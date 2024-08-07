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غالانت: "نصر الله" يجر لبنان لدفع ثمن كبير
غالانت: "نصر الله" يجر لبنان لدفع ثمن كبير
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني يجر بلاده لدفع ثمن كبير. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T14:36+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.وذكرت الصحيفة أن غالانت قام بتفقد المنطقة الشمالية خلال مناورة تحاكي الحرب أمام حزب الله، وأوضح أنه "من المحتمل تدهور هذه المعركة نحو الحرب مع الحزب اللبناني وهذا أمر واقعي وليس نظريا"، على حد قوله.وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه من المحتمل تدخل الجيش الإسرائيلي بريا وعدم الاكتفاء بالضربات الجوية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم في وقت واحد.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240807/وزير-إسرائيلي-نحتاج-إلى-التحرك-بأكبر-قوة-ضد-لبنان-1091496620.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

غالانت: "نصر الله" يجر لبنان لدفع ثمن كبير

14:36 GMT 07.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني يجر بلاده لدفع ثمن كبير.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.
وذكرت الصحيفة أن غالانت قام بتفقد المنطقة الشمالية خلال مناورة تحاكي الحرب أمام حزب الله، وأوضح أنه "من المحتمل تدهور هذه المعركة نحو الحرب مع الحزب اللبناني وهذا أمر واقعي وليس نظريا"، على حد قوله.
وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه من المحتمل تدخل الجيش الإسرائيلي بريا وعدم الاكتفاء بالضربات الجوية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم في وقت واحد.
وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
وزير إسرائيلي: نحتاج إلى التحرك بأكبر قوة ضد لبنان
07:51 GMT
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
"حماس": السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية
أمس, 18:17 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس": تعيين السنوار يحمل رسالة تحد إلى إسرائيل وثوابتنا لن تتغير13:10 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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