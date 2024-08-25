https://sarabic.ae/20240825/حرس-الحدود-الإيراني-يسير-دوريات-مشتركة-مع-العراق-لتأمين-الملايين-القادمين-إلى-ضريح-الحسين-1092084709.html

حرس الحدود الإيراني يسير دوريات مشتركة مع العراق لتأمين الملايين القادمين إلى ضريح الحسين

حرس الحدود الإيراني يسير دوريات مشتركة مع العراق لتأمين الملايين القادمين إلى ضريح الحسين

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران عن تعاونها مع القوات العراقية لضمان سلامة وأمن القادمين إلى ضريح الحسين بكربلاء، في ذكرى الأربعين على وفاته، من خلال تسيير دوريات مشتركة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T12:32+0000

2024-08-25T12:32+0000

2024-08-25T12:32+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067952452_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d676141cb8d72d98e9813e9c7e908877.jpg

ولفت قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، أمس السبت، إلى أن التعاون المشترك مع القوات العراقية "نتيجة الدبلوماسية القوية والمستمرة بين طهران وبغداد"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية. وأوضح أن هذه القوات "هي أحد جسور التواصل بين العراق وإيران، وأن تسهيل الحركة الآمنة للزوار هو نتيجة اجتماعات عديدة لقوى الأمن الداخلي ومسؤولين آخرين في البلاد على مستوى البلاد والمحافظات". وأشار كودرزي إلى أنه تم عقد 124 اجتماع تنسيقي وتشاوري مع المسؤولين العراقيين على مستوى كبار القادة العسكريين وعلى مستوى المحافظات، من ضمن الإجراءات اللازمة المتخذة لتسهيل حركة زوار ضريح الحسين. وأضاف أنه "حتى الآن، توجه أكثر من 3 ملايين زائر إلى العراق عاد منهم 1.5 مليون إلى البلاد، وتتسارع عملية العودة".كما نوّه قائد قوات حرس الحدود الإيراني، أنه بخلاف تأمين المنافذ الحدودية الستة للمحافظات الغربية، فإنه يتم كذلك مراقبة حركة مرور الزوار من الرعايا الأجانب، على حدود سيستان وبلوشستان وخراسان الرضوية.ويحيي المسلمون من الطائفة الشيعية ذكرى أربعين الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد نبي الإسلام محمد وشقيق (السيدة زينب)، في في اليوم العشرين من شهر صفر الهجري ويرمز هذا اليوم تاريخيا إلى ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الحسين على أيدي جيش تابع لليزيد بن معاوية بن أبي سفيان عام 689 ميلادية، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية بالنسبة للشيعة.

https://sarabic.ae/20240822/اشتباكات-مسلحة-بين-الجيش-العراقي-والحشد-الشعبي-خلال-مسيرة-في-أربعينية-الحسين-1091996418.html

https://sarabic.ae/20240815/الداخلية-العراقية-تصدر-بيانا-بشأن-انتشار-الإيدز-بين-زائري-الأربعينية-1091768862.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي