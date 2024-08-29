https://sarabic.ae/20240829/الكرملين-يعلق-على-التهم-الموجهة-لمؤسس-تلغرام-1092194962.html

الكرملين يعلق على التهم الموجهة لمؤسس "تلغرام"

الكرملين يعلق على التهم الموجهة لمؤسس "تلغرام"

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر بافل دوروف، مؤسس تطبيق "تلغرام"، مواطنا روسيا ومستعدة لمساعدته قدر الإمكان إذا... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T10:39+0000

2024-08-29T10:39+0000

2024-08-29T10:40+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين: "نحن، بالطبع، نعتبره مواطنا روسيا، سنكون على استعداد لتقديم المساعدة، حسب الضرورة وبقدر استطاعتنا، مثل أي مواطن روسي".وأردف بيسكوف، حول قضية دوروف: "بالطبع، الشيء الرئيسي هو أن ما يحدث في فرنسا، يجب أن لا يتحول إلى اضطهاد سياسي أو محاكمة سياسية".وفي وقت سابق، صرح مكتب المدعي العام في باريس، بأن "دوروف، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بتهمة إدارة منصة على الإنترنت لإتمام معاملات غير قانونية".وادعى مكتب المدعي العام أن دوروف متهم في فرنسا، بتهم مختلفة من بينها "توفير خدمات التشفير، التي تهدف إلى توفير وظائف سرية دون إعلان مقابل، والتواطؤ في نقل وتوفير المعدات والأدوات والبرامج أو البيانات دون أي أساس قانوني".وقضى دوروف، ساعات عدة في المحكمة، وبعد ذلك أعلن مكتب المدعي العام في باريس، عن إمكانية إطلاق سراحه بكفالة.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لـ"تورطه في تحقيق بجرائم ضد القاصرين"، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو على استعداد لتقديم المساعدة القانونية لبافل دوروف، مؤسس تطبيق "تلغرام"، المحتجز في فرنسا، كمواطن من روسيا الاتحادية.

https://sarabic.ae/20240828/محامي-دوروف-من-العبث-القول-إن-تلغرام-أو-مالكيه-مسؤولون-عن-الانتهاكات-التي-تحدث-عليها-1092186874.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا