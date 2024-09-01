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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240901/ضابط-أمريكي-متقاعد-يكشف-عن-البادرة-التي-يعدها-زيلينسكي-للغرب-1092288614.html
ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن البادرة التي يعدها زيلينسكي للغرب
ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن البادرة التي يعدها زيلينسكي للغرب
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن تنظيم العمليات واسعة النطاق للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الهجوم على مقاطعة كورسك، من قبل... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T19:33+0000
2024-09-01T19:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "زيلينسكي قلق للغاية بشأن العنصر السياسي في هذا الصراع، فيما يتعلق بالحفاظ على تدفق الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا". وأضاف: "لهذا السبب شنوا معارك من أجل أرتيوموفسك وأفديفكا، وحاولوا تنفيذ هجوم مضاد في عام 2023، وقاموا أيضًا يالهجوم على مقاطعة كورسك".وأشار ريتر إلى أن العواقب الكارثية لعمليات زيلينسكي السابقة أظهرت بوضوح أن الوضع في مقاطعة كورسك لا ينبغي أن ينتهي لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف: "يبحث زيلينسكي باستمرار عن فرص لإظهار مثل هذه البادرة، لكن كل هذه المعارك المذكورة انتهت بهزيمة الأوكرانيين".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240901/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1092286523.html
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روسيا

ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن البادرة التي يعدها زيلينسكي للغرب

19:33 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن تنظيم العمليات واسعة النطاق للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الهجوم على مقاطعة كورسك، من قبل فلاديمير زيلينسكي يهدف إلى إظهار الأنشطة العسكرية النشطة للجيش الأوكراني بانتظام من أجل الحصول على مزيد من الدعم المالي من الغرب.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "زيلينسكي قلق للغاية بشأن العنصر السياسي في هذا الصراع، فيما يتعلق بالحفاظ على تدفق الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا".

وتابع: "هو يبحث غالباً عن فرص لإجراء عمليات عسكرية من شأنها أن تساعد في تقديم نظرية مضادة للواقع حول قدرة أوكرانيا على توفير مقاومة مستدامة".

وأضاف: "لهذا السبب شنوا معارك من أجل أرتيوموفسك وأفديفكا، وحاولوا تنفيذ هجوم مضاد في عام 2023، وقاموا أيضًا يالهجوم على مقاطعة كورسك".
وأشار ريتر إلى أن العواقب الكارثية لعمليات زيلينسكي السابقة أظهرت بوضوح أن الوضع في مقاطعة كورسك لا ينبغي أن ينتهي لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
النموذج الأول لمجمع طائرة لانتسيت إي المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
18:01 GMT
وأضاف: "يبحث زيلينسكي باستمرار عن فرص لإظهار مثل هذه البادرة، لكن كل هذه المعارك المذكورة انتهت بهزيمة الأوكرانيين".

وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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