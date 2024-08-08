https://sarabic.ae/20240808/نتنياهو-اتساع-رقعة-الحرب-في-غزة-لتتحول-إلى-صراع-إقليمي-مخاطرة-لكنني-مستعد-لها-1091540952.html

نتنياهو: اتساع رقعة الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة لكنني مستعد لها

نتنياهو: اتساع رقعة الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة لكنني مستعد لها

سبوتنيك عربي

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتذاره عن هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معربا عن أسفه لحدوث شيئ كهذا. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T12:37+0000

2024-08-08T12:37+0000

2024-08-08T12:37+0000

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وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل لا تواجه حماس فحسب بل محورا إيرانيا متكاملا وعلينا تنظيم أنفسنا للدفاع على نطاق أوسع"، مشيرا إلى أن هدفه في غزة هو ما سماه "تحقيق نصر حاسم على حماس، بحيث لا تستطيع عند نهاية القتال تشكيل تهديد لإسرائيل".وأعرب عن استعداده الكامل لخوض حرب إقليمية قائلا: "اتساع رقعة الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة أدركها لكنني مستعد لخوضها"، مضيفا: "أفضل أن أحظى بتغطية إعلامية سيئة على أن أحظى بنعي جيد".وتابع نتنياهو: "هدفنا هو تدمير قدرات حماس بالكامل والهدف الأكبر والأهم هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240808/إيران-لدى-طهران-أولويتان-هما-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-ومعاقبة-إسرائيل-على-اغتيال-هنية-1091532478.html

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