عمدة موسكو: إسقاط 7 طائرات مسيرة كانت في اتجاهها إلى المدينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240821/عمدة-موسكو-إسقاط-7-طائرات-مسيرة-كانت-في-اتجاهها-إلى-المدينة-1091942094.html
عمدة موسكو: إسقاط 7 طائرات مسيرة كانت في اتجاهها إلى المدينة
عمدة موسكو: إسقاط 7 طائرات مسيرة كانت في اتجاهها إلى المدينة
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة كانت في اتجاهها إلى العاصمة موسكو. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T01:36+0000
2024-08-21T01:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_c014799e3b5696d40812e11d45048891.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان له عبر تطبيق "تليغرام": "أسقط الدفاع الجوي التابع لوزارة الدفاع ثلاث طائرات بدون طيار أخرى متجهة نحو موسكو. في الوقت الحالي، تم إسقاط سبع طائرات بدون طيار معادية".وأضاف أنه "وفقًا للبيانات الأولية، لم يكن هناك أي دمار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام"، مشيرًا إلى أن "متخصصي خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240821/عمدة-موسكو-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-كانتا-متجهتين-نحو-العاصمة-دون-أضرار-أو-إصابات-1091941944.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:36:720:576_1920x0_80_0_0_c0df36f962784638b37fa42b21ccdac0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

عمدة موسكو: إسقاط 7 طائرات مسيرة كانت في اتجاهها إلى المدينة

01:36 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 01:38 GMT 21.08.2024)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
تابعنا عبر
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة كانت في اتجاهها إلى العاصمة موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان له عبر تطبيق "تليغرام": "أسقط الدفاع الجوي التابع لوزارة الدفاع ثلاث طائرات بدون طيار أخرى متجهة نحو موسكو. في الوقت الحالي، تم إسقاط سبع طائرات بدون طيار معادية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة دون أضرار أو إصابات
00:43 GMT
وأضاف أنه "وفقًا للبيانات الأولية، لم يكن هناك أي دمار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام"، مشيرًا إلى أن "متخصصي خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةأمس, 21:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةأمس, 20:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала