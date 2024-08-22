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اقتصاد إسرائيل يشهد أكبر تباطؤ بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع استمرار حرب غزة
اقتصاد إسرائيل يشهد أكبر تباطؤ بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع استمرار حرب غزة
سبوتنيك عربي
عانى اقتصاد إسرائيل من أكبر تباطؤ، في الفترة من نيسان/أبريل إلى يونيو/حزيران الماضي، بين 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك وسط استمرار... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T14:07+0000
2024-08-22T14:07+0000
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وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها، إن إسرائيل "شهدت أكبر تباطؤ"، مشيرة إلى أن النمو تباطأ من 4.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 0.3% في الربع الثاني، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظل ثابتا، إذ توسع بنسبة 0.5% في الربع الثاني من عام 2024، بنفس وتيرة الربع السابق، وفقا للتقديرات الأولية، كما أظهرت البيانات أن النمو في الاقتصاد الأمريكي ارتفع من 0.4% في الربع الأول إلى 0.7% في الربع الثاني.وفي شهر مايو/ أيار الماضي، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذا العام إلى 1.9% من 3.3%، وتتوقع 4.6% في عام 2025.وخفّض بنك إسرائيل توقعاته للنمو في عام 2024 إلى 1.5%، في حين تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نموا بنسبة 1.9% للعام الحالي.وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، يوم الأحد الماضي، أن اقتصاد إسرائيل نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار الحرب التي استمرت لأشهر مع حركة "حماس" الفلسطينية، في إحداث خسارة فادحة في الناتج الوطني.ووفقا لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من نيسان/ أبريل إلى يونيو/ حزيران الماضيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الجاري، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.وأضافت أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.وأشارت "فيتش" إلى أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.يأتي ذلك، وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل "حزب الله" وإيران، بعد اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
https://sarabic.ae/20240813/نتنياهو-يرد-على-تخفيض-وكالة-فيتش-تصنيف-إسرائيل-الائتماني-بسبب-حرب-غزة-1091697312.html
https://sarabic.ae/20240815/مسؤولون-يحذرون-من-خطر-طويل-الأمد-على-الاقتصاد-الإسرائيلي--بفعل-الحرب-1091761350.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, اقتصاد
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, اقتصاد

اقتصاد إسرائيل يشهد أكبر تباطؤ بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع استمرار حرب غزة

14:07 GMT 22.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
علم إسرائيل
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
عانى اقتصاد إسرائيل من أكبر تباطؤ، في الفترة من نيسان/أبريل إلى يونيو/حزيران الماضي، بين 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك وسط استمرار الحرب المستمرة مع حركة "حماس" الفلسطينية في إلحاق خسائر فادحة بالبلاد.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها، إن إسرائيل "شهدت أكبر تباطؤ"، مشيرة إلى أن النمو تباطأ من 4.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 0.3% في الربع الثاني، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظل ثابتا، إذ توسع بنسبة 0.5% في الربع الثاني من عام 2024، بنفس وتيرة الربع السابق، وفقا للتقديرات الأولية، كما أظهرت البيانات أن النمو في الاقتصاد الأمريكي ارتفع من 0.4% في الربع الأول إلى 0.7% في الربع الثاني.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذا العام إلى 1.9% من 3.3%، وتتوقع 4.6% في عام 2025.
وخفّض بنك إسرائيل توقعاته للنمو في عام 2024 إلى 1.5%، في حين تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نموا بنسبة 1.9% للعام الحالي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
نتنياهو يرد على تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب حرب غزة
13 أغسطس, 14:25 GMT
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، يوم الأحد الماضي، أن اقتصاد إسرائيل نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار الحرب التي استمرت لأشهر مع حركة "حماس" الفلسطينية، في إحداث خسارة فادحة في الناتج الوطني.
ووفقا لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من نيسان/ أبريل إلى يونيو/ حزيران الماضيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الجاري، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مسؤولون إسرائيليون يحذرون من خطر طويل الأمد على اقتصاد بلادهم بفعل الحرب على غزة
15 أغسطس, 09:25 GMT
وأضافت أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وأشارت "فيتش" إلى أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
يأتي ذلك، وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل "حزب الله" وإيران، بعد اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
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