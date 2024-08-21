https://sarabic.ae/20240821/الدفاعات-الروسية-تدمر-45-مسيرة-أوكرانية-1091943036.html
الدفاع الروسية: إسقاط 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: إسقاط 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 45 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T04:10+0000
2024-08-21T04:10+0000
2024-08-21T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "من بين 45 طائرة مسيرة تم تدميرها، خلال الليل، تم إسقاط 11 طائرة فوق مقاطعة موسكو".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في بيان له عبر تطبيق "تلغرام": "تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين كانتا تحلقان باتجاه موسكو. إن الدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة للعدو جعل من الممكن صد جميع الهجمات بنجاح. أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 10 مسيرات هذه الليلة".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240820/خبير-بريطاني-يكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1091939468.html
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روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:10 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 05:03 GMT 21.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 45 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية: "من بين 45 طائرة مسيرة تم تدميرها، خلال الليل، تم إسقاط 11 طائرة فوق مقاطعة موسكو".
وأضاف بيان الدفاع: "تم تدمير 23 أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق كالوغا، و2 فوق مقاطعة كورسك".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في بيان له عبر تطبيق "تلغرام": "تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين كانتا تحلقان باتجاه موسكو. إن الدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة للعدو جعل من الممكن صد جميع الهجمات بنجاح. أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 10 مسيرات هذه الليلة".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.