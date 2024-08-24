https://sarabic.ae/20240824/سفير-روسيا-بواشنطن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-روسيا-خطوات-متهورة-تعمق-الأزمة-1092056190.html

سفير روسيا بواشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا "خطوات متهورة" تعمق الأزمة

سفير روسيا بواشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا "خطوات متهورة" تعمق الأزمة

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا "خطوات متهورة" من شأنها أن تعمق الأزمة، مشيرًا... 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T02:08+0000

2024-08-24T02:08+0000

2024-08-24T02:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أنطونوف

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان له، إن "سلبية التصرفات الأمريكية واضحة للجميع. إن الخطوات المتهورة للإدارة (الأمريكية) تؤدي إلى تعميق الأزمة، ولكن ليس إلى بدايتها. ومن الواضح أن الوقت قد حان للتخلي عن إملاءات الدولار من أجل تحقيق الاستقلال الحقيقي في المجال الاقتصادي".ولفت إلى أن هدف العقوبات الأمريكية "إظهار جوهرها المناهض لروسيا على خلفية الحملة الانتخابية المحتدمة هنا"، مشيرًا إلى أنها "لا تضر المستهلكين المحليين فحسب؛ بل تضر أيضًا بشركاء أمريكا في البلدان الأخرى".وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 400 شخص وكيان قانوني في روسيا وخارجها، قائلةً في بيان، إن "وزارتي المالية والخارجية الأمريكيتين فرضتا عقوبات على حوالي 400 فرد وكيان في روسيا وخارجها، بما في ذلك في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، تنتج سلعًا وخدمات تسمح لروسيا بدعم أنشطتها العسكرية، والتهرب من العقوبات".وأضافت الوزارة، أن العقوبات "ستحد من عائدات المعادن والتعدين في روسيا".من جانب آخر، أعلنت الوزارة الإبقاء على السماح باستيراد فئات معينة من الألماس الروسي، حتى 1 سبتمبر/ أيلول 2025، حيث قالت في بيان لها، الجمعة: "يُسمح حتى سبتمبر 2025، بجميع عمليات الاستيراد المعتادة والضرورية إلى الولايات المتحدة من فئات الألماس التالية، إذا كان هذا الألماس موجود فعلياً خارج روسيا الاتحادية، ولم يتم تصديره أو إعادة تصديره من روسيا الاتحادية بعد التواريخ المذكورة".جدير بالذكر، أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا، بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ وأعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية.وأعلنت روسيا مرارًا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد.وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

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أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا