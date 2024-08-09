https://sarabic.ae/20240809/القوات-الروسية-تدمر-5-مقاتلات-أوكرانية-خلال-أسبوع---1091575269.html

القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع

القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية وأطقم الطائرات من دون طيار ومعدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 مقاتلات... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T13:24+0000

2024-08-09T13:24+0000

2024-08-09T14:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية طائرتين مقاتلتين من طراز "ميغ 29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، من 3 إلى 9 أغسطس/آب".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في أسبوع، طائرتان من طراز "ميغ 29"، وواحدة من طراز "سو 27".وأكد البيان أنه تم تدمير 4 صواريخ كروز من طراز "SCALP-EG"، و14 صاروخًا تكتيكيًا تشغيليًا من طراز "أتاكمز" أمريكي الصنع، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخين أمريكيين مضادين للطائرات من طراز "باتريوت"، و72 صاروخًا، بالإضافة إلى 668 طائرة من دون طيار، خلال الأسبوع.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" عززت مواقعها على طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، كما تم صد 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الأسبوع، نحو 760 عسكريًا، و4 دبابات، و3 مركبات قتالية مدرعة، و48 سيارة، و19 مدفعية ميدانية، ودمرت 5 محطات قتالية تعمل باللاسلكي والبطاريات المضادة، فضلا عن 8 مستودعات للذخيرة الميدانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 550 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و44 سيارة، و20 مدفع ميداني، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات ذخيرة ميدانية.وأشار البيان إلى أن قوات أسطول البحر الأسود صدت هجوم 7 قوارب مسيرة في قاعدة سيفاستوبول البحرية، وأثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع القوارب المسيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2520 عسكريًا، ودبابتين، و17 مركبة قتال مدرعة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة

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