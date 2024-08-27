https://sarabic.ae/20240827/نداء-استغاثة-عالمي-للتصدي-لارتفاع-منسوب-المياه-بجزر-المحيط-الهادئ-1092122177.html
نداء استغاثة عالمي للتصدي لارتفاع منسوب المياه بجزر المحيط الهادئ
نداء استغاثة عالمي للتصدي لارتفاع منسوب المياه بجزر المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة عالميا للتصدي لأزمة ارتفاع منسوب المياه في جزر المحيط الهادئ. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T06:10+0000
2024-08-27T06:10+0000
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أنطونيو غوتيريش
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وأوضح غوتيريش، عبر حسابه على منصة "إكس"، خلال منتدى "جزر المحيط الهادئ"، الذي انعقدفي تونغا، أن منسوب مياه البحار في المحيط الهادئ يرتفع بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي.وفي خطابه، أعلن غوتيريش عن "نداء استغاثة عالمي" تحت شعار "أنقذوا بحارنا"، مشيراً إلى أن هذه الكارثة العالمية تهدد الجنة الطبيعية التي تمثلها جزر المحيط الهادئ.وعلى الرغم من أن جزر المحيط الهادئ، التي تتميز بكثافتها السكانية المنخفضة وندرة الصناعات الثقيلة فيها، تسهم بأقل من 0.02 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة سنويا، إلا أنها مهددة بشكل كبير بارتفاع منسوب مياه البحار.وتتابع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تطورات هذه الظاهرة منذ التسعينيات عبر أجهزة قياس المد والجزر المثبتة على شواطئ المحيط الهادئ.ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة، فقد ارتفعت مستويات سطح البحر في بعض مناطق المحيط الهادئ بنحو 15 سنتيمترا، خلال الثلاثين عاماً الماضية، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 9.4 سنتيمترات.
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أنطونيو غوتيريش, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أنطونيو غوتيريش, الأخبار
نداء استغاثة عالمي للتصدي لارتفاع منسوب المياه بجزر المحيط الهادئ
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة عالميا للتصدي لأزمة ارتفاع منسوب المياه في جزر المحيط الهادئ.
وأوضح غوتيريش، عبر حسابه على منصة "إكس"، خلال منتدى "جزر المحيط الهادئ"، الذي انعقدفي تونغا، أن منسوب مياه البحار في المحيط الهادئ يرتفع بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي.
وفي خطابه، أعلن غوتيريش عن "نداء استغاثة عالمي" تحت شعار "أنقذوا بحارنا"، مشيراً إلى أن هذه الكارثة العالمية تهدد الجنة الطبيعية التي تمثلها جزر المحيط الهادئ.
وعلى الرغم من أن جزر المحيط الهادئ، التي تتميز بكثافتها السكانية المنخفضة وندرة الصناعات الثقيلة فيها، تسهم بأقل من 0.02 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة سنويا، إلا أنها مهددة بشكل كبير بارتفاع منسوب مياه البحار
.
وتتابع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تطورات هذه الظاهرة منذ التسعينيات عبر أجهزة قياس المد والجزر المثبتة على شواطئ
المحيط الهادئ.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة، فقد ارتفعت مستويات سطح البحر في بعض مناطق المحيط الهادئ
بنحو 15 سنتيمترا، خلال الثلاثين عاماً الماضية، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 9.4 سنتيمترات.