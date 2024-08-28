https://sarabic.ae/20240828/حماس-العملية-العسكرية-الإسرايئلية-الجديدة-هي-توسيع-لحرب-الإبادة-لتشمل-مدن-ومخيمات-الضفة-الغربية-1092156251.html
"حماس": العملية العسكرية الإسرايئلية الجديدة هي توسيع لحرب الإبادة لتشمل مدن ومخيمات الضفة الغربية
"حماس": العملية العسكرية الإسرايئلية الجديدة هي توسيع لحرب الإبادة لتشمل مدن ومخيمات الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
صرحت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن "العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة، محاولة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين الصهاينة"،... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T07:48+0000
2024-08-28T07:48+0000
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وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن "عملية الاحتلال العسكرية بالضفة، توسيع لحرب الإبادة الوحشية القائمة في غزة، لتشمل مدن وبلدات الضفة المحتلة"، مؤكدة أن "استمرار الاحتلال في حملة الإبادة في غزة وتصعيد انتهاكاته بالضفة، نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب".وأضافت الحركة أن "استمرار حملة الإبادة وانتهاكات الاحتلال يستند لدعم سياسي وعسكري مطلق من الإدارة الأمريكية وعواصم غربية"، موجهة نداء إلى "جماهير الشعب الفلسطيني للمقاومة والنضال في كافة مناطق الضفة الغربية".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن "استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، 6 منهم في جنين و5 بطوباس".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل من اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240828/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجب-التعامل-مع-الضفة-الغربية-كما-نتعامل-مع-غزة-بما-في-ذلك-إجلاء-السكان-1092154086.html
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أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حماس": العملية العسكرية الإسرايئلية الجديدة هي توسيع لحرب الإبادة لتشمل مدن ومخيمات الضفة الغربية
صرحت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن "العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة، محاولة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين الصهاينة"، بحسب قولها.
وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن "عملية الاحتلال العسكرية بالضفة، توسيع لحرب الإبادة الوحشية القائمة في غزة، لتشمل مدن وبلدات الضفة المحتلة"، مؤكدة أن "استمرار الاحتلال في حملة الإبادة في غزة وتصعيد انتهاكاته بالضفة، نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب".
وأضافت الحركة أن "استمرار حملة الإبادة وانتهاكات الاحتلال يستند لدعم سياسي وعسكري مطلق من الإدارة الأمريكية وعواصم غربية"، موجهة نداء إلى "جماهير الشعب الفلسطيني للمقاومة والنضال في كافة مناطق الضفة الغربية".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن "استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، 6 منهم في جنين و5 بطوباس".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن بدء عملية عسكرية واسعة
في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك
"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".
وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة
، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل من اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.