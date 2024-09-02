https://sarabic.ae/20240902/برلمانية-إسرائيلية-علينا-إقالة-أي-وزير-لا-يسمح-لنا-بالانتصار-في-الحرب-على-غزة-1092318387.html

برلمانية إسرائيلية: علينا إقالة أي وزير لا يسمح لنا بالانتصار في الحرب على غزة

برلمانية إسرائيلية: علينا إقالة أي وزير لا يسمح لنا بالانتصار في الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت برلمانية إسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه "لا توجد طريقة أخرى أمام حركة حماس سوى استخدام القوة المفرطة ضدها". 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T15:24+0000

2024-09-02T15:24+0000

2024-09-02T15:24+0000

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ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن تالي غوتليب، البرلمانية الإسرائيلية، تشديدها على "استخدام القوة بوجه حركة حماس، وإقالة أي وزير أو مسؤول لا يسمح بنصر الجيش الإسرائيلي"، بحسب قولها.وأوضحت البرلمانية عن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، أنها تؤمن بـ"القسوة والقوة في التعاطي مع حماس والحركات الفلسطينية"، مطالبة رئيس الوزراء نتنياهو، بإقالة أي وزير "يعرقل مسيرة النصر لبلادها" في الحرب الدائرة على قطاع غزة.وفي السياق نفسه، وصفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حالة الإضراب التي تمر بها بلادها والعثور على جثامين 6 من المحتجزين لدى "حماس" في نفق تحت الأرض، بـ"المفككة".وذكرت الإذاعة أن "إسرائيل منقسمة على نفسها ومفككة أكثر من أي وقت مضى، وأنه حتى يعود بقية المحتجزين الإسرائيليين الـ101 الباقين لدى حركة حماس في غزة، فإنه لن تقوم قائمة لإسرائيل"، مشيرة إلى وجود خلافات حقيقية داخل حكومة بنيامين نتنياهو، قد دفعت بحالة الانقسام الواضحة، مشيرة إلى وجود خلافات بين يوآف غالانت، وزير الدفاع، ونتنياهو، بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.ونوّهت الإذاعة إلى وجود خلافات أيضا حول مدى التعاطي مع صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بدعوى أنه كان بالإمكان تجنب وجود قتلى بين صفوف المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، حال تم التوقيع على اتفاق مع الحركة الفلسطينية يقضي بعودتهم إلى ديارهم.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

https://sarabic.ae/20240902/وزيرة-إسرائيلية-تدعو-لإعلان-حالة-الحرب-في-الضفة-الغربية-1092309464.html

https://sarabic.ae/20240902/نتنياهو-الإضراب-في-إسرائيل-دعم-للسنوار-1092311638.html

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