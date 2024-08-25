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حرس الحدود الإيراني يسير دوريات مشتركة مع العراق لتأمين الملايين القادمين إلى ضريح الحسين
حرس الحدود الإيراني يسير دوريات مشتركة مع العراق لتأمين الملايين القادمين إلى ضريح الحسين
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران عن تعاونها مع القوات العراقية لضمان سلامة وأمن القادمين إلى ضريح الحسين بكربلاء، في ذكرى الأربعين على وفاته، من خلال تسيير دوريات مشتركة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
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ولفت قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، أمس السبت، إلى أن التعاون المشترك مع القوات العراقية "نتيجة الدبلوماسية القوية والمستمرة بين طهران وبغداد"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية. وأوضح أن هذه القوات "هي أحد جسور التواصل بين العراق وإيران، وأن تسهيل الحركة الآمنة للزوار هو نتيجة اجتماعات عديدة لقوى الأمن الداخلي ومسؤولين آخرين في البلاد على مستوى البلاد والمحافظات". وأشار كودرزي إلى أنه تم عقد 124 اجتماع تنسيقي وتشاوري مع المسؤولين العراقيين على مستوى كبار القادة العسكريين وعلى مستوى المحافظات، من ضمن الإجراءات اللازمة المتخذة لتسهيل حركة زوار ضريح الحسين. وأضاف أنه "حتى الآن، توجه أكثر من 3 ملايين زائر إلى العراق عاد منهم 1.5 مليون إلى البلاد، وتتسارع عملية العودة".كما نوّه قائد قوات حرس الحدود الإيراني، أنه بخلاف تأمين المنافذ الحدودية الستة للمحافظات الغربية، فإنه يتم كذلك مراقبة حركة مرور الزوار من الرعايا الأجانب، على حدود سيستان وبلوشستان وخراسان الرضوية.ويحيي المسلمون من الطائفة الشيعية ذكرى أربعين الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد نبي الإسلام محمد وشقيق (السيدة زينب)، في في اليوم العشرين من شهر صفر الهجري ويرمز هذا اليوم تاريخيا إلى ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الحسين على أيدي جيش تابع لليزيد بن معاوية بن أبي سفيان عام 689 ميلادية، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية بالنسبة للشيعة.
https://sarabic.ae/20240822/اشتباكات-مسلحة-بين-الجيش-العراقي-والحشد-الشعبي-خلال-مسيرة-في-أربعينية-الحسين-1091996418.html
https://sarabic.ae/20240815/الداخلية-العراقية-تصدر-بيانا-بشأن-انتشار-الإيدز-بين-زائري-الأربعينية-1091768862.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حرس الحدود الإيراني يسير دوريات مشتركة مع العراق لتأمين الملايين القادمين إلى ضريح الحسين

12:32 GMT 25.08.2024
© Sputnik . Mohamed Damourإحياء مراسم "الزيارة الأربعينية" في السيدة زينب بدمشق
إحياء مراسم الزيارة الأربعينية في السيدة زينب بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Mohamed Damour
تابعنا عبر
أعلنت إيران عن تعاونها مع القوات العراقية لضمان سلامة وأمن القادمين إلى ضريح الحسين بكربلاء، في ذكرى الأربعين على وفاته، من خلال تسيير دوريات مشتركة.
ولفت قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، أمس السبت، إلى أن التعاون المشترك مع القوات العراقية "نتيجة الدبلوماسية القوية والمستمرة بين طهران وبغداد"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وأوضح أن هذه القوات "هي أحد جسور التواصل بين العراق وإيران، وأن تسهيل الحركة الآمنة للزوار هو نتيجة اجتماعات عديدة لقوى الأمن الداخلي ومسؤولين آخرين في البلاد على مستوى البلاد والمحافظات".
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وأشار كودرزي إلى أنه تم عقد 124 اجتماع تنسيقي وتشاوري مع المسؤولين العراقيين على مستوى كبار القادة العسكريين وعلى مستوى المحافظات، من ضمن الإجراءات اللازمة المتخذة لتسهيل حركة زوار ضريح الحسين.
وأضاف أنه "حتى الآن، توجه أكثر من 3 ملايين زائر إلى العراق عاد منهم 1.5 مليون إلى البلاد، وتتسارع عملية العودة".
إحياء مراسم الزيارة الأربعينية في السيدة زينب بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
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كما نوّه قائد قوات حرس الحدود الإيراني، أنه بخلاف تأمين المنافذ الحدودية الستة للمحافظات الغربية، فإنه يتم كذلك مراقبة حركة مرور الزوار من الرعايا الأجانب، على حدود سيستان وبلوشستان وخراسان الرضوية.
ويحيي المسلمون من الطائفة الشيعية ذكرى أربعين الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد نبي الإسلام محمد وشقيق (السيدة زينب)، في في اليوم العشرين من شهر صفر الهجري ويرمز هذا اليوم تاريخيا إلى ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الحسين على أيدي جيش تابع لليزيد بن معاوية بن أبي سفيان عام 689 ميلادية، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية بالنسبة للشيعة.
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