https://sarabic.ae/20240807/غالانت-نصر-الله-يجر-لبنان-لدفع-ثمن-كبير-1091516573.html

غالانت: "نصر الله" يجر لبنان لدفع ثمن كبير

غالانت: "نصر الله" يجر لبنان لدفع ثمن كبير

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني يجر بلاده لدفع ثمن كبير. 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T14:36+0000

2024-08-07T14:36+0000

2024-08-07T14:36+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.وذكرت الصحيفة أن غالانت قام بتفقد المنطقة الشمالية خلال مناورة تحاكي الحرب أمام حزب الله، وأوضح أنه "من المحتمل تدهور هذه المعركة نحو الحرب مع الحزب اللبناني وهذا أمر واقعي وليس نظريا"، على حد قوله.وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه من المحتمل تدخل الجيش الإسرائيلي بريا وعدم الاكتفاء بالضربات الجوية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم في وقت واحد.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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