https://sarabic.ae/20240815/إحباط-هجوم-إرهابي-خطط-له-اثنان-من-أنصار-أيديولوجية-القتل-الجماعي-في-مقاطعة-تيومين-الروسية--1091756443.html

إحباط هجوم إرهابي خطط له اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في مقاطعة تيومين الروسية

إحباط هجوم إرهابي خطط له اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في مقاطعة تيومين الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم إحباط هجوم إرهابي كان يستعد لتنفيذه اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي"، في مقاطعة تيومين الروسية،... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T07:10+0000

2024-08-15T07:10+0000

2024-08-15T07:10+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وكالة الأمن الفيدرالي الروسية

هيئة الأمن الفيدرالية الروسية

ارهاب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg

وجاء في تقرير نشره مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "منع جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، الإعداد لعمل إرهابي في مقاطعة تيومين، ونتيجة للتدابير المتخذة، تم القبض على مواطنين روسيين، من مؤيدي أيديولوجية القتل الجماعي، اللذين خططا لتفجير عبوة ناسفة في منشأة لهيئات الشؤون الداخلية في توبولسك، في مقاطعة تيومين".وتم العثور على عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، وتم تدميرهم على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات.وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد التحضير لهجوم إرهابي.وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن قيامه باعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية، بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.روسيا تعلن تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب بمقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسكالأمن الفيدرالي الروسي: إعادة 8 روس كانوا معتقلين ومسجونين في عدد من دول الناتو إلى وطنهم... فيديو

https://sarabic.ae/20240726/الأمن-الفيدرالي-الروسي-نقل-المتهم-بتفجير-السيارة-المفخخة-في-موسكو-من-تركيا-إلى-روسيا-1091134372.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, ارهاب