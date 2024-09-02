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تقرير يكشف عن دولة ضاعفت مبيعاتها العسكرية لإسرائيل بشكل كبير: 15 رحلة جوية خلال أشهر
تقرير يكشف عن دولة ضاعفت مبيعاتها العسكرية لإسرائيل بشكل كبير: 15 رحلة جوية خلال أشهر
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع مبيعات الأسلحة من دولة أوروبية إلى إسرائيل، رغم الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إلى تل أبيب، بسبب... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T16:22+0000
2024-09-02T16:22+0000
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وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن "شركة طيران صربية قامت بنحو 15 رحلة جوية على الأقل من العاصمة بلغراد إلى إسرائيل، وذلك منذ شهر ديسمبر (كانون الأول الماضي)، حيث هبطت في قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن شركة "يوغو إمبورت - إس دي بي آر"، قامت بتصدير أسلحة بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار إلى إسرائيل، في شهر يوليو (تموز الماضي)، ما يرفع القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة والذخيرة الصربية إلى إسرائيل، في عام الحالي إلى 23.1 مليون يورو".وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أفادت الاثنين الماضي، بأن "500 طائرة نقل، و107 سفينة، نقلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، من أمريكا إلى إسرائيل، منذ بداية الحرب في قطاع غزة.وأشارت الوزارة إلى أن المعدات العسكرية التي تم تسليمها إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، تشمل "مركبات مدرعة وذخائر ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية"، مضيفة أن عمليات التسليم "تعد حاسمة لدعم القدرات العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب الجارية".وأوضحت أن ذلك "الجهد اللوجستي واسع النطاق"، تم تنفيذه من قبل مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة لها وبعثة الوزارة إلى أمريكا، ومديرية التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي والقوات الجوية الإسرائيلية.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً، منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240826/أمريكا-أرسلت-أكثر-من-50-ألف-طن-من-الأسلحة-والمعدات-العسكرية-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-حرب-غزة--1092099706.html
https://sarabic.ae/20240902/برلمانية-إسرائيلية-علينا-إقالة-أي-وزير-لا-يسمح-لنا-بالانتصار-في-الحرب-على-غزة-1092318387.html
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, صربيا
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, صربيا

تقرير يكشف عن دولة ضاعفت مبيعاتها العسكرية لإسرائيل بشكل كبير: 15 رحلة جوية خلال أشهر

16:22 GMT 02.09.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع مبيعات الأسلحة من دولة أوروبية إلى إسرائيل، رغم الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إلى تل أبيب، بسبب الحرب في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن "شركة طيران صربية قامت بنحو 15 رحلة جوية على الأقل من العاصمة بلغراد إلى إسرائيل، وذلك منذ شهر ديسمبر (كانون الأول الماضي)، حيث هبطت في قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد".
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن شركة "يوغو إمبورت - إس دي بي آر"، قامت بتصدير أسلحة بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار إلى إسرائيل، في شهر يوليو (تموز الماضي)، ما يرفع القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة والذخيرة الصربية إلى إسرائيل، في عام الحالي إلى 23.1 مليون يورو".
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
أمريكا أرسلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية حرب غزة
26 أغسطس, 08:29 GMT
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أفادت الاثنين الماضي، بأن "500 طائرة نقل، و107 سفينة، نقلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، من أمريكا إلى إسرائيل، منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى أن المعدات العسكرية التي تم تسليمها إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، تشمل "مركبات مدرعة وذخائر ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية"، مضيفة أن عمليات التسليم "تعد حاسمة لدعم القدرات العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب الجارية".
وأوضحت أن ذلك "الجهد اللوجستي واسع النطاق"، تم تنفيذه من قبل مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة لها وبعثة الوزارة إلى أمريكا، ومديرية التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي والقوات الجوية الإسرائيلية.
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
برلمانية إسرائيلية: علينا إقالة أي وزير لا يسمح لنا بالانتصار في الحرب على غزة
15:24 GMT
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً، منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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