باحث اقتصادي سياسي: مهاجمة نظام كييف لكورسك عملية انتحارية جديدة ومحاولة لابتزاز الغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240809/باحث-اقتصادي-سياسي-مهاجمة-نظام-كييف-لكورسك-عملية-انتحارية-جديدة-ومحاولة-لابتزاز-الغرب-1091568723.html
باحث اقتصادي سياسي: مهاجمة نظام كييف لكورسك عملية انتحارية جديدة ومحاولة لابتزاز الغرب
باحث اقتصادي سياسي: مهاجمة نظام كييف لكورسك عملية انتحارية جديدة ومحاولة لابتزاز الغرب
سبوتنيك عربي
أكّد الكاتب في الاقتصاد السياسي، الدكتور بيار خوري، أن هجوم نظام كييف على مقاطعة كورسك الروسية، عملية انتحارية، مشيرًا إلى ضيق الخيارات لدى القوات المسلحة... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T10:44+0000
2024-08-09T10:44+0000
حصري
العالم
روسيا
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وقال خوري في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الهجوم الأخير الذي شنه نظام كييف على مقاطعة كورسك الروسية، نتج عن ضيق في الخيارات لدى القيادة الأوكرانية".وأشار إلى أن "الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، يحاول اليوم جاهدا أن يوجه ضربات محددة فقط لرفع معنويات ضباطه التعيسين".البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخباريةوتابع: "الهجوم الأوكراني الإرهابي على بلدة سودجا الحدودية ليس إلا محاولة لابتزاز الغرب، إذ أنّ البلدة تمثل آخر نقطة لشحن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا".وذكر خوري أن "الهجوم الأوكراني الأخير هو بمثابة عملية انتحارية جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "نظام كييف هاجم نقاطا حدودية حساسة لم يُسمح له بمهاجمتها أو الضغط عليها حتى".وجدّد تأكيده أن "عمليات نظام كييف نتجت عن حالة اليأس التي وصل إليها القادة الأوكرانيون، فضلا عن دخولهم مرحلة متدهورة وسيئة على كافة جبهات القتال".الأمم المتحدة تدرس "من المسؤول" عن أعمال العنف في مقاطعة كورسكواعتبر أن "الاحتجاجات المناهضة لدعم الحرب في أوكرانيا قد تدفع الأمور في أوروبا إلى نقاط ساخنة وتغييرات استراتيجية لن تصب في مصلحة القارة العجوز".وأشار إلى أن "استثمار الغرب بحرب أوكرانيا دفع إلى تدمير المعدات العسكرية الغربية، وانتشار الفساد على يد ضباط فلاديمير زيلينسكي، وهزائم عسكرية متتالية على جبهات القتال".البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسكوشدّد الدكتور خوري على أن "تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، كانت واضحة بشأن الذهاب نحو خطوات حاسمة والسيطرة على مزيد من المدن الأوكرانية".ووفقا له، فإن "عدم وضع حد للتمادي الغربي الأوكراني قد يؤدي إلى إشعال حرب شاملة في أوروبا".
https://sarabic.ae/20240808/خبراء-عرب-الرد-الروسي-علىهجوم-أوكرانيا-الفاشل-المدعوم-من-الغرب-سيكون-مزلزلا-1091548588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, روسيا, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم, روسيا, تقارير سبوتنيك

باحث اقتصادي سياسي: مهاجمة نظام كييف لكورسك عملية انتحارية جديدة ومحاولة لابتزاز الغرب

10:44 GMT 09.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
حصري
أكّد الكاتب في الاقتصاد السياسي، الدكتور بيار خوري، أن هجوم نظام كييف على مقاطعة كورسك الروسية، عملية انتحارية، مشيرًا إلى ضيق الخيارات لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال خوري في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الهجوم الأخير الذي شنه نظام كييف على مقاطعة كورسك الروسية، نتج عن ضيق في الخيارات لدى القيادة الأوكرانية".

وأضاف: "الاعتداء الأوكراني على سيادة جمهورية روسيا الاتحادية، أدى إلى مزيد من الضياع في القدرات العسكرية الأوكرانية وتشتت قواتها في معظم جبهات القتال، التي كانت تتمركز فيها".

وأشار إلى أن "الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، يحاول اليوم جاهدا أن يوجه ضربات محددة فقط لرفع معنويات ضباطه التعيسين".
البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية
وتابع: "الهجوم الأوكراني الإرهابي على بلدة سودجا الحدودية ليس إلا محاولة لابتزاز الغرب، إذ أنّ البلدة تمثل آخر نقطة لشحن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا".

وشدّد على أن "زيلينسكي، يخاطر في عملياته لإرسال رسائل إلى الغرب المتهالك، ويهدده من خلالها بالتسبب في أذية القارة العجوز وقطع إمدادات الغاز عنها".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
خبراء عرب: الرد الروسي على"هجوم أوكرانيا الفاشل" المدعوم من الغرب... سيكون مزلزلا
أمس, 16:01 GMT
وذكر خوري أن "الهجوم الأوكراني الأخير هو بمثابة عملية انتحارية جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "نظام كييف هاجم نقاطا حدودية حساسة لم يُسمح له بمهاجمتها أو الضغط عليها حتى".
وجدّد تأكيده أن "عمليات نظام كييف نتجت عن حالة اليأس التي وصل إليها القادة الأوكرانيون، فضلا عن دخولهم مرحلة متدهورة وسيئة على كافة جبهات القتال".
الأمم المتحدة تدرس "من المسؤول" عن أعمال العنف في مقاطعة كورسك

وذكّر الدكتور خوري "بالانقسام الحاصل في الداخل الأوروبي، المتمثل بالأصوات المتصاعدة والرافضة لدعم أوكرانيا، بعد أكثر من عامين ونصف على الحرب".

واعتبر أن "الاحتجاجات المناهضة لدعم الحرب في أوكرانيا قد تدفع الأمور في أوروبا إلى نقاط ساخنة وتغييرات استراتيجية لن تصب في مصلحة القارة العجوز".
وأشار إلى أن "استثمار الغرب بحرب أوكرانيا دفع إلى تدمير المعدات العسكرية الغربية، وانتشار الفساد على يد ضباط فلاديمير زيلينسكي، وهزائم عسكرية متتالية على جبهات القتال".
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسك

وأردف: "الحسابات في الغرب بدأت تتغير، إذ إنّ دافعي الضرائب يحتجون على سلوك حكوماتهم الذي ينم عن فساد وعجز في الإدارة".

وشدّد الدكتور خوري على أن "تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، كانت واضحة بشأن الذهاب نحو خطوات حاسمة والسيطرة على مزيد من المدن الأوكرانية".
ووفقا له، فإن "عدم وضع حد للتمادي الغربي الأوكراني قد يؤدي إلى إشعال حرب شاملة في أوروبا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بيان أمريكي مصري قطري: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة05:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"أمس, 06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала