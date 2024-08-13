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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240813/وحدات-من-سلاحي-الصواريخ-والمدفعية-البيلاروسية-تتوجه-إلى-روسيا-للتدريب-1091676155.html
وحدات من سلاحي الصواريخ والمدفعية البيلاروسية تتوجه إلى روسيا للتدريب
وحدات من سلاحي الصواريخ والمدفعية البيلاروسية تتوجه إلى روسيا للتدريب
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعات تابعة لقواتها الصاروخية ووحدات المدفعية تم إرسالها إلى المناورات المخطط تنظيمها في ساحات تدريب في... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T09:56+0000
2024-08-13T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت وزارة الدفاع البيلاروسية على صفحتها الرسمية على منصة "تيلغرام" بيانا، جاء فيه: "تم توجيه أطقم القوات الصاروخية ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا إلى ساحات تدريب عسكرية في روسيا، وذلك بهدف رفع الجهوزية العسكرية والقتالية بين البلدين".وأشار البيان إلى أنه “خلال المناورات والتدريبات سيتم إجراء تمرين السيطرة والتنسيق على الضربات الصاروخية والمدفعية المشتركة من خلال إطلاق أنظمة الصواريخ متعددة المهمات والمدفعية بين الجيشين الروسي والبيلاروسي. وفي وقت سابق، صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بأن ممارسات كييف على حدود الجمهورية، دفعت مينسك وموسكو لوضع القوات والدفاعات الجوية في حالة التأهب.وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة اليوم الوطني للبلاد: "القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في حالة استعداد قتالي عالٍ. هناك تعاون كامل، وتم نشر منظومات الصواريخ من نوع "بولونيز" و"إسكندر" في المواقع المخصصة".وأضاف لوكاشينكو أنه "تم نقل حرس الحدود لتعزيز الأمن على حدود الدولة، وكذلك نشر قوات العمليات الخاصة، وهذا يعني أنه ليس حرس الحدود فحسب، بل وأيضا جيشنا في المرصاد لتحركات أي عدو محتمل".وشدد لوكاشينكو على أنه لا توجد أي "خطوط حمراء"، ففي حالة العدوان (على روسيا أو بيلاروسيا) ستكون هناك "ضربة جوابية بجميع أنواع الأسلحة وعلى أهداف بعينها".القوات الروسية تستهدف في خاركوف مؤسسة إنتاج مسيرات ومستودعا للذخيرة وصيانة المعداتالعملية العسكرية الروسية الخاصةوقّع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الثلاثاء 28 مايو/ أيار الفائت، على قانون تعليق العمل بمعاهدة "القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".وينص القانون على "تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الموقعة في 19 نوفمبر(تشرين الثاني) 1990".ونشرت الوثيقة التي وقّعها الرئيس البيلاروسي على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية للبلاد.وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب، في 17 نيسان / أبريل الماضي، ووافق عليه مجلس الشيوخ، في 6 مايو الماضي.
https://sarabic.ae/20240607/موسكو-أي-عدوان-على-بيلاروسيا-يعتبر-تعديا-على-أراضي-دولة-الاتحاد-المشتركة-مع-روسيا--1089610100.html
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وحدات من سلاحي الصواريخ والمدفعية البيلاروسية تتوجه إلى روسيا للتدريب

09:56 GMT 13.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعات تابعة لقواتها الصاروخية ووحدات المدفعية تم إرسالها إلى المناورات المخطط تنظيمها في ساحات تدريب في روسيا، وذلك بهدف رفع الجهوزية القتالية لهذه الوحدات.
ونشرت وزارة الدفاع البيلاروسية على صفحتها الرسمية على منصة "تيلغرام" بيانا، جاء فيه: "تم توجيه أطقم القوات الصاروخية ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا إلى ساحات تدريب عسكرية في روسيا، وذلك بهدف رفع الجهوزية العسكرية والقتالية بين البلدين".
وأشار البيان إلى أنه “خلال المناورات والتدريبات سيتم إجراء تمرين السيطرة والتنسيق على الضربات الصاروخية والمدفعية المشتركة من خلال إطلاق أنظمة الصواريخ متعددة المهمات والمدفعية بين الجيشين الروسي والبيلاروسي.
وفي وقت سابق، صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بأن ممارسات كييف على حدود الجمهورية، دفعت مينسك وموسكو لوضع القوات والدفاعات الجوية في حالة التأهب.
وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة اليوم الوطني للبلاد: "القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في حالة استعداد قتالي عالٍ. هناك تعاون كامل، وتم نشر منظومات الصواريخ من نوع "بولونيز" و"إسكندر" في المواقع المخصصة".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: أي عدوان على بيلاروسيا يعتبر تعديا على أراضي "دولة الاتحاد" المشتركة مع روسيا
7 يونيو, 11:54 GMT
وأضاف لوكاشينكو أنه "تم نقل حرس الحدود لتعزيز الأمن على حدود الدولة، وكذلك نشر قوات العمليات الخاصة، وهذا يعني أنه ليس حرس الحدود فحسب، بل وأيضا جيشنا في المرصاد لتحركات أي عدو محتمل".
وشدد لوكاشينكو على أنه لا توجد أي "خطوط حمراء"، ففي حالة العدوان (على روسيا أو بيلاروسيا) ستكون هناك "ضربة جوابية بجميع أنواع الأسلحة وعلى أهداف بعينها".
القوات الروسية تستهدف في خاركوف مؤسسة إنتاج مسيرات ومستودعا للذخيرة وصيانة المعداتالعملية العسكرية الروسية الخاصة
وقّع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الثلاثاء 28 مايو/ أيار الفائت، على قانون تعليق العمل بمعاهدة "القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".
وينص القانون على "تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الموقعة في 19 نوفمبر(تشرين الثاني) 1990".
ونشرت الوثيقة التي وقّعها الرئيس البيلاروسي على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية للبلاد.
وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب، في 17 نيسان / أبريل الماضي، ووافق عليه مجلس الشيوخ، في 6 مايو الماضي.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"05:07 GMT
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