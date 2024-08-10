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سوريا تؤكد تضامنها مع روسيا في مواجهة العدوان الأوكراني على كورسك

سوريا تؤكد تضامنها مع روسيا في مواجهة العدوان الأوكراني على كورسك

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، عن وقوفها إلى جانب روسيا في مواجهة العدوان الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T14:27+0000

2024-08-10T14:27+0000

2024-08-10T14:27+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وجاء في بيان الخارجية السورية: "تعرب سوريا عن وقوفها القوي إلى جانب روسيا قيادة وجيشاً وشعباً في معركته لمواجهة هذا العدوان الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي".وشددت سوريا على أن "هذا العدوان ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود الذي اعتاد الغرب الجماعي على تقديمه لنظام زيلينسكي، وخاصة لجهة تزويد مرتزقته بأحدث الأسلحة النوعية الأمريكية والأوروبية بهدف إضافة المزيد من الاستفزاز والتصعيد ضد روسيا".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

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