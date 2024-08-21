https://sarabic.ae/20240821/عمدة-موسكو-إسقاط-7-طائرات-مسيرة-كانت-في-اتجاهها-إلى-المدينة-1091942094.html

عمدة موسكو: إسقاط 7 طائرات مسيرة كانت في اتجاهها إلى المدينة

عمدة موسكو: إسقاط 7 طائرات مسيرة كانت في اتجاهها إلى المدينة

سبوتنيك عربي

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة كانت في اتجاهها إلى العاصمة موسكو. 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T01:36+0000

2024-08-21T01:36+0000

2024-08-21T01:38+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان له عبر تطبيق "تليغرام": "أسقط الدفاع الجوي التابع لوزارة الدفاع ثلاث طائرات بدون طيار أخرى متجهة نحو موسكو. في الوقت الحالي، تم إسقاط سبع طائرات بدون طيار معادية".وأضاف أنه "وفقًا للبيانات الأولية، لم يكن هناك أي دمار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام"، مشيرًا إلى أن "متخصصي خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240821/عمدة-موسكو-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-كانتا-متجهتين-نحو-العاصمة-دون-أضرار-أو-إصابات-1091941944.html

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