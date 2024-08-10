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سوريا تؤكد تضامنها مع روسيا في مواجهة العدوان الأوكراني على كورسك
سوريا تؤكد تضامنها مع روسيا في مواجهة العدوان الأوكراني على كورسك
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، عن وقوفها إلى جانب روسيا في مواجهة العدوان الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T14:27+0000
2024-08-10T14:27+0000
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية السورية: "تعرب سوريا عن وقوفها القوي إلى جانب روسيا قيادة وجيشاً وشعباً في معركته لمواجهة هذا العدوان الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي".وشددت سوريا على أن "هذا العدوان ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود الذي اعتاد الغرب الجماعي على تقديمه لنظام زيلينسكي، وخاصة لجهة تزويد مرتزقته بأحدث الأسلحة النوعية الأمريكية والأوروبية بهدف إضافة المزيد من الاستفزاز والتصعيد ضد روسيا".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240810/مي-28-إن-إم-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091597778.html
https://sarabic.ae/20240810/إسكندر--إم-الروسي-يدمر-مقر-قيادة-لواء-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1091599059.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

سوريا تؤكد تضامنها مع روسيا في مواجهة العدوان الأوكراني على كورسك

14:27 GMT 10.08.2024
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، عن وقوفها إلى جانب روسيا في مواجهة العدوان الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان الخارجية السورية: "تعرب سوريا عن وقوفها القوي إلى جانب روسيا قيادة وجيشاً وشعباً في معركته لمواجهة هذا العدوان الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي".

وأضاف البيان: "تتابع الجمهورية العربية السورية بقلق بالغ أخبار الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية مستهدفة منشآت مدنية، ما أدى إلى سقوط مدنيين أبرياء، بينهم اثنان من طواقم الإسعاف، وإصابة العشرات بينهم أطفال".

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13:06 GMT
وشددت سوريا على أن "هذا العدوان ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود الذي اعتاد الغرب الجماعي على تقديمه لنظام زيلينسكي، وخاصة لجهة تزويد مرتزقته بأحدث الأسلحة النوعية الأمريكية والأوروبية بهدف إضافة المزيد من الاستفزاز والتصعيد ضد روسيا".

وأدان البيان "الصمت المريب إزاء هذا الانتهاك السافر لسيادة الأراضي الروسية والذي يكشف النفاق الغربي في التعامل مع مبادئ وقواعد القانون الدولي".

وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
إطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
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13:40 GMT
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
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