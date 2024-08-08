https://sarabic.ae/20240808/بيلاروسيا-تدعو-إلى-توسيع-العلاقات-العسكرية-مع-إيران-1091540016.html

بيلاروسيا تدعو إلى توسيع العلاقات العسكرية مع إيران

بيلاروسيا تدعو إلى توسيع العلاقات العسكرية مع إيران

سبوتنيك عربي

دعا قائد القوات الجوية والدفاعات الجوية لبيلاروسيا، اللواء یولانوفيتش لوكانوفيتش، اليوم الأربعاء، إلى توسيع العلاقات العسكرية بين بلاده وإيران. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال استقبال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، للواء لوكانوفيتش، في مقر الأركان العامة للجيش الإيراني، حسبما ذكرت وكالة "إرنا".وشدد موسوي خلال اللقاء على أن إيران وبيلاروسيا، تواجها تهديدات ومصالح مشتركة، و"يخضعان لعقوبات الولايات المتحدة والغرب الظالمة ويتمتعان بالاستقلال وعدم التبعية"، على حد تعبيره.وأشاد قائد الجيش الإيراني بموقف بيلاروسيا فيما يتعلق بقضية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مشيرا إلى أن "بيلاروسيا تتمتع بموقع استراتيجي وتشكل سدا منيعا أمام توسع الناتو، وإننا وبلدان المنطقة نعارض توسع الناتو".وأضاف موسوي أن الإرادة السياسية والعسكرية والدفاعية في البلدين قائمة على تعزيز التعاون والمثال البارز على ذلك زيارة الرئيس البيلاروسي الأخيرة إلى إيران ولقائه مع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.من جانبه، أشاد قائد القوات الجوية والدفاعات الجوية البيلاروسي اللواء یولانوفيتش لوكانوفيتش، مؤكدا أن "إيران بلد صاحب تاريخ وثقافة عريقة"، وأن بلاده "تدعو إلى توسيع العلاقات العسكرية والتبادل والاستفادة من الخبرات الإيرانية القيمة".وأضاف لوكانوفيتش: "إننا نعارض الأحادية القطبية الأمريكية وكذلك توسع الناتو"، ووجه دعوة للقائد العام للجيش الإيراني لزيارة بيلاروسيا والتعرف على قدراتها.على صعيد آخر، أفادت قناة إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن السلطات الإسرائيلية تستعد لهجوم من عدة جبهات بقيادة إيران في الأيام المقبلة.وأوضحت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، تستعد لهجوم واسع النطاق من إيران على عدة جبهات، وذلك خلافا للتقارير الأمريكية.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية على قدم وساق، مشيرة إلى أن "حزب الله" قد بدأ فعليا رده مع بداية خطاب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، أمس الثلاثاء.ويأتي هذا في وقت أعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.

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