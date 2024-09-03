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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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https://sarabic.ae/20240903/مسؤول-مصري-سابق-جثث-الرهائن-الإسرائيليين-تطور-خطير-جدا-ويشكل-نقطة-تحول-في-مسار-المفاوضات-1092353674.html
مسؤول مصري سابق: جثث الرهائن الإسرائيليين تطور خطير جدا ويشكل نقطة تحول في مسار المفاوضات
مسؤول مصري سابق: جثث الرهائن الإسرائيليين تطور خطير جدا ويشكل نقطة تحول في مسار المفاوضات
سبوتنيك عربي
رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسن هريدي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "مقتل 6 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، قد يشكل نقطة تحوّل في مسار... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T13:05+0000
2024-09-03T13:05+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
طوفان الأقصى
قطاع غزة
اسرائيل
حركة حماس
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ولفت هريدي إلى أن "هذا التطور، بالإضافة إلى المظاهرات التي شهدتها إسرائيل، وهي الدليل على الانقسام الكبير بين الرأي العام الإسرائيلي من جهة واليمين الإسرائيلي المتطرف المتمثل في وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والسلطة الإسرائيلية من جهة ثانية، كلّها عوامل دفعت الإدارة الأميركية إلى الدخول على الخط عبر إعلان مستشار الامن القومي الأميركي جيك سوليفان، في حديث مع أسر الرهائن، أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على اقتراح نهائي ستقدّمه إلى حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".هريدي الذي أكّد أنه "لا يوجد أي تفاصيل دقيقة عن التعديلات المرسلة من قبل إدارة بادين على مقترحها الأخير"، توقّع أن"تدفع ردود الأفعال في الشارع الإسرائيلي والمظاهرات التي شهدتها تل أبيب في الساعات الأخيرة نتنياهو، إلى أن يعيد حساباته ويقبل باتفاق وقف إطلاق النار".وتطرّق المسؤول المصري السابق للحديث عن الدور الأمريكي في ملف المفاوضات، إذ اعتبر أنّ "من مصلحة الرئيس الأميركي ونائبته كمالا هاريس، المرشحة للانتخابات الأميركية أن يتم وقف إطلاق النار الآن في غزة، وذلك بهدف القول للرأي العام الأميركي بأنّه في الوقت الذي دعموا فيه إسرائيل في الدفاع عن نفسها بشتى الوسائل نجحوا في وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، لا سيّما بعد مقتل المواطن الأميركي الإسرائيلي في الحادثة الأخيرة".وشدّد هريدي أنّه "لا يمكن الفصل بين ما يحصل في الضفة الغربية عن غزة"، مؤكدًا أن "خطة نتنياهو في غزة، تهدف إلى الانقضاض على الضفة الغربية وهي الهدف الرئيسي بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية واليمين المتشدد في إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240903/مصر-ترفض-تصريحات-نتنياهو-المؤججة-للاحتقان-في-المنطقة-وتحمله-عواقبها-1092351165.html
https://sarabic.ae/20240902/حماس-إصرار-نتنياهو-على-تحرير-المحتجزين-بالقوة-يعني-عودتهم-إلى-أسرهم-داخل-توابيت-1092325496.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, طوفان الأقصى, قطاع غزة, اسرائيل, حركة حماس
حصري, تقارير سبوتنيك, طوفان الأقصى, قطاع غزة, اسرائيل, حركة حماس

مسؤول مصري سابق: جثث الرهائن الإسرائيليين تطور خطير جدا ويشكل نقطة تحول في مسار المفاوضات

13:05 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Leo Correaتوابيت الرهائن الإسرائيليين القتلى
توابيت الرهائن الإسرائيليين القتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
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حصري
رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسن هريدي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "مقتل 6 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، قد يشكل نقطة تحوّل في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار"، معتبرًا إيّاه " تطورًا خطيرًا في مسار المفاوضات، لا سيّما وأنّ من بين هؤلاء مواطن أميركي وآخر روسي".
ولفت هريدي إلى أن "هذا التطور، بالإضافة إلى المظاهرات التي شهدتها إسرائيل، وهي الدليل على الانقسام الكبير بين الرأي العام الإسرائيلي من جهة واليمين الإسرائيلي المتطرف المتمثل في وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والسلطة الإسرائيلية من جهة ثانية، كلّها عوامل دفعت الإدارة الأميركية إلى الدخول على الخط عبر إعلان مستشار الامن القومي الأميركي جيك سوليفان، في حديث مع أسر الرهائن، أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على اقتراح نهائي ستقدّمه إلى حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأوضح المسؤول المصري السابق أن "الأوضاع في هذا الإطار معقدة جداً بسبب تعنّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسعيه الدائم إلى إطالة أمد الحرب".

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12:12 GMT
هريدي الذي أكّد أنه "لا يوجد أي تفاصيل دقيقة عن التعديلات المرسلة من قبل إدارة بادين على مقترحها الأخير"، توقّع أن"تدفع ردود الأفعال في الشارع الإسرائيلي والمظاهرات التي شهدتها تل أبيب في الساعات الأخيرة نتنياهو، إلى أن يعيد حساباته ويقبل باتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن "ما يهم نتنياهو، من مبادرة بايدن، الأخيرة هو المرحلة الاولى فقط والتي تنص على إطلاق سراح 33 رهينة اسرائيلية مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين خلال مدة 6 أسابيع إضافةً إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق المأهولة في غزة ومن بعدها تبدأ مباحثات وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول أن يصور للجميع أنه يقع تحت ضغط كل من بن غفير، وسموتريتيش، في ملف غزة والضفة الغربية، إلا أن الحقيقة تكمن في أن نتنياهو يستخدم بن غفير، وسموتريتش، لينفّذ أجندته الخاصة".

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أمس, 18:53 GMT
وتطرّق المسؤول المصري السابق للحديث عن الدور الأمريكي في ملف المفاوضات، إذ اعتبر أنّ "من مصلحة الرئيس الأميركي ونائبته كمالا هاريس، المرشحة للانتخابات الأميركية أن يتم وقف إطلاق النار الآن في غزة، وذلك بهدف القول للرأي العام الأميركي بأنّه في الوقت الذي دعموا فيه إسرائيل في الدفاع عن نفسها بشتى الوسائل نجحوا في وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، لا سيّما بعد مقتل المواطن الأميركي الإسرائيلي في الحادثة الأخيرة".
وشدّد هريدي أنّه "لا يمكن الفصل بين ما يحصل في الضفة الغربية عن غزة"، مؤكدًا أن "خطة نتنياهو في غزة، تهدف إلى الانقضاض على الضفة الغربية وهي الهدف الرئيسي بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية واليمين المتشدد في إسرائيل".
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