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وسط دوي صافرات الإنذار.. قناة إسرائيلية: "حزب الله" يطلق طائرات دون طيار على مستوطنات الشمال
وسط دوي صافرات الإنذار.. قناة إسرائيلية: "حزب الله" يطلق طائرات دون طيار على مستوطنات الشمال
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق طائرات دون طيار على مستوطنات الشمال الإسرائيلي. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T17:05+0000
2024-08-10T17:05+0000
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وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق عدة طائرات دون طيار على مناطق متفرقة من الشمال الإسرائيلي، من بينها الجليل وصفد وروش بينا ومرتفعات الجولان أيضا.وأكدت القناة أنه بالتزامن مع إطلاق هذه الطائرات، فقد سمع دوي صافرات الإنذار في مناطق متفرقة من الشمال الإسرائيلي، على رأسها الجليل الأعلى وصفد وروش بينا.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، بأن "حزب الله" اللبناني يدير "حربا نفسية" على بلادها في الشمال الإسرائيلي.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن آفي إشكنازي، المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك حربا نفسية تدار في منطقة الشمال الإسرائيلي، حيث يرسل "حزب الله" طائرات دون طيار لإثارة الرعب في نفوس المستوطنين بتلك المنطقة.فيما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني يجر بلاده لدفع ثمن كبير، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240809/تمهيدا-لمواجهة-الرد-الإيراني-قناة-إسرائيلية-وصول-مقاتلات-إف-22-الأمريكية-إلى-إسرائيل-1091558413.html
https://sarabic.ae/20240810/تقرير-من-المتوقع-وصول-مسؤولين-أمريكيين-إلى-المنطقة-قبل-مفاوضات-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1091601398.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس
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وسط دوي صافرات الإنذار.. قناة إسرائيلية: "حزب الله" يطلق طائرات دون طيار على مستوطنات الشمال

17:05 GMT 10.08.2024
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طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق طائرات دون طيار على مستوطنات الشمال الإسرائيلي.
وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق عدة طائرات دون طيار على مناطق متفرقة من الشمال الإسرائيلي، من بينها الجليل وصفد وروش بينا ومرتفعات الجولان أيضا.
وأكدت القناة أنه بالتزامن مع إطلاق هذه الطائرات، فقد سمع دوي صافرات الإنذار في مناطق متفرقة من الشمال الإسرائيلي، على رأسها الجليل الأعلى وصفد وروش بينا.
مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية (إف-22) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
تمهيدا لمواجهة "الرد الإيراني".. قناة إسرائيلية: وصول مقاتلات "إف-22" الأمريكية إلى إسرائيل
أمس, 05:53 GMT
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، بأن "حزب الله" اللبناني يدير "حربا نفسية" على بلادها في الشمال الإسرائيلي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن آفي إشكنازي، المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك حربا نفسية تدار في منطقة الشمال الإسرائيلي، حيث يرسل "حزب الله" طائرات دون طيار لإثارة الرعب في نفوس المستوطنين بتلك المنطقة.
فيما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني يجر بلاده لدفع ثمن كبير، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
تقرير: من المتوقع وصول مسؤولين أمريكيين إلى المنطقة قبل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
15:20 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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