 جنديا، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي"، وحاملة جند مدرعة من طراز "إم 113"، و18 مركبة، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 620 جنديا، ومركبة قتال مشاة، و9 مركبات، وعدد من المدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف إن".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.