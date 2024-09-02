https://sarabic.ae/20240902/تقرير-يكشف-عن-دولة-ضاعفت-مبيعاتها-العسكرية-لإسرائيل-بشكل-كبير-15-رحلة-جوية-خلال-أشهر-1092320268.html

تقرير يكشف عن دولة ضاعفت مبيعاتها العسكرية لإسرائيل بشكل كبير: 15 رحلة جوية خلال أشهر

تقرير يكشف عن دولة ضاعفت مبيعاتها العسكرية لإسرائيل بشكل كبير: 15 رحلة جوية خلال أشهر

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع مبيعات الأسلحة من دولة أوروبية إلى إسرائيل، رغم الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إلى تل أبيب، بسبب... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T16:22+0000

2024-09-02T16:22+0000

2024-09-02T16:22+0000

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

غزة

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن "شركة طيران صربية قامت بنحو 15 رحلة جوية على الأقل من العاصمة بلغراد إلى إسرائيل، وذلك منذ شهر ديسمبر (كانون الأول الماضي)، حيث هبطت في قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن شركة "يوغو إمبورت - إس دي بي آر"، قامت بتصدير أسلحة بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار إلى إسرائيل، في شهر يوليو (تموز الماضي)، ما يرفع القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة والذخيرة الصربية إلى إسرائيل، في عام الحالي إلى 23.1 مليون يورو".وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أفادت الاثنين الماضي، بأن "500 طائرة نقل، و107 سفينة، نقلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، من أمريكا إلى إسرائيل، منذ بداية الحرب في قطاع غزة.وأشارت الوزارة إلى أن المعدات العسكرية التي تم تسليمها إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، تشمل "مركبات مدرعة وذخائر ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية"، مضيفة أن عمليات التسليم "تعد حاسمة لدعم القدرات العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب الجارية".وأوضحت أن ذلك "الجهد اللوجستي واسع النطاق"، تم تنفيذه من قبل مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة لها وبعثة الوزارة إلى أمريكا، ومديرية التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي والقوات الجوية الإسرائيلية.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً، منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

https://sarabic.ae/20240826/أمريكا-أرسلت-أكثر-من-50-ألف-طن-من-الأسلحة-والمعدات-العسكرية-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-حرب-غزة--1092099706.html

https://sarabic.ae/20240902/برلمانية-إسرائيلية-علينا-إقالة-أي-وزير-لا-يسمح-لنا-بالانتصار-في-الحرب-على-غزة-1092318387.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, صربيا