https://sarabic.ae/20240809/باحث-اقتصادي-سياسي-مهاجمة-نظام-كييف-لكورسك-عملية-انتحارية-جديدة-ومحاولة-لابتزاز-الغرب-1091568723.html

باحث اقتصادي سياسي: مهاجمة نظام كييف لكورسك عملية انتحارية جديدة ومحاولة لابتزاز الغرب

باحث اقتصادي سياسي: مهاجمة نظام كييف لكورسك عملية انتحارية جديدة ومحاولة لابتزاز الغرب

سبوتنيك عربي

أكّد الكاتب في الاقتصاد السياسي، الدكتور بيار خوري، أن هجوم نظام كييف على مقاطعة كورسك الروسية، عملية انتحارية، مشيرًا إلى ضيق الخيارات لدى القوات المسلحة... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T10:44+0000

2024-08-09T10:44+0000

2024-08-09T10:44+0000

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وقال خوري في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الهجوم الأخير الذي شنه نظام كييف على مقاطعة كورسك الروسية، نتج عن ضيق في الخيارات لدى القيادة الأوكرانية".وأشار إلى أن "الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، يحاول اليوم جاهدا أن يوجه ضربات محددة فقط لرفع معنويات ضباطه التعيسين".البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخباريةوتابع: "الهجوم الأوكراني الإرهابي على بلدة سودجا الحدودية ليس إلا محاولة لابتزاز الغرب، إذ أنّ البلدة تمثل آخر نقطة لشحن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا".وذكر خوري أن "الهجوم الأوكراني الأخير هو بمثابة عملية انتحارية جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "نظام كييف هاجم نقاطا حدودية حساسة لم يُسمح له بمهاجمتها أو الضغط عليها حتى".وجدّد تأكيده أن "عمليات نظام كييف نتجت عن حالة اليأس التي وصل إليها القادة الأوكرانيون، فضلا عن دخولهم مرحلة متدهورة وسيئة على كافة جبهات القتال".الأمم المتحدة تدرس "من المسؤول" عن أعمال العنف في مقاطعة كورسكواعتبر أن "الاحتجاجات المناهضة لدعم الحرب في أوكرانيا قد تدفع الأمور في أوروبا إلى نقاط ساخنة وتغييرات استراتيجية لن تصب في مصلحة القارة العجوز".وأشار إلى أن "استثمار الغرب بحرب أوكرانيا دفع إلى تدمير المعدات العسكرية الغربية، وانتشار الفساد على يد ضباط فلاديمير زيلينسكي، وهزائم عسكرية متتالية على جبهات القتال".البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسكوشدّد الدكتور خوري على أن "تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، كانت واضحة بشأن الذهاب نحو خطوات حاسمة والسيطرة على مزيد من المدن الأوكرانية".ووفقا له، فإن "عدم وضع حد للتمادي الغربي الأوكراني قد يؤدي إلى إشعال حرب شاملة في أوروبا".

https://sarabic.ae/20240808/خبراء-عرب-الرد-الروسي-علىهجوم-أوكرانيا-الفاشل-المدعوم-من-الغرب-سيكون-مزلزلا-1091548588.html

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