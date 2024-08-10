https://sarabic.ae/20240810/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1091589326.html

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق أراضي روسيا الاتحادية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T04:34+0000

2024-08-10T04:34+0000

2024-08-10T04:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 32 طائرة مسيرة".ويوم أمس الجمعة، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت 75 طائرة مسيرة و7 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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