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القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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محطة كورسك للطاقة النووية
محطة كورسك للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
محطة كورسك للطاقة النووية
2024-08-29T09:32+0000
2024-08-29T09:32+0000
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محطة كورسك للطاقة النووية هي واحدة من أكبر منشآت الطاقة النووية في روسيا الاتحادية، وهي تزود 18 منطقة من المنطقة الفيدرالية المركزية، بما في ذلك منطقة موسكو.وعلى خلفية القتال في مقاطعة كورسك الروسية، نفذت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي إجراءات لتعزيز الخطوط الدفاعية في اتجاه المحطة. تعرف على مكان وجود محطة كورسك للطاقة النووية، وما هي وحدات الطاقة التي تعمل حاليًا وكمية الطاقة الكهربائية التي تنتجها، وذلك من خلال الإنفوغراف، الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك". وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".قد يعجبك أيضا - باحث سياسي: دعوة غروسي إلى كورسك مبادرة إيجابية ورسالة تحذيرية لأوكرانياوفي 24 أغسطس الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 آلاف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.اقرأ أيضا - الخارجية الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تختطف مدنيين في مقاطعة كورسك
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محطة كورسك للطاقة النووية
محطة كورسك للطاقة النووية

محطة كورسك للطاقة النووية

09:32 GMT 29.08.2024
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قامت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة المدير العام رافائيل غروسي، بزيارة إلى محطة كورسك للطاقة النووية لتقييم الوضع في منطقة المحطة.
محطة كورسك للطاقة النووية هي واحدة من أكبر منشآت الطاقة النووية في روسيا الاتحادية، وهي تزود 18 منطقة من المنطقة الفيدرالية المركزية، بما في ذلك منطقة موسكو.
وعلى خلفية القتال في مقاطعة كورسك الروسية، نفذت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي إجراءات لتعزيز الخطوط الدفاعية في اتجاه المحطة.
تعرف على مكان وجود محطة كورسك للطاقة النووية، وما هي وحدات الطاقة التي تعمل حاليًا وكمية الطاقة الكهربائية التي تنتجها، وذلك من خلال الإنفوغراف، الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".
محطة كورسك للطاقة النووية - سبوتنيك عربي
محطة كورسك للطاقة النووية - سبوتنيك عربي
وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
قد يعجبك أيضا - باحث سياسي: دعوة غروسي إلى كورسك مبادرة إيجابية ورسالة تحذيرية لأوكرانيا
وفي 24 أغسطس الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 آلاف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
اقرأ أيضا - الخارجية الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تختطف مدنيين في مقاطعة كورسك
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