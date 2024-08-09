https://sarabic.ae/20240809/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-في-مناطق-مسؤولية-قوات-سيفير-تبلغ-نحو-1650-عسكريا-خلال-أسبوع-1091582879.html

الدفاع الروسية: خسائر كييف في مناطق مسؤولية قوات "سيفير" تبلغ نحو 1650 عسكريا خلال أسبوع

الدفاع الروسية: خسائر كييف في مناطق مسؤولية قوات "سيفير" تبلغ نحو 1650 عسكريا خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه على مدار الأسبوع بلغت خسائر القوات الأوكرانية في مناطق مسؤولية وحدات مجموعة قوات "سيفير" بلغت نحو 1650 عسكريًا،... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T16:55+0000

2024-08-09T16:55+0000

2024-08-09T16:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "سيفير" تواصل صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية التوغل إلى أراضي روسيا على محور كورسك، حيث تعمل ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية على إحباط الضربات التي تقوم بها وحدات العدو في عمق الأراضي الروسية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 945 عسكريًا، و102 مركبة مدرعة، بما في ذلك 12 دبابة، و17 ناقلة جند مدرعة، و6 مركبات قتالية للمشاة، و67 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 12 مركبة، ومنصتين لإطلاق النار ذاتية الدفع من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك إم 1" و3 مدافع ميدانية".وأردف البيان: "خلال أسبوع، بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "سيفير" نحو 1650 عسكريًا و14 دبابة، و92 عربة قتالية مدرعة، و45 مركبة، و33 مدفعًا ميدانيًا ذاتية الدفع، وتم تدمير منصتي إطلاق نظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك إم 1"، و6 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 8 مستودعات ذخيرة ميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة

https://sarabic.ae/20240809/القوات-الروسية-تدمر-5-مقاتلات-أوكرانية-خلال-أسبوع---1091575269.html

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