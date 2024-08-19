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المقهى الثقافي
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08:44 GMT
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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29 د
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29 د
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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صدى الحياة
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7 د
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كواليس السينما
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28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240819/خبير-بريطاني-أوكرانيا-على-الحافة-فقدت-فرصتها-في-الوجود-بعد--الهجوم-على-كورسك-1091875772.html
خبير بريطاني: أوكرانيا على الحافة فقدت فرصتها في الوجود بعد الهجوم على كورسك
خبير بريطاني: أوكرانيا على الحافة فقدت فرصتها في الوجود بعد الهجوم على كورسك
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن أوكرانيا أضاعت فرصتها الأخيرة في الوجود كدولة بعد الهجوم على مقاطعة كورسك. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T05:02+0000
2024-08-19T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميركوريس: "الأوكرانيين الآن على حافة الهاوية، فالوضع بالنسبة لهم حرج، وهم بحاجة ماسة إلى السلام... لكنهم يتصرفون بطريقة تحرمهم من فرصة بدء المفاوضات من أجل الحفاظ على دولتهم على الأقل بشكل ما. نعم، ربما سيتم تقليص مساحتها بشكل كبير، ولكن مع ذلك، ستكون أوكرانيا". وأوضح أن تصرفات القيادة الأوكرانية لم تؤد إلا إلى إثارة غضب الدول المؤثرة التي كانت مؤيدة للحل السلمي للصراع.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديوالخارجية الروسية تعلق على تقارير تفيد بتعطل مفاوضات السلام بين كييف وموسكو
https://sarabic.ae/20240818/سبوتنيك-تحصل-على-وثائق-سرية-حول-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091865506.html
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روسيا, العالم

خبير بريطاني: أوكرانيا على الحافة فقدت فرصتها في الوجود بعد الهجوم على كورسك

05:02 GMT 19.08.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© ROMAN PILIPEY
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ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن أوكرانيا أضاعت فرصتها الأخيرة في الوجود كدولة بعد الهجوم على مقاطعة كورسك.
وقال ميركوريس: "الأوكرانيين الآن على حافة الهاوية، فالوضع بالنسبة لهم حرج، وهم بحاجة ماسة إلى السلام... لكنهم يتصرفون بطريقة تحرمهم من فرصة بدء المفاوضات من أجل الحفاظ على دولتهم على الأقل بشكل ما. نعم، ربما سيتم تقليص مساحتها بشكل كبير، ولكن مع ذلك، ستكون أوكرانيا".

وكما أشار ميركوريس، فإن كييف كانت تأمل، من خلال مهاجمة مقاطعة كورسك، في الحصول على ميزة خلال المفاوضات المحتملة.

وأوضح أن تصرفات القيادة الأوكرانية لم تؤد إلا إلى إثارة غضب الدول المؤثرة التي كانت مؤيدة للحل السلمي للصراع.
جندي روسي يقوم بجمع منشورات لإرسالها لقوات الجيش الأوكراني في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سبوتنيك" تحصل على وثائق سرية حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
أمس, 13:59 GMT
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
الخارجية الروسية تعلق على تقارير تفيد بتعطل مفاوضات السلام بين كييف وموسكو
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMTКратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة إسرائيليين في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أطلقت من لبنان05:20 GMT
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