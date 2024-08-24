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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240824/سفير-روسيا-بواشنطن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-روسيا-خطوات-متهورة-تعمق-الأزمة-1092056190.html
سفير روسيا بواشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا "خطوات متهورة" تعمق الأزمة
سفير روسيا بواشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا "خطوات متهورة" تعمق الأزمة
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا "خطوات متهورة" من شأنها أن تعمق الأزمة، مشيرًا... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T02:08+0000
2024-08-24T02:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان له، إن "سلبية التصرفات الأمريكية واضحة للجميع. إن الخطوات المتهورة للإدارة (الأمريكية) تؤدي إلى تعميق الأزمة، ولكن ليس إلى بدايتها. ومن الواضح أن الوقت قد حان للتخلي عن إملاءات الدولار من أجل تحقيق الاستقلال الحقيقي في المجال الاقتصادي".ولفت إلى أن هدف العقوبات الأمريكية "إظهار جوهرها المناهض لروسيا على خلفية الحملة الانتخابية المحتدمة هنا"، مشيرًا إلى أنها "لا تضر المستهلكين المحليين فحسب؛ بل تضر أيضًا بشركاء أمريكا في البلدان الأخرى".وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 400 شخص وكيان قانوني في روسيا وخارجها، قائلةً في بيان، إن "وزارتي المالية والخارجية الأمريكيتين فرضتا عقوبات على حوالي 400 فرد وكيان في روسيا وخارجها، بما في ذلك في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، تنتج سلعًا وخدمات تسمح لروسيا بدعم أنشطتها العسكرية، والتهرب من العقوبات".وأضافت الوزارة، أن العقوبات "ستحد من عائدات المعادن والتعدين في روسيا".من جانب آخر، أعلنت الوزارة الإبقاء على السماح باستيراد فئات معينة من الألماس الروسي، حتى 1 سبتمبر/ أيلول 2025، حيث قالت في بيان لها، الجمعة: "يُسمح حتى سبتمبر 2025، بجميع عمليات الاستيراد المعتادة والضرورية إلى الولايات المتحدة من فئات الألماس التالية، إذا كان هذا الألماس موجود فعلياً خارج روسيا الاتحادية، ولم يتم تصديره أو إعادة تصديره من روسيا الاتحادية بعد التواريخ المذكورة".جدير بالذكر، أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا، بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ وأعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية.وأعلنت روسيا مرارًا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد.وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sarabic.ae/20240822/أمريكا-تعترف-بسماحها-لقوات-كييف-استخدام-أسلحتها-في-مقاطعة-كورسك-1092015620.html
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أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

سفير روسيا بواشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا "خطوات متهورة" تعمق الأزمة

02:08 GMT 24.08.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا "خطوات متهورة" من شأنها أن تعمق الأزمة، مشيرًا إلى موسكو لا تهتم بتدابير واشنطن التي تتخذها "لمعاقبة الشعب الروسي".
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان له، إن "سلبية التصرفات الأمريكية واضحة للجميع. إن الخطوات المتهورة للإدارة (الأمريكية) تؤدي إلى تعميق الأزمة، ولكن ليس إلى بدايتها. ومن الواضح أن الوقت قد حان للتخلي عن إملاءات الدولار من أجل تحقيق الاستقلال الحقيقي في المجال الاقتصادي".
وأضاف أنطونوف، "أشير إلى أن مثل هذه التدابير قد تم اتخاذها فيما يتعلق بالعقوبات العديدة على روسيا، وأننا في الواقع لا نهتم بما ستقدمه الإدارة من أجل معاقبة الشعب الروسي". لافتًا إلى "أننا نبذل قصارى جهدنا لجعل مواطنينا يشعرون بالهدوء وعدم الالتفات إلى الهجمات الأمريكية".
ولفت إلى أن هدف العقوبات الأمريكية "إظهار جوهرها المناهض لروسيا على خلفية الحملة الانتخابية المحتدمة هنا"، مشيرًا إلى أنها "لا تضر المستهلكين المحليين فحسب؛ بل تضر أيضًا بشركاء أمريكا في البلدان الأخرى".
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 400 شخص وكيان قانوني في روسيا وخارجها، قائلةً في بيان، إن "وزارتي المالية والخارجية الأمريكيتين فرضتا عقوبات على حوالي 400 فرد وكيان في روسيا وخارجها، بما في ذلك في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، تنتج سلعًا وخدمات تسمح لروسيا بدعم أنشطتها العسكرية، والتهرب من العقوبات".
وأضافت الوزارة، أن العقوبات "ستحد من عائدات المعادن والتعدين في روسيا".
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من جانب آخر، أعلنت الوزارة الإبقاء على السماح باستيراد فئات معينة من الألماس الروسي، حتى 1 سبتمبر/ أيلول 2025، حيث قالت في بيان لها، الجمعة: "يُسمح حتى سبتمبر 2025، بجميع عمليات الاستيراد المعتادة والضرورية إلى الولايات المتحدة من فئات الألماس التالية، إذا كان هذا الألماس موجود فعلياً خارج روسيا الاتحادية، ولم يتم تصديره أو إعادة تصديره من روسيا الاتحادية بعد التواريخ المذكورة".
جدير بالذكر، أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا، بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ وأعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية.
وأعلنت روسيا مرارًا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد.
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
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