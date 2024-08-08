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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240808/خبير-أمريكي-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-للهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091549972.html
خبير أمريكي يكشف عن الهدف الرئيسي للهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
خبير أمريكي يكشف عن الهدف الرئيسي للهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير السياسي الأمريكي، غيلبرت دوكتورو، بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك هو عمل إرهابي. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T16:35+0000
2024-08-08T16:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال دوكتورو على موقع "يوتيوب": "إن هذا الدخول، مثل دخول بيلغورود قبل أشهر، يخدم غرضًا ما، إنه ليس غرضًا عسكريًا، بل غرضًا لإثارة الرعب".وأوضح دوكتورو أن النقص في الأفراد العسكريين في أوكرانيا أصبح محسوسا، ولهذا السبب تضطر كييف إلى تعويض الخسائر بشكل عاجل بمساعدة مجندين مدربين تدريبا سيئا.وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية. وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240808/تصويت-برأيك-كيف-ترد-روسيا-على-أوكرانيا-بعد-الهجوم-الكبير-على-كورسك--1091545850.html
https://sarabic.ae/20240808/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-رعاة-كييف-الغربيون-يبررون-هجومها-على-مقاطعة-كورسك---1091549348.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير أمريكي يكشف عن الهدف الرئيسي للهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

16:35 GMT 08.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد الخبير السياسي الأمريكي، غيلبرت دوكتورو، بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك هو عمل إرهابي.
وقال دوكتورو على موقع "يوتيوب": "إن هذا الدخول، مثل دخول بيلغورود قبل أشهر، يخدم غرضًا ما، إنه ليس غرضًا عسكريًا، بل غرضًا لإثارة الرعب".

وتابع دوكتورو: "نظرًا للوضع العام المتردي لأوكرانيا على خط المواجهة، فإن القصد هو صرف الانتباه عن الخسائر في المعركة الميدانية".

الجيش الروسي - قوات الجيش الروسي تستخدم قذائف آر بي جي مضادة للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
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13:44 GMT
وأوضح دوكتورو أن النقص في الأفراد العسكريين في أوكرانيا أصبح محسوسا، ولهذا السبب تضطر كييف إلى تعويض الخسائر بشكل عاجل بمساعدة مجندين مدربين تدريبا سيئا.

وأضاف: "المشكلة تكمن في الموارد البشرية لأوكرانيا، لا يمكن لأحد أن يحل محلهم، ولا تزال عملية استبدال الضباط والجنود الجرحى أو القتلى في الجيش الأوكراني أقل مما هو مرغوب فيه".

وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسك
16:10 GMT
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
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