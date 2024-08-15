https://sarabic.ae/20240815/إحباط-هجوم-إرهابي-خطط-له-اثنان-من-أنصار-أيديولوجية-القتل-الجماعي-في-مقاطعة-تيومين-الروسية--1091756443.html
إحباط هجوم إرهابي خطط له اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في مقاطعة تيومين الروسية
إحباط هجوم إرهابي خطط له اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في مقاطعة تيومين الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم إحباط هجوم إرهابي كان يستعد لتنفيذه اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي"، في مقاطعة تيومين الروسية،... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T07:10+0000
2024-08-15T07:10+0000
2024-08-15T07:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
ارهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg
وجاء في تقرير نشره مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "منع جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، الإعداد لعمل إرهابي في مقاطعة تيومين، ونتيجة للتدابير المتخذة، تم القبض على مواطنين روسيين، من مؤيدي أيديولوجية القتل الجماعي، اللذين خططا لتفجير عبوة ناسفة في منشأة لهيئات الشؤون الداخلية في توبولسك، في مقاطعة تيومين".وتم العثور على عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، وتم تدميرهم على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات.وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد التحضير لهجوم إرهابي.وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن قيامه باعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية، بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.روسيا تعلن تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب بمقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسكالأمن الفيدرالي الروسي: إعادة 8 روس كانوا معتقلين ومسجونين في عدد من دول الناتو إلى وطنهم... فيديو
https://sarabic.ae/20240726/الأمن-الفيدرالي-الروسي-نقل-المتهم-بتفجير-السيارة-المفخخة-في-موسكو-من-تركيا-إلى-روسيا-1091134372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_38b78db6794c124c114c7e3fef20bf59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, ارهاب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, ارهاب
إحباط هجوم إرهابي خطط له اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في مقاطعة تيومين الروسية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم إحباط هجوم إرهابي كان يستعد لتنفيذه اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي"، في مقاطعة تيومين الروسية، وتم اعتقالهما.
وجاء في تقرير نشره مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "منع جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، الإعداد لعمل إرهابي في مقاطعة تيومين، ونتيجة للتدابير المتخذة، تم القبض على مواطنين روسيين، من مؤيدي أيديولوجية القتل الجماعي، اللذين خططا لتفجير عبوة ناسفة في منشأة لهيئات الشؤون الداخلية في توبولسك، في مقاطعة تيومين".
وتم العثور على عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، وتم تدميرهم على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات.
وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد التحضير لهجوم إرهابي.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن قيامه باعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية،
بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.