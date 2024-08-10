https://sarabic.ae/20240810/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1091589326.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق أراضي روسيا الاتحادية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T04:34+0000
2024-08-10T04:34+0000
2024-08-10T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075183949_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_47911517ef7e3e155ae47801fd5c46b9.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 32 طائرة مسيرة".ويوم أمس الجمعة، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت 75 طائرة مسيرة و7 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240809/قائد-قوات-أخمات-الروسية-الناتو-يشرف-بنفسه-على-الهجوم-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-1091585458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075183949_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b9edec6716518145bb963ba84f92e95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق أراضي روسيا الاتحادية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 32 طائرة مسيرة".
وأشار بيان الدفاع إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت "26 مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كورسك و6 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل".
ويوم أمس الجمعة، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت 75 طائرة مسيرة و7 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.