https://sarabic.ae/20240823/قناصة-روس-يحررون-الرهائن-في-أحد-سجون-فولغوغراد-1092040084.html
قناصة روس يحررون الرهائن في أحد سجون فولغوغراد
قناصة روس يحررون الرهائن في أحد سجون فولغوغراد
سبوتنيك عربي
صرحت الخدمة الصحفية للحرس الروسي بأن قناصة الحرس الروسي في مقاطعة فولغوغراد قاموا بتحييد أربعة سجناء احتجزوا موظفي السجن كرهائن. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T14:48+0000
2024-08-23T14:48+0000
2024-08-23T14:48+0000
روسيا
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وقالت الخدمة لوكالة "سبوتنيك": "تمكن قناصة من القوات الخاصة التابعة للحرس الروسي في مقاطعة فولغوغراد من تحييد أربعة سجناء كانوا يحتجزون موظفي السجن كرهائن بأربع طلقات دقيقة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، بأن سجناء في المؤسسة الإصلاحية رقم 19 في مقاطعة فولغوغراد، احتجزوا رهائن خلال اجتماع للجنة التأديبية، مشيرة إلى وقوع إصابات.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أنه تم القضاء على محتجزي رهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، موضحة أنه لم يصب أحد من موظفي المركز أثناء العملية.
https://sarabic.ae/20240823/مصلحة-السجون-الفيدرالية-سجناء-يحتجزون-رهائن-في-إصلاحية-بمقاطعة-فولغوغراد-وأنباء-عن-وقوع-إصابات-1092025554.html
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روسيا
قناصة روس يحررون الرهائن في أحد سجون فولغوغراد
صرحت الخدمة الصحفية للحرس الروسي بأن قناصة الحرس الروسي في مقاطعة فولغوغراد قاموا بتحييد أربعة سجناء احتجزوا موظفي السجن كرهائن.
وقالت الخدمة لوكالة "سبوتنيك": "تمكن قناصة من القوات الخاصة التابعة للحرس الروسي في مقاطعة فولغوغراد من تحييد أربعة سجناء كانوا يحتجزون موظفي السجن كرهائن بأربع طلقات دقيقة".
وأكد البيان أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، بأن سجناء في المؤسسة الإصلاحية رقم 19 في مقاطعة فولغوغراد، احتجزوا رهائن خلال اجتماع للجنة التأديبية، مشيرة إلى وقوع إصابات.
وقال المكتب الصحفي لمصلحة السجون لوكالة "سبوتنيك": "خلال اجتماع اللجنة التأديبية في المؤسسة الإصلاحية رقم 19 في مقاطعة فولغوغراد، احتجز سجناء رهائن وهناك إصابات".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أنه تم القضاء على محتجزي رهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف
، موضحة أنه لم يصب أحد من موظفي المركز أثناء العملية.