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وزير الاستخبارات الإيراني: حددنا هوية جواسيس الموساد في 28 دولة

وزير الاستخبارات الإيراني: حددنا هوية جواسيس الموساد في 28 دولة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل الخطيب، أن طهران اعتمدت نهجا احترافيا في مكافحة التجسس، موضحا أنها حددت هوية الجواسيس التابعين للموساد الإسرائيلي في... 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T09:36+0000

2024-08-18T09:36+0000

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جاء ذلك خلال كلمة للخطيب، في جلسة علنية للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بعد الاحتفاظ بمنصبه كوزير للاستخبارات الإيراني، بعد تصويت الثقة من قبل المشرعين.وفي معرض شرحه لخططه والدفاع عن سجل وزارته، قال إسماعيل الخطيب إن "وزارة الاستخبارات الإيرانية واجهت النظام الصهيوني بفعالية، إذ حددت هوية جواسيس الموساد في 28 دولة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. كما سلط الضوء على نجاح وزارة الاستخبارات في تبني "نهج هجومي" ضد بؤر مؤامرات التجسس ضد إيران، وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية وأمنية ضد سلسلة من الأهداف.وأشار وزير الاستخبارات الإيراني إلى أن "تصرفات إيران ضد جواسيس العدو على أعلى مستوى، تكشف عن موقف الوزارة المهني والملتزم، دون المساس بمبادئها".وأضاف أن "وزارة الاستخبارات الإيرانية، نجحت في هزيمة كل المؤامرات المعادية تقريبا، من خلال سلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب والتجسس خلال الفترة الأخيرة".وبدأ البرلمان الإيراني مناقشات حول أوراق اعتماد وخلفيات 19 فردا في القائمة المختصرة لحكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ومن المقرر عقد الجلسات الرسمية للتصويت على الثقة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أغسطس/ آب الجاري.

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