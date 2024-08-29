https://sarabic.ae/20240829/أغابيكان-لـسبوتنيك-تلقينا-وعودا-من-دول-لمحاسبة-مواطنيها-مزدوجي-الجنسية-المشاركين-بالقتال-في-غزة-1092174888.html

أغابيكان لـ"سبوتنيك": تلقينا وعودا من دول لمحاسبة مواطنيها مزدوجي الجنسية المشاركين بالقتال في غزة

أغابيكان لـ"سبوتنيك": تلقينا وعودا من دول لمحاسبة مواطنيها مزدوجي الجنسية المشاركين بالقتال في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان، بأن السلطة الفلسطينية تواصل متابعة طلباتها لدى بعض الدول التي تسمح لمواطنيها... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T02:16+0000

2024-08-29T02:16+0000

2024-08-29T02:16+0000

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وقالت أغابكيان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بشأن مشاركة الإسرائيليين مزدوجي الجنسية في الحرب بغزة: "هذا مطلب قديم متجدد لا زلنا نواصل متابعته مع الدول ذات العلاقة.. واجب على تلك الدول أن تتخذ إجراءات عملية فاعلة بحق مزدوجي الجنسية ممن يشاركون في حرب الإبادة ضد شعبنا".وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن "العدوان الذي بدأته القوات الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، وأدى حتى الآن إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة العشرات، يأتي استكمالا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".وأضاف أبو ردينة أن "هذه السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية"، مطالبًا العالم بـ"التحرك الفوري والعاجل للجم هذه الحكومة المتطرفة، التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة والعالم أجمع".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية مرة أخرى.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240828/تقرير-يكشف-السر-وراء-نجاح-إسرائيل-في-تحديد-أنفاق-حماس-داخل-غزة-1092172497.html

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