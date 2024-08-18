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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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مساحة حرة
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29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
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لبنان والعالم
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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https://sarabic.ae/20240818/وزير-الاستخبارات-الإيراني-حددنا-هوية-جواسيس-الموساد-في-28-دولة-1091860305.html
وزير الاستخبارات الإيراني: حددنا هوية جواسيس الموساد في 28 دولة
وزير الاستخبارات الإيراني: حددنا هوية جواسيس الموساد في 28 دولة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل الخطيب، أن طهران اعتمدت نهجا احترافيا في مكافحة التجسس، موضحا أنها حددت هوية الجواسيس التابعين للموساد الإسرائيلي في... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال كلمة للخطيب، في جلسة علنية للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بعد الاحتفاظ بمنصبه كوزير للاستخبارات الإيراني، بعد تصويت الثقة من قبل المشرعين.وفي معرض شرحه لخططه والدفاع عن سجل وزارته، قال إسماعيل الخطيب إن "وزارة الاستخبارات الإيرانية واجهت النظام الصهيوني بفعالية، إذ حددت هوية جواسيس الموساد في 28 دولة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. كما سلط الضوء على نجاح وزارة الاستخبارات في تبني "نهج هجومي" ضد بؤر مؤامرات التجسس ضد إيران، وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية وأمنية ضد سلسلة من الأهداف.وأشار وزير الاستخبارات الإيراني إلى أن "تصرفات إيران ضد جواسيس العدو على أعلى مستوى، تكشف عن موقف الوزارة المهني والملتزم، دون المساس بمبادئها".وأضاف أن "وزارة الاستخبارات الإيرانية، نجحت في هزيمة كل المؤامرات المعادية تقريبا، من خلال سلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب والتجسس خلال الفترة الأخيرة".وبدأ البرلمان الإيراني مناقشات حول أوراق اعتماد وخلفيات 19 فردا في القائمة المختصرة لحكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ومن المقرر عقد الجلسات الرسمية للتصويت على الثقة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أغسطس/ آب الجاري.
https://sarabic.ae/20240606/وزير-الاستخبارات-الإيراني-يحذر-مرشحي-الرئاسة-من-أي-نهج-تخريبي-1089566446.html
https://sarabic.ae/20240530/إعلام-الموساد-يحذر-من-هجمات-إرهابية-في-أوروبا-ويزعم-أن-إيران-تروج-لها-1089349311.html
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وزير الاستخبارات الإيراني: حددنا هوية جواسيس الموساد في 28 دولة

09:36 GMT 18.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
علم إيران
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل الخطيب، أن طهران اعتمدت نهجا احترافيا في مكافحة التجسس، موضحا أنها حددت هوية الجواسيس التابعين للموساد الإسرائيلي في عشرات الدول الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمة للخطيب، في جلسة علنية للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بعد الاحتفاظ بمنصبه كوزير للاستخبارات الإيراني، بعد تصويت الثقة من قبل المشرعين.
وفي معرض شرحه لخططه والدفاع عن سجل وزارته، قال إسماعيل الخطيب إن "وزارة الاستخبارات الإيرانية واجهت النظام الصهيوني بفعالية، إذ حددت هوية جواسيس الموساد في 28 دولة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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كما سلط الضوء على نجاح وزارة الاستخبارات في تبني "نهج هجومي" ضد بؤر مؤامرات التجسس ضد إيران، وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية وأمنية ضد سلسلة من الأهداف.
وأشار وزير الاستخبارات الإيراني إلى أن "تصرفات إيران ضد جواسيس العدو على أعلى مستوى، تكشف عن موقف الوزارة المهني والملتزم، دون المساس بمبادئها".
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30 مايو, 12:16 GMT
وأضاف أن "وزارة الاستخبارات الإيرانية، نجحت في هزيمة كل المؤامرات المعادية تقريبا، من خلال سلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب والتجسس خلال الفترة الأخيرة".
وبدأ البرلمان الإيراني مناقشات حول أوراق اعتماد وخلفيات 19 فردا في القائمة المختصرة لحكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ومن المقرر عقد الجلسات الرسمية للتصويت على الثقة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أغسطس/ آب الجاري.
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