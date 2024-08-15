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من الملعب
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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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13 د
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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صدى الحياة
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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20240815/إحباط-هجوم-إرهابي-خطط-له-اثنان-من-أنصار-أيديولوجية-القتل-الجماعي-في-مقاطعة-تيومين-الروسية--1091756443.html
إحباط هجوم إرهابي خطط له اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في مقاطعة تيومين الروسية
إحباط هجوم إرهابي خطط له اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في مقاطعة تيومين الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم إحباط هجوم إرهابي كان يستعد لتنفيذه اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي"، في مقاطعة تيومين الروسية،... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T07:10+0000
2024-08-15T07:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
ارهاب
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وجاء في تقرير نشره مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "منع جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، الإعداد لعمل إرهابي في مقاطعة تيومين، ونتيجة للتدابير المتخذة، تم القبض على مواطنين روسيين، من مؤيدي أيديولوجية القتل الجماعي، اللذين خططا لتفجير عبوة ناسفة في منشأة لهيئات الشؤون الداخلية في توبولسك، في مقاطعة تيومين".وتم العثور على عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، وتم تدميرهم على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات.وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد التحضير لهجوم إرهابي.وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن قيامه باعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية، بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.روسيا تعلن تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب بمقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسكالأمن الفيدرالي الروسي: إعادة 8 روس كانوا معتقلين ومسجونين في عدد من دول الناتو إلى وطنهم... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, ارهاب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, ارهاب

إحباط هجوم إرهابي خطط له اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في مقاطعة تيومين الروسية

07:10 GMT 15.08.2024
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Igor Zarembo
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تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم إحباط هجوم إرهابي كان يستعد لتنفيذه اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي"، في مقاطعة تيومين الروسية، وتم اعتقالهما.
وجاء في تقرير نشره مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "منع جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، الإعداد لعمل إرهابي في مقاطعة تيومين، ونتيجة للتدابير المتخذة، تم القبض على مواطنين روسيين، من مؤيدي أيديولوجية القتل الجماعي، اللذين خططا لتفجير عبوة ناسفة في منشأة لهيئات الشؤون الداخلية في توبولسك، في مقاطعة تيومين".
وتم العثور على عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، وتم تدميرهم على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات.
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
الأمن الفيدرالي الروسي: نقل المتهم بتفجير السيارة المفخخة في موسكو من تركيا إلى روسيا
26 يوليو, 01:42 GMT
وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد التحضير لهجوم إرهابي.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن قيامه باعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية، بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.
روسيا تعلن تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب بمقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
الأمن الفيدرالي الروسي: إعادة 8 روس كانوا معتقلين ومسجونين في عدد من دول الناتو إلى وطنهم... فيديو
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