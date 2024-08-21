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متحدث الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك": ليس للسلاح النووي أي مكانة في النهج الدفاعي والأمني الإيراني
متحدث الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك": ليس للسلاح النووي أي مكانة في النهج الدفاعي والأمني الإيراني
سبوتنيك عربي
قال متحدث الخارجية الإيرانية إن سبب الظروف الراهنة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني هو الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T10:47+0000
2024-08-21T10:59+0000
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طهران - سبوتنيك. وتابع لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "ليس للسلاح النووي أي مكانة في النهج الدفاعي والأمني الإيراني"، مضيفا: "ادعاءات واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني دائما ما تظهر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحقيق مكاسب سياسية".وأردف: "الادعاءات التي أطلقها رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، بشأن امتلاك طهران السلاح النووي نهاية العام الجاري عارية عن الصحة".وقال كنعاني: "مثل هذه الادعاءات، في إشارة إلى تصريحات تيرنر، لطالما يثيرها المسؤولون الأمريكيون منذ عدة عقود، يهدف إضفاء طابع أمني على الملف النووي الإيراني السلمي".وقبل أيام، أفاد تقرير قدمته الاستخبارات الأمريكية إلى الكونغرس، في يوليو/ تموز الماضي، بأن "إيران نفذت أنشطة من شأنها تحسين وضعها فيما يتعلق بتطوير سلاح نووي قابل للاختبار، بحسب وسائل إعلام أمريكية قالت إن التقرير يكشف عن تحول في وجهة نظر واشنطن بشأن الجهود النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنه جاء في وقت حرج، تنتج فيه إيران ما يكفي من الوقود النووي عالي التخصيب اللازم لإنتاج عدد صغير من الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20240810/تقرير-استخباري-أمريكي-وضع-إيران-أفضل-من-حيث-تطوير-السلاح-النووي--1091593445.html
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متحدث الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك": ليس للسلاح النووي أي مكانة في النهج الدفاعي والأمني الإيراني

10:47 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 21.08.2024)
© AP Photoالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قال متحدث الخارجية الإيرانية إن سبب الظروف الراهنة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني هو الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.
طهران - سبوتنيك. وتابع لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "ليس للسلاح النووي أي مكانة في النهج الدفاعي والأمني الإيراني"، مضيفا: "ادعاءات واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني دائما ما تظهر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحقيق مكاسب سياسية".
قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
تقرير استخباري أمريكي: وضع إيران أفضل من حيث تطوير السلاح النووي
10 أغسطس, 10:04 GMT
وأردف: "الادعاءات التي أطلقها رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، بشأن امتلاك طهران السلاح النووي نهاية العام الجاري عارية عن الصحة".
وقال كنعاني: "مثل هذه الادعاءات، في إشارة إلى تصريحات تيرنر، لطالما يثيرها المسؤولون الأمريكيون منذ عدة عقود، يهدف إضفاء طابع أمني على الملف النووي الإيراني السلمي".
وقبل أيام، أفاد تقرير قدمته الاستخبارات الأمريكية إلى الكونغرس، في يوليو/ تموز الماضي، بأن "إيران نفذت أنشطة من شأنها تحسين وضعها فيما يتعلق بتطوير سلاح نووي قابل للاختبار، بحسب وسائل إعلام أمريكية قالت إن التقرير يكشف عن تحول في وجهة نظر واشنطن بشأن الجهود النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنه جاء في وقت حرج، تنتج فيه إيران ما يكفي من الوقود النووي عالي التخصيب اللازم لإنتاج عدد صغير من الأسلحة النووية.
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