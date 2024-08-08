https://sarabic.ae/20240808/خبير-أمريكي-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-للهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091549972.html

خبير أمريكي يكشف عن الهدف الرئيسي للهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

خبير أمريكي يكشف عن الهدف الرئيسي للهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير السياسي الأمريكي، غيلبرت دوكتورو، بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك هو عمل إرهابي. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T16:35+0000

2024-08-08T16:35+0000

2024-08-08T16:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال دوكتورو على موقع "يوتيوب": "إن هذا الدخول، مثل دخول بيلغورود قبل أشهر، يخدم غرضًا ما، إنه ليس غرضًا عسكريًا، بل غرضًا لإثارة الرعب".وأوضح دوكتورو أن النقص في الأفراد العسكريين في أوكرانيا أصبح محسوسا، ولهذا السبب تضطر كييف إلى تعويض الخسائر بشكل عاجل بمساعدة مجندين مدربين تدريبا سيئا.وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية. وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

https://sarabic.ae/20240808/تصويت-برأيك-كيف-ترد-روسيا-على-أوكرانيا-بعد-الهجوم-الكبير-على-كورسك--1091545850.html

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