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https://sarabic.ae/20240810/تقرير-استخباري-أمريكي-وضع-إيران-أفضل-من-حيث-تطوير-السلاح-النووي--1091593445.html
تقرير استخباري أمريكي: وضع إيران أفضل من حيث تطوير السلاح النووي
تقرير استخباري أمريكي: وضع إيران أفضل من حيث تطوير السلاح النووي
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير حديث قدمته الاستخبارات الأمريكية إلى الكونغرس، في يوليو/ تموز الماضي، بأن "إيران نفذت أنشطة من شأنها تحسين وضعها فيما يتعلق بتطوير سلاح نووي قابل... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة أمريكية أن "هذا التقرير الاستخباري وما يحتويه من تحول في وجهة نظر واشنطن بشأن الجهود النووية الإيرانية، جاء في وقت حرج، تنتج فيه إيران ما يكفي من الوقود النووي العالي التخصيب لإنتاج عدد صغير من الأسلحة النووية".وأضاف التقرير الاستخباري الأمريكي أن "إيران تواصل العمل على أبحاث تجعل وضعها أفضل فيما يتعلق بإطلاق برنامج الأسلحة النووية الخاص بها"، فيما قال مسؤول أمريكي، لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن "الاستخبارات لا تزال تعتقد أن إيران لا تعمل في الوقت الحالي على تطوير سلاح نووي".ويضيف التقرير أن "ما يرجح استبعاد بدء إيران في تطوير السلاح النووي أن الاستخبارات الأمريكية لا تمتلك دليلا على أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يفكر في استئناف برنامج بلاده لإنتاج الأسلحة النووية، الذي توقف بشكل كبير عام 2003".وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "إيران لا تمتلك أي أساس قانوني لشن هجمات على إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أي تصعيد من قبل طهران سيؤدي إلى "عواقب خطيرة".وقال المسؤول في تصريحات صحفية: "ليس لدى إيران أساس مشروع لمهاجمة إسرائيل"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تراقب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، عن كثب، وتستعد للتعامل مع أي تطورات قد تؤدي إلى صراع واسع النطاق"، وأضاف المسؤول: "إذا شنت طهران هجومًا مفتوحًا على إسرائيل، فإنها ستواجه عواقب خطيرة إلى حد كبير".يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والذي نسب لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وكانت "حماس"، قد أعلنت في 31 يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، وذلك عقب حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
https://sarabic.ae/20240809/مايكروسوفت-تتهم-إيران-بـالتدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1091559721.html
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تقرير استخباري أمريكي: وضع إيران أفضل من حيث تطوير السلاح النووي

10:04 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 10:12 GMT 10.08.2024)
© AP Photo / Ebrahim Norooziقوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أفاد تقرير حديث قدمته الاستخبارات الأمريكية إلى الكونغرس، في يوليو/ تموز الماضي، بأن "إيران نفذت أنشطة من شأنها تحسين وضعها فيما يتعلق بتطوير سلاح نووي قابل للاختبار".
ونقلت صحيفة أمريكية أن "هذا التقرير الاستخباري وما يحتويه من تحول في وجهة نظر واشنطن بشأن الجهود النووية الإيرانية، جاء في وقت حرج، تنتج فيه إيران ما يكفي من الوقود النووي العالي التخصيب لإنتاج عدد صغير من الأسلحة النووية".
وأضاف التقرير الاستخباري الأمريكي أن "إيران تواصل العمل على أبحاث تجعل وضعها أفضل فيما يتعلق بإطلاق برنامج الأسلحة النووية الخاص بها"، فيما قال مسؤول أمريكي، لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن "الاستخبارات لا تزال تعتقد أن إيران لا تعمل في الوقت الحالي على تطوير سلاح نووي".
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ويضيف التقرير أن "ما يرجح استبعاد بدء إيران في تطوير السلاح النووي أن الاستخبارات الأمريكية لا تمتلك دليلا على أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يفكر في استئناف برنامج بلاده لإنتاج الأسلحة النووية، الذي توقف بشكل كبير عام 2003".
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "إيران لا تمتلك أي أساس قانوني لشن هجمات على إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أي تصعيد من قبل طهران سيؤدي إلى "عواقب خطيرة".
وقال المسؤول في تصريحات صحفية: "ليس لدى إيران أساس مشروع لمهاجمة إسرائيل"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تراقب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، عن كثب، وتستعد للتعامل مع أي تطورات قد تؤدي إلى صراع واسع النطاق"، وأضاف المسؤول: "إذا شنت طهران هجومًا مفتوحًا على إسرائيل، فإنها ستواجه عواقب خطيرة إلى حد كبير".
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يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والذي نسب لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
وكانت "حماس"، قد أعلنت في 31 يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، وذلك عقب حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
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