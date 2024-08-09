https://sarabic.ae/20240809/القوات-الروسية-تدمر-5-مقاتلات-أوكرانية-خلال-أسبوع---1091575269.html
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية وأطقم الطائرات من دون طيار ومعدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 مقاتلات... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T13:24+0000
2024-08-09T13:24+0000
2024-08-09T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية طائرتين مقاتلتين من طراز "ميغ 29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، من 3 إلى 9 أغسطس/آب".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في أسبوع، طائرتان من طراز "ميغ 29"، وواحدة من طراز "سو 27".وأكد البيان أنه تم تدمير 4 صواريخ كروز من طراز "SCALP-EG"، و14 صاروخًا تكتيكيًا تشغيليًا من طراز "أتاكمز" أمريكي الصنع، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخين أمريكيين مضادين للطائرات من طراز "باتريوت"، و72 صاروخًا، بالإضافة إلى 668 طائرة من دون طيار، خلال الأسبوع.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" عززت مواقعها على طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، كما تم صد 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الأسبوع، نحو 760 عسكريًا، و4 دبابات، و3 مركبات قتالية مدرعة، و48 سيارة، و19 مدفعية ميدانية، ودمرت 5 محطات قتالية تعمل باللاسلكي والبطاريات المضادة، فضلا عن 8 مستودعات للذخيرة الميدانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 550 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و44 سيارة، و20 مدفع ميداني، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات ذخيرة ميدانية.وأشار البيان إلى أن قوات أسطول البحر الأسود صدت هجوم 7 قوارب مسيرة في قاعدة سيفاستوبول البحرية، وأثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع القوارب المسيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2520 عسكريًا، ودبابتين، و17 مركبة قتال مدرعة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
13:24 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 14:04 GMT 09.08.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية وأطقم الطائرات من دون طيار ومعدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 مقاتلات أوكرانية، خلال أسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية طائرتين مقاتلتين من طراز "ميغ 29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، من 3 إلى 9 أغسطس/آب".
وتابع البيان أنه تم إسقاط 3 منصات لراجمات "فامبير" وقاذفتي صواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس - 125"، و3 محطات رادار.
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في أسبوع، طائرتان من طراز "ميغ 29"، وواحدة من طراز "سو 27".
وأكد البيان أنه تم تدمير 4 صواريخ كروز من طراز "SCALP-EG"، و14 صاروخًا تكتيكيًا تشغيليًا من طراز "أتاكمز" أمريكي الصنع، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخين أمريكيين مضادين للطائرات من طراز "باتريوت"، و72 صاروخًا، بالإضافة إلى 668 طائرة من دون طيار، خلال الأسبوع.
وأضاف البيان أن 55 عسكريا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية عند خطوط التماس خلال الأسبوع المنصرم.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" عززت مواقعها على طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، كما تم صد 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الأسبوع، نحو 760 عسكريًا، و4 دبابات، و3 مركبات قتالية مدرعة، و48 سيارة، و19 مدفعية ميدانية، ودمرت 5 محطات قتالية تعمل باللاسلكي والبطاريات المضادة، فضلا عن 8 مستودعات للذخيرة الميدانية".
وأضاف البيان: "خلال أسبوع، ونتيجة للعمليات الناجحة، عززت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 550 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و44 سيارة، و20 مدفع ميداني، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات ذخيرة ميدانية.
وأشار البيان إلى أن قوات أسطول البحر الأسود صدت هجوم 7 قوارب مسيرة في قاعدة سيفاستوبول البحرية، وأثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع القوارب المسيرة.
وأكد البيان أنه خلال الأسبوع قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مناطق تيموفيفكا ونوفوسيلوفكا بيرفايا وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2520 عسكريًا، ودبابتين، و17 مركبة قتال مدرعة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.