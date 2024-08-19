https://sarabic.ae/20240819/القوات-الروسية-تستهدف-المرتزقة-الاجانب-في-كييف-1091877693.html
القوات الروسية تستهدف المرتزقة الأجانب في كييف
القوات الروسية تستهدف المرتزقة الأجانب في كييف
سبوتنيك عربي
أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أنه في وقت سابق المرتزقة الأجانب الذين استهدفتهم القوات المسلحة الروسية بضربة صاروخية في إحدى... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T06:53+0000
2024-08-19T06:53+0000
2024-08-19T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم جمعهم (المرتزقة الأجانب) أمس في الفندق لإرسالهم اليوم إلى وجهاتهم المقصودة. وقد تم وضعهم في الواقع كرقباء على القوات المعبئة".وأشار ليبيديف إلى أن غارة استهدفت تجمع للمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الروسي-يستهدف-معدات-وأفراد-للقوات-الأوكرانية-كانت-متجهة-نحو-مقاطعة-كورسك-1091798241.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تستهدف المرتزقة الأجانب في كييف
06:53 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 06:55 GMT 19.08.2024)
أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أنه في وقت سابق المرتزقة الأجانب الذين استهدفتهم القوات المسلحة الروسية بضربة صاروخية في إحدى ضواحي كييف، كان من المخطط أن يتم تعيينهم لقيادة القوات المعبئة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم جمعهم (المرتزقة الأجانب) أمس في الفندق لإرسالهم اليوم إلى وجهاتهم المقصودة. وقد تم وضعهم في الواقع كرقباء على القوات المعبئة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كتب على "تلغرام": "في بافلوغراد (في مقاطعة دنيبروبتروفسك) عند المخرج الشمالي للمدينة، تمت استهداف مستودع ذخيرة".
وأشار ليبيديف إلى أن غارة استهدفت تجمع للمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.